Шаманский дар

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:46

Jander Просмотров: 521 Комментарии: 7 +13 Сегодня, 15:46 by

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Ободрённый комментариями к первой публикации выношу на ваш суд следующую историю. И да, история реальна и произошла со мной на самом деле. Предупреждаю: впереди многобукаф…Как я отношусь ко всей непонятной и пугающей чертовщине? Не знаю. Скажу лишь, что все-таки есть грани непознанного человеческим разумом. Допускаю, что не всегда можно рационально объяснить те или иные явления. Также оговорюсь и считаю, что в 9 из 10 случаев непознанного и мистического есть простое, пусть даже тривиальное и рационально объяснение, а вот оставшийся один случай может и не поддаваться простому человеческому осмыслению. Может, и действительно имеет место быть мистика? Короче, допускаю, что есть что-то, но за каждым стуком и шорохом не тороплюсь видеть домовых и души усопших… а всякие битвы экстрасенсов, по мне, так развлекательное шоу, не больше…Произошла данная история со мной в далекие 90-е годы. Был я совсем еще ребенком, лет 8-9 от роду. И как сейчас помню, была у меня с раннего детства одна интересная особенность. Я мог проснуться среди ночи от странного пугающего ощущения, как будто в ушах у меня очень много голосов одновременно пытаются сказать что-то свое, хотя я так же отчетливо слышу, что происходит вокруг. Такая же фигня была перед глазами. Видел очень много событий, людей, места, зачастую незнакомые, но данный визуальный ряд никак не мешал видеть то, что происходит вокруг меня. Картинка как бы накладывалась одна на одну, и, что удивительно, никакой дезориентации в пространстве не возникало. Был лишь легкий дискомфорт и осознание неправильности происходящего. Будучи мелким, даже думал, что все нормально и ничего сверхъестественного не происходит. Усилием воли закрывал глаза и пытался спокойно пересидеть этот момент, ну или уснуть, если дело было ночью.С возрастом стал жаловаться родителям, пугать их и говорить, что вижу кого-то, там-то, и что этот кто-то делает что-то. Ну или мог брякнуть, что услышал. Иногда среди ночи забирался к родителям в постель и мамиными руками закрывал себе уши, пугая беднягу до дрожи в голосе. Как вы понимаете, врачи в те, еще 90-е годы, новомодные психологи и психотерапевты, которых, к слову, в нашем городе-то и немного, лишь разводили руками. Ребенок здоров. Не псих. Не нервный, спокойный и уравновешенный для своего возраста. Ну да, немного впечатлительный, но это ничего. Пройдет. Не сказать, что это мешало нам жить, но и приятного было мало.Тут моим предкам посоветовали обратиться к шаманам. Поясню, что тут у нас в Туве кроме православия и буддизма распространено еще тенгрианство. Это особая разновидность язычества, когда верят в духов стихий, мест, покровителей тотемов, ну вы поняли. И проводником между миром людей и духов выступает шаман. Люди могут прийти в буддистский монастырь, отстоять службу, а потом с этой же своей личной проблемой пойти к шаману…Очень яркий вид религиозного синкретизма в действии. Ну да ладно, это отступление.После похода к шаману опасения родителей подтвердились, говорят им, что их сын яркий представитель человека с даром. То есть шаман и достаточно сильный в будущем. Его еще с пеленок духи в покое не могут оставить… Ну что тут сказать… Быть шаманом - это почетно, но немного пугает перспектива того, что твоя кровиночка будет магом и "екстрасексом", тьфу ты, - шаманом. Но есть еще один вариант: можно этот дар, так сказать, загнать внутрь человека, чтобы он не мешал жить. И надо провести ритуал. Камлание. И попросить благословение и помощь у хозяев стихий. Камлание проводят ночью в глухом лесу, тайге, на берегу реки, возле огромного костра в присутствии меня, родителей, бабушки и пары-тройки близких родственников. Обряд длится несколько часов до рассвета, без перерыва. Шаман сразу предупредил, что ничего не надо бояться, если увижу что-либо странное, не пугаться.Дело было летом, сели мы вокруг костра, отец, костровой, присматривает, чтобы огонь не потух. Справа мать, слева бабушка. Сложили руки в молитвенном жесте, и началось… Сколько это длилось, не помню, помню, что достаточно долго, несколько часов. Шаман танцует возле костра рядом с нами, мы сидим. Он скачет вокруг нас, поет, призывает духов бьёт в бубен. Голос его от угрожающе низкого рычащего животного тембра может резко возвыситься на несколько октав и стать похожим на клекот орла или даже писк пичуги. Он воет, рычит, шелестит. Иногда понятно, что он говорит, но чаще всего разобрать очень трудно. Понятно, что он уговаривает кого-то, просит и иногда даже ругается и угрожает… Это все в форме заунывной шаманской песни… Колокольчики и безделушки на его халате резко взмывают в такт движениям и ударам бубна. И все это при свете костра, ночью в лесу…Надеюсь, вы представили всю картину происходящего. Не знаю, сколько это продолжалось, но тут я справа от себя (там течет река) услышал пение, слов не разобрать. Пел мужчина, мотив приятный, и как будто поющий песню (почему-то мне так показалось) стоит на плоту и шестом или веслом гребет и плывет против течения, слышен был даже плеск от весел, что ли… Никто из присутствующих даже бровью не повел. Дальше - больше.Услышал стук копыт и ржание лошади слева от себя, свист, и как будто какой-то всадник на полном ходу резко осадил коня, натянув удила. Лошади это не понравилось, и она давай ржать. Опять же я эту картину представил очень четко. А все сидят и молчат, ничего не слышат. Ну, думаю, приплыли: как такое можно не услышать?Еще чуть погодя, я услышал треск напротив себя. Как будто кто-то пробирался через кусты, напротив меня сидел отец, спиной к лесу… там дальше гора (известное место силы у нас), тут из-за спины отца в свет костра выходит очень красивая женщина в национальной одежде. Вот она, руку протяни - и заденешь ее. Вышла к костру, строго оглядела всех присутствующих, задержала взгляд на шамане. Потом она повернула голову в мою сторону, очень тепло и ласково улыбнувшись, подняла указательный палец к губам, мол, тихо, развернулась и ушла. И её, конечно же, никто не видел.Позже, когда я все рассказал старшим, шаман пояснил, что это были духи-хозяева реки, дороги, горы. Они пришли посмотреть на меня и дали благословение на проведение ритуала. Дар остался при мне, пояснил он, но запечатан и загнан глубоко внутрь. Мешать жить он точно теперь не будет.Вот и все. Конец истории. Предвосхищая ваши вопросы, скажу: нет, никаким человеком икс себя не ощущаю, дара никакого не чувствую. Ничего странного не вижу и не слышу, ну почти… Ко всем эти страстям и чертовщине отношусь довольно-таки скептически и пытаюсь объяснить все рационально. Сейчас я здоровый угрюмый мужик, увлекаюсь охотой и рыбалкой, люблю природу, но понимаю, что до конца она человеку так и не открылась… И это хорошо. Не готов еще человек понять всю глубину, суть процессов и вещей, происходящих в природе... Не готов.

Ключевые слова: Дар шаман ритуал мистика авторская история

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