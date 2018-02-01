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Истории из жизни

Когда зовут по имени

"Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, когда простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слушал, иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, т и ш и н а б ы л а м е р т в а я, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихии, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню" ("Старосветские помещики", Н.В. Гоголь)
Когда я прочитала вот этот отрывок из "Старосветских помещиков" Гоголя, то была очень удивлена, насколько точно он описал то, что время от времени испытывала я сама в детстве.
Отчетливо помню, как в солнечный летний день сижу в доме за письменным столом и рисую фломастерами, взрослые на улице - это я точно знаю, везде в комнатах тишина. В какой-то момент, я настолько погружаюсь в своё занятие и мысли, что как будто выпадаю из реальности, и тут слышу откуда-то издалека голос, вроде бы бабушкин, протяжно зовущий меня по имени. Я "выныриваю" из состояния отрешенности и на автомате откликаюсь: "Я здесь!" Но в ответ - звенящая тишина, и вслед за осознанием, что бабушка меня не звала, накатывает ощущение тоскливого одиночества, та самая "сердечная пустыня", о которой говорил Николай Васильевич, ощущение, что ты одна на всём белом свете. Я вскакиваю и бегу в сад, чтобы быть рядом с кем-то из взрослых, сердце гулко бьется...
До сих пор не понимаю, почему именно острое чувство одиночества возникало. Гоголь был уверен, что почти с каждым такое в детстве происходило. Есть здесь такие? Поделитесь воспоминаниями.
Сегодня, 10:48 by AksiaПросмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Детство голос одиночество страх оклик по имени авторская история

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