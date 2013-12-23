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Истории из жизни

Этот пугающий топот

Дом моей бабушки, милый дом, дом детства. Не дом, а целый мир. В детском восприятии иногда пугающий мир, дающий иллюзию, что есть другой мир, отличный от нашего. Конечно, может это никакая не иллюзия, а самая настоящая реальность? Так не заметна взрослым, и так восприимчива детьми. Когда-то давно я прочла, что человек этот потусторонний мир, населенный разными сущностями видит лет до 12, а после, - все, уже никак, У иных взрослых есть способность что-то видеть. Но так ли это? Как знать, как знать...

Летний солнечный день, время движется к четырем часам. Очень и очень жарко, что не удивительно в середине июля в наших южных краях. Температура зашкаливает более 35 градусов в тени. Хочется пить. Надо бы зайти в дом, взять водички, если повезет, то даже холодной. Желание огромное, но немного трушу, что взять с десятилетки? В доме взрослых нет, бабушка занята на летней кухне. В летней кухне нет воды, надо идти в дом. Уговариваешь себя, там же прохладно (в доме всегда прохладно, даже летом, особенно в дальней комнате, бывшей комнате моей мамы). Надо открыть входную дверь, пройти маленький жаркий коридорчик, затем открыть вторую дверь, о сразу чувствуется прохлада! Проделав эти действия уже не в уме, остановившись на пороге, втягивая носом эту благоговейную прохладу, стою в нерешительности. Вроде тихо, все хорошо. В кухне/гостиной все так же и спокойно, поднимаюсь на носочки и пытаюсь заглянуть в дверной проем зала, расположенного слева от меня. Вижу край телевизора, середину бордового паласа, часть кресла. Все хорошо. Делаю шаг в кухню, останавливаюсь в нерешительности. Маленький трусливый червячок точит своими сомнениями, там где-то глубоко внутри и не дает сделать еще несколько шагов к холодильнику. Если бы меня спросили в детстве: "Где находится душа?" - я бы сказала, что там, внизу живота, вместе с ухающим сердцем, дрожит от страха. Я превращаюсь в слух. Во рту стало еще суше, но меня уже слабо это заботит. Я слышу. Это снова происходит, я опять это слышу. В той маленькой комнате, в которую можно зайти через зал, рождаются звуки. Скрип, потом шуршание, еще скрип деревянных половиц. А потом медленные шаги. Отчетливые. Не чувствую больше ухающего сердца, воздух вокруг меня, как перед грозой, становится каким-то вязким. Не дышу почти. Шаги идут сюда, мне они кажутся тяжелыми, похожи на шаги взрослого, грузного человека. Шаги переходят в быстрый топот, и они точно движутся ко мне. Еще пара секунд, и это будет рядом со мной. Воображение нарисовало монстра, но как-то расплывчато, словно в тумане. Я не смогла больше это вынести и кинулась со всех ног вон из дома, на улицу, на кажущуюся спасительной жару. Ух я успела. Уже на крыльце, прислонилась ко входной двери, чувствую затылком какая она горячая. Трогаю рукой шершавую от множества слоев голубой краски поверхность. Сердце еще выбивает жуткую чечетку, во рту по-прежнему сухо, но страх, завладевший мной, стал чуточку отступать. Вот идет бабушка с полным тазом чистой посуды в дом. Теперь, я знаю, можно не бояться, я в безопасности. До следующего раза. Как всегда.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:43
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 17:06 by yattaПросмотров: 573Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Cтрах ужас детство домовой шаги авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1453|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 248
Написано красиво, но кажется воображение у ребёнка зашкаливало. От скрипа усыхающих половиц. Шагов в самом деле не было.
Или же кто играл так, чувствуя страх.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2448|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 1 978
Ой, я один раз ночевала у подруги. Они жили тогда в частном большом доме с множеством комнат.
Проснулась ночью непонятно от чего, хотела опять уснуть, да не вышло - шаги услышала. Стала прислушиваться.
Казалось, что из самой дальней комнаты ко мне кто-то идёт. Медленно, но верно. А комнат-то много и практически все смежные, сравнительно долго идти. Вот, слышу, одну комнату прошли шаги, другую, третью, к моей комнате подходят. А двери нет - просто шторочки в дверном проёме (в деревне почти у всех тогда так было). И вот слышу, уже в моей комнате шаги. Медленные такие. Спиной чего-то даже чую. Думала, сердце разорвётся от страха. Но нашла в себе силы - резко разворачиваюсь к этим шагам лицом... А никого нет, естественно. А я ведь не маленькая была, лет 19-20 мне тогда было.
История понравилась, написано отлично!
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 10:00
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 317
Зайдем издалека.)
В школе у меня была потрясающая учительница - Венена Павловна. Талантливый учитель действительно. Любила свою работу. Я помню как она пишет на доске слово :"ландыши" и предлагает написать на эту тему сочинение.) Все ноют :"оооо, че там писать? О чём? Что о них вобще можно сказать??" А она предлагает нам "раскрыть свое воображение." Придумать сюжет. Развить тему. Подает примеры художественного описания. Так сказать сляпать из ничего конфетку.))
Здесь я вижу богатое воображение и воспоминания ребенка. Картинка дома явно рисуется, летнюю жару чувствуешь. В общем всё... кроме мистики.) По - моему её там нет.)
Я росла в частном доме. Часто оставалась одна. Скрипов, стуков, звуков было столько, что по ним можно неплохую брошюру составить. Особенно в плане "странных звуков на чердаке"). А если добавить сюда ещё и впечатлительность...
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:51
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2012|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 930
В общем форт у этого нечто был точно в маленькой комнате. Дети далеко не глупы и могут отличить простые шорохи и звуки дома от звука приближающихся шагов. Мы одно время жили в дачном доме - двухэтажный капитальный домик. Да звуков полно, но среди них нет таких, которые похожи на приближающиеся шаги грузного чела) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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