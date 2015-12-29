Хатынь

Фиолетовая Дымка Просмотров: 283 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 00:39 by

Этим летом я была в Белоруссии. Посетила много экскурсий, и одна из них - экскурсия в сожженую нацистами деревню Хатынь. Место жуткое, морально там находиться тяжело, несмотря на отличную погоду в тот день и красивую природу. На местах, где были расположены дома, стоят колонны с колоколами, которые звонят при порывах ветра, напоминая об ужасах, что случились здесь.Немного истории: 22 марта 1943 года жители этой деревни были загнаны эсэсовцами в сарай и заживо сожжены, кто пытался убежать - расстреляны. Это была карательная операция якобы за то,что жители деревни дали приют на ночь партизанам. Ранее эти партизаны расправились со подразделением 118 полицейского охранного батальона. Среди убитых был любимчик Гитлера - шеф-командир первой роты гауптман Ганс Вельке. При поиске нападавших бойцов каратели, прочесав лес, вышли к Хатыни.Экскурсовод рассказывала нам страшные вещи: как каратели убивали штыками в живот беременных женщин, расстреливали и топили в холодном озере совсем маленьких детей, стариков. И, конечно, о том, как сожгли мирных жителей деревни, не жалея никого. В тот день ничего не подозревающих жителей деревни нацисты затащили в сарай, заперли все двери и подожгли его. Сарай быстро загорелся и люди, пытаясь спастись, проламывали двери и выбегали на воздух. Тех, кто пытался убежать, эсэсосвцы безжалостно расстреливали.Спаслись только четверо: один мальчик спрятался под телом убитой матери, что прикрыла его собой после того как ей выстрелили в спину; две девушки спаслись и спрятались в соседней деревне (та деревня вместе с девушками впоследствии также была сожжена нацистами) и мальчик двенадцати лет, Антон Барановский. О нем я и хочу написать.Антон находился в том сарае среди 149 человек, он также пытался убежать, но был ранен в ногу разрывной пулей. Эсэсовцы не стали его добивать, так как раненого и обожженого приняли за мертвого. Его спасли жители другой деревни. Антон вырос, переехал в Россию, но трагедию эту он не забывал. В 1966 году, спустя 23 года, было решено создать мемориальный комплекс на месте случившегося. Его открытие состоялось в июле 1969 года. По слухам, Антона даже приглашали туда работать, рассказывать об ужасах того дня. Но этому не суждено было случиться. Спустя пять месяцев после открытия комплекса барак в Оренбурге, где работал Антон Барановский, сгорел. Причем пожар начался именно со стороны его комнаты. Ему не суждено было спастись и он скончался от удушья.Возможно, кому- то покажется, что в этой истории мистики нет. Но вы только подумайте, из четырех спасшихся человек выжил только один. Три человека из четырех сгорели. И если смерть девушек еще можно объяснить - попали в ту деревню, что была на пути нацистов, то судьба Барановского сделала странный и страшный виток. Смерть, что упустила Антона в марте 1943 года, забрала его спустя 26 лет при событиях, связанных с историей Хатыни, и таким же образом, каким он должен был умереть тогда двенадцатилетним мальчиком.

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