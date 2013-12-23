Этот пугающий топот

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

yatta Просмотров: 573 Комментарии: 4 +4 Вчера, 17:06 by

Дом моей бабушки, милый дом, дом детства. Не дом, а целый мир. В детском восприятии иногда пугающий мир, дающий иллюзию, что есть другой мир, отличный от нашего. Конечно, может это никакая не иллюзия, а самая настоящая реальность? Так не заметна взрослым, и так восприимчива детьми. Когда-то давно я прочла, что человек этот потусторонний мир, населенный разными сущностями видит лет до 12, а после, - все, уже никак, У иных взрослых есть способность что-то видеть. Но так ли это? Как знать, как знать...Летний солнечный день, время движется к четырем часам. Очень и очень жарко, что не удивительно в середине июля в наших южных краях. Температура зашкаливает более 35 градусов в тени. Хочется пить. Надо бы зайти в дом, взять водички, если повезет, то даже холодной. Желание огромное, но немного трушу, что взять с десятилетки? В доме взрослых нет, бабушка занята на летней кухне. В летней кухне нет воды, надо идти в дом. Уговариваешь себя, там же прохладно (в доме всегда прохладно, даже летом, особенно в дальней комнате, бывшей комнате моей мамы). Надо открыть входную дверь, пройти маленький жаркий коридорчик, затем открыть вторую дверь, о сразу чувствуется прохлада! Проделав эти действия уже не в уме, остановившись на пороге, втягивая носом эту благоговейную прохладу, стою в нерешительности. Вроде тихо, все хорошо. В кухне/гостиной все так же и спокойно, поднимаюсь на носочки и пытаюсь заглянуть в дверной проем зала, расположенного слева от меня. Вижу край телевизора, середину бордового паласа, часть кресла. Все хорошо. Делаю шаг в кухню, останавливаюсь в нерешительности. Маленький трусливый червячок точит своими сомнениями, там где-то глубоко внутри и не дает сделать еще несколько шагов к холодильнику. Если бы меня спросили в детстве: "Где находится душа?" - я бы сказала, что там, внизу живота, вместе с ухающим сердцем, дрожит от страха. Я превращаюсь в слух. Во рту стало еще суше, но меня уже слабо это заботит. Я слышу. Это снова происходит, я опять это слышу. В той маленькой комнате, в которую можно зайти через зал, рождаются звуки. Скрип, потом шуршание, еще скрип деревянных половиц. А потом медленные шаги. Отчетливые. Не чувствую больше ухающего сердца, воздух вокруг меня, как перед грозой, становится каким-то вязким. Не дышу почти. Шаги идут сюда, мне они кажутся тяжелыми, похожи на шаги взрослого, грузного человека. Шаги переходят в быстрый топот, и они точно движутся ко мне. Еще пара секунд, и это будет рядом со мной. Воображение нарисовало монстра, но как-то расплывчато, словно в тумане. Я не смогла больше это вынести и кинулась со всех ног вон из дома, на улицу, на кажущуюся спасительной жару. Ух я успела. Уже на крыльце, прислонилась ко входной двери, чувствую затылком какая она горячая. Трогаю рукой шершавую от множества слоев голубой краски поверхность. Сердце еще выбивает жуткую чечетку, во рту по-прежнему сухо, но страх, завладевший мной, стал чуточку отступать. Вот идет бабушка с полным тазом чистой посуды в дом. Теперь, я знаю, можно не бояться, я в безопасности. До следующего раза. Как всегда.

Ключевые слова: Cтрах ужас детство домовой шаги авторская история

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