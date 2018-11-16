Странная история с выстрелами в лесу

Aksia Просмотров: 231 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:54 by

Сегодня мне случайно вспомнился один случай, который произошел этим летом со мной и моим сыном. Случай не особенно пугающий, скорее непонятный, по крайней мере, я пыталась размышлять уже после всего, что было, и стройного объяснения этому так и не нашла. Наверное, это было просто странное стечение обстоятельств, несколько отдельных событий, между собой не связанных. Понимаю, что мой рассказ кому-то покажется надуманным или малоинтересным, но всё-таки рискну опубликовать - любопытно услышать ваше мнение.Дело было так. Есть в Подмосковье одно место на правом берегу Москвы-реки, называется погост Красно или Красна. У местных жителей в ходу первый вариант с ударением на. Посреди чистого поля рядом с оврагом, заросшим лесом, стоит полуразрушенный, а вернее - недостроенный храм Покрова. Его строительство началось в начале ХХ века, но в связи с Первой Мировой, а в последствии и революцией никогда не было закончено. Выглядит это впечатляюще, монументальный храм из красного кирпича с орнаментом в византийском стиле видно еще издалека, километра за 1,5-2. Место достаточно пустынное. Все ближайшие деревни от него в радиусе 2-3 километров. Так задумывалось при строительстве, чтобы он был более-менее равноудален от деревень, крестьяне которых должны были составлять его приход. Неподалеку от храма находится территория заброшенного пионерского лагеря "Ромашка", такой местный кусочек постапокалипсиса, мы с друзьями облазили его еще в юности - тогда можно было различить остатки планировки, заросшие бурьяном и кустами пятиконечные звезды-клумбы, аллеи, встречались железобетонные скульптуры пионеров с арматуринами вместо утраченных рук-ног.Вот в один из летних вечеров, когда все дела на даче были сделаны, сын предложил мне прокатиться на велосипедах до "Ромашки", а заодно и до храма. До лагеря добрались без приключений - по асфальтовой дороге. Но оказалось, что за 25 лет от него мало что сохранилось, - только стена деревьев и фундаменты строений. Поэтому мы довольно быстро продолжили своё путешествие, свернув на наезженную грунтовку, которая шла прямо до погоста. Крутим педали, любуемся закатом, болтаем. Вдруг сын останавливает свой велосипед и начинает прислушиваться: "Мам, что это?" Я тоже притормозила и навострила уши. Слышу какие-то странные звуки. Детский голос, довольно громкий, как будто девочка лет 6-7 что-то то ли напевает, то ли говорит в микрофон, но слова разобрать не могу. Пытаюсь прикинуть, где источник звука, - перед нами метрах в шестистах церковь, в пределах видимости рядом с ней и на отдалении никого не видно. По правую сторону от храма за густой порослью ивняка должна быть Москва-река. По левую - овраг и сплошной лес. Ну, в лесу около 21.00 вряд ли кто-то спрятался с микрофоном и динамиком, значит, вероятнее всего, по реке идет пассажирский теплоход (хотя они сейчас стали большой редкостью на Москве), и на нем устроили какую-нибудь вечернюю развлекаловку для пассажиров. Озвучиваю версию сыну, но он почему-то не соглашается и говорит, что девочка речитативом произносит что-то вроде заклинания, а непонятный голос тем временем замолкает. Я советую сыночку смотреть и читать поменьше триллеров с мистическим уклоном, кручу пальцем у виска и предлагаю вновь оседлали велосипеды.Но стоило нам проехать десяток метров по направлению к храму, как со стороны леса раздалось несколько громких выстрелов. Судя по звуку, ружейных.Тут мой взрослый ребенок меня удивил еще раз - отшвырнув в сторону велосипед, он в два прыжка подскочил ко мне и за руку рванул к земле, проорав: "Ложись!" И вот мы уже распластались на травке. Выстрелов не слышно. Я начинаю ржать и делаю попытку приподняться, а сын - к слову, курсант военного училища - шипит: "Не вздумай встать, у тебя ветровка красная!" Пытаюсь урезонить бдительного курсанта: пули над головами не свистели, не факт, что выстрелы имеют отношение к нам, может, это в лесу по бутылкам охотник стреляет. Но его бдительность на высоте: "Сейчас лето, охота запрещена. Нормальный человек с ружьем в лес не пойдёт".Гляжу, парень мой нервничает. Честно говоря, и у меня, глядя на него, какой-то холодок на душе появился. Но вокруг - тишина и спокой. Выглянули, как два байбака, из травы, обозрели окрестности - никого. Делаю несколько шагов с велосипедом в сторону церкви - и снова стрельба в овраге.Испытывать судьбу я больше не стала, хотя и терзали смутные сомнения, что стреляли в нас или для нас. Ехать в пустынном месте в сторону, где обосновался непонятно кто да еще и с оружием, - было бы мягко говоря неразумным в любом случае, и мы вернулись назад. И, нужно заметить, выстрелов больше не было. Ретируясь, сын оглядывался и видел, что, когда мы отъехали на приличное расстояние, из оврага рядом с храмом вышли несколько человек. Я их, по причине слабого зрения, разглядеть на отдалении не смогла.Ну, в заключение не могу промолчать, что про место, в котором стоит церковь Покрова, существует местная легенда, что в овраге, выходящем к реке, когда-то было языческое капище. Так ли или нет, достоверных сведений нет. А еще знакомый из местных жителей рассказывал лет 20 назад, что однажды, проезжая мимо Красно на велосипеде, видел несколько человек в одежде, похожей на длинные темные балахоны с капюшонами.Связать в единое целое все эти факты - про капище, балахоны двадцатилетней давности, выстрелы и странный детский голос - у меня так и не получилось, даже женская логика протестует против этого, поэтому остаюсь при мнении, что и мухи, и котлеты отдельно. Связи никакой, то есть.

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