Франция, Орадур-сюр-Глан: город, где живет ужас

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:57 by

Разрушенные дома, ржавые остовы машин, сожженная церковь, колодцы, превратившиеся в могильники, мебель с пятнами крови, изувеченные детские игрушки, полурасплавившиеся наручные часы и — пепелища… Вот уже 67 лет в небольшом французском городке Орадур-сюр-Глан не меняется этот скорбный пейзаж… Это мертвый город, город-призрак…10 июня 1944 года. День, когда перестало биться сердце Орадур-сюр-Глан. Вместе с 642 сердцами его жителей… Старики и младенцы. Здоровые и больные. Они все погибли в одну ночь: 197 мужчин, 240 женщин и 205 детей.Глубокой ночью, когда жители города спокойно спали в своих домах, в город ворвались солдаты СС. Всем мужчинам было приказано собраться на центральной площади города. Вначале каратели обездвижили их, стреляя по ногам, а затем сожгли заживо. Не менее ужасной была и судьба женщин с детьми. Их согнали в церковь и подожгли… Чудом удалось выжить лишь 5 мужчинам и 1 женщине…После столь жестокой расправы над мирными жителями, эсесовцы взялись за город. За считанные часы он превратился в руины…Что послужило причиной такой кровавой расправы, до сих пор наверняка неизвестно. По одной из версий, фашисты перепутали городок с Орадур-сюр-Вер, рядом с которым партизаны захватили в плен, а затем казнили штурмбанфюрера Гельмута Кампфа. По другой – немцы требовали выдать якобы скрывавшихся в селении партизан, а глава администрации ответил на это отказом.Но так или иначе, трагедия Орадур-сюр-Глан стала одной из самых страшных страниц в истории Франции за все время Второй мировой.После войны город возродился. Но уже на новом месте. А город-призрак стал мемориалом. Страшным напоминанием о жестокости и беспощадности войны, не щадящей ни женщин, ни стариков, ни детей…Автор неизвестен.

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