Колодец мертвецов

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:55 by

Много лет колодец, находившийся в центре участка моих знакомых, исправно служил хозяевам. Когда он заиливался, а воды становилось мало, достаточно его было прочистить — убрать песок, промыть камни водяного фильтра, — и все приходило в норму. Этим летом колодец в очередной раз иссяк. Его, как обычно, прочистили, но вода почему-то не появилась.Приглашенный гидрогеолог долго бродил с нивелиром по участку, смотрел на геологическую карту местности и в конце концов сделал вывод:— Линия тока грунтовых вод почему-то резко изменила направление. Думаю, она вряд ли вернется. Советую выкопать колодец в другом месте.Хозяева подумали и решили, что другого выхода нет. Исследуя участок, гидрогеолог выбрал место с внешней стороны забора, метрах в пяти от калитки, в десяти от дороги и сточной канавы.Поскольку я много лет занимался колодезным делом и в своей практике использовал навыки лозоходства, хозяева Василий Александрович и Дарья Дмитриевна Самохины попросили меня проверить правильность выбора гидрогеолога. Так я снова стал лозоходцем. Правда, вместо лозинок в этот раз использовал стальные проволочки. Я определил несколько вполне подходящих мест, в том числе и то, на которое указал гидрогеолог. Правда, я считал, что это место слишком близко от возможных источников загрязнения — дорога, сточная канава, о чем и сообщил хозяевам. Однако они предпочли довериться специалисту. Ну, что ж, как говорится, хозяин — барин!Нанятая бригада выкопала и обустроила колодец за три дня. Полтора-два месяца колодец функционировал так, как обычно, затем стали происходить странные необъяснимые события…Началось с того, что как-то поздним вечером, вернувшись из города, хозяева обнаружили, что в доме нет ни капли воды. Так как в полнолуние все было хорошо видно, Дарья Дмитриевна с большим кувшином отправилась к колодцу. Однако как только она открыла дверцу колодезного домика, из шахты явственно послышался тяжелый вздох. От неожиданности она отскочила. Когда снова заглянула в колодезный домик, опять раздался все тот же тяжелый вздох.Ошарашенная женщина бросилась в дом с криком:— Вася, Вася, в колодце кто-то есть!Муж убеждал, что ей просто-напросто померещилось, быть того не может! Чтобы доказать это, он направился к колодцу. Но едва он открыл дверцу, снизу до него донеслись сдавленные рыдания. И хотя Василий Александрович был, как говорится, не робкого десятка и не верил в потусторонние силы, ему стало не по себе. У мужчины перехватило дыхание, но он не бросился наутек, а присел на скамью рядом с кувшином, впопыхах оставленным женой. Придя в себя, все-таки опустил в колодец ведро, набрал воды, перелил в кувшин и вернулся в дом. Когда он рассказал жене, что тоже слышал непонятные звуки, они, посовещавшись, решили пока колодцем не пользоваться.Прошло несколько дней. Когда Василий Александрович и Дарья Дмитриевна все-таки снова пришли за водой, вопреки их опасениям, ничего особенного не произошло. Они было успокоились, но как-то вечером из колодца вновь послышались жалобные стоны. Опасаясь стать посмешищем у сельчан (мол, рассказывают всякие бредни) и теряясь в догадках, Самохины обратились ко мне как к человеку, который верит в потустороннее:— Помогите избавиться от этого наваждения!Я, заинтересовавшись, без колебаний согласился взяться за столь диковинное дело. Договорились, что как только в колодце послышатся необычные звуки, они немедленно сообщат мне. Хорошо, что жил я на соседней улице.Василий Александрович позвонил через семнадцать дней. Через считанные минуты я оказался у колодца. Испуганные хозяева маячили у калитки. Было полнолуние, стояла удивительная тишина. Умолкли даже обычно то и дело перелаивавшиеся поселковые собаки. Не без волнения я подошел к колодцу и открыл дверцу домика. И сразу же отчетливо услышал приглушенные горестные всхлипы. Признаюсь, у меня подкосились ноги, а по спине побежали мурашки. Нет, это был не страх, а эффект неожиданной встречи с необычным явлением. Но с каким именно?Пока я размышлял, луна скрылась за облаком, сразу заметно потемнело, лишь вдали мерцал уличный фонарь. Я ощупью нашел скобу дверцы и снова открыл ее. Из шахты — ни звука. Закрыл дверцу. «Может, ослышался?» — попытался я убедить себя. Когда же луна вновь показалась на небосводе, я еще раз открыл дверцу и услышал все те же приглушенные всхлипы. Напрасно я напряженно вглядывался в черноту колодезной шахты: ни зги не видно. Тем временем луна в очередной раз исчезла в облаках и, похоже, надолго. Я несколько раз поднимал и закрывал дверцу: ни звука, колодец молчал.Я подошел к хозяевам:— Там и впрямь кто-то плачет. Дважды слышал, — сказал я им.— Вот и мы тоже самое слышали, — подтвердил Василий Александрович.Пораскинув мозгами, мы пришли к единодушному мнению: звуки из колодца исходят исключительно в полнолуние и в тот момент, когда на небе сияет луна.— Ну, и как быть дальше? Что будем делать? — вопросительно глядя на меня, спросил Василий Александрович.Я лишь пожал плечами:— Подумаю. А пока посоветую никому ничего не рассказывать.Спустя два дня позвонил Василий Александрович. Он сообщил, что из колодца слышались жуткие хрипы. Хорошенько подумав, я решил пригласить знакомого экстрасенса. А тем временем оказалось, что соседка Самохиных то ли подслушала наши разговоры, то ли догадалась, что с колодцем не все ладно, и раззвонила об этом всему поселку. И к Самохиным началось настоящее паломничество. Так как колодец был с внешней стороны забора, в него мог заглянуть любой желающий. Пришлось закрыть колодезный домик на замок.Пока я ждал приезда экстрасенса, Самохины по совету родственников пригласили священника. Благообразный служитель Господа заявил, что это проделки бесов, которых необходимо изгнать. Для этого он несколько раз обошел вокруг колодца и, высоко держа в руках метровый деревянный крест, повторял:— Изыди, нечистая сила, сгинь отсюда навсегда!Через день приехала экстрасенс — приятная женщина бальзаковского возраста. Мы вчетвером — Самохины, я и экстрасенс — уединились в доме и подробно рассказали ей о том, что происходит. Она не удивилась и пообещала разобраться. Несколько раз обойдя колодец и территорию вокруг него, женщина, заглянув в шахту, во всеуслышание (вокруг уже собрались жители поселка) заявила:— На том месте, где стоит колодец, когда-то произошло некое кровавое событие. Звуки же издают неупокоенные души мертвых.— Почему это происходит именно в полнолуние? — спросила Дарья Дмитриевна.— Луна освещает душам путь на тот свет, но они боятся идти. Я не только экстрасенс, но и медиум, поэтому проведу обряд и укажу им путь. После этого они успокоятся. А сейчас мне не мешайте! - с такими словами женщина удалилась в дом.Собравшиеся недоверчиво переглядывались, скептически переговаривались: они явно не верили в способность экстрасенса выполнить обещанное. Неожиданно одна из пожилых сельчанок вспомнила:— Моя мама как-то рассказывала, что во время оккупации поселка фашисты именно у этого дома расстреляли партизан и гражданских, которые им помогали!Выходило, что экстрасенс не ошиблась. Трудно сказать, что помогло: молитвы священника, обряд экстрасенса-медиума или еще что-то. Но больше звуки из колодца не раздавались, и постепенно про это происшествие все забыли. Конечно, кроме меня, ну, и хозяев дома, которые по-прежнему ждут полнолуния с некоторой опаской.Автор - Александр Носов, г. Санкт-Петербург.

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