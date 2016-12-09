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Заброшки


Заброшки

Франция, Орадур-сюр-Глан: город, где живет ужас

Разрушенные дома, ржавые остовы машин, сожженная церковь, колодцы, превратившиеся в могильники, мебель с пятнами крови, изувеченные детские игрушки, полурасплавившиеся наручные часы и — пепелища… Вот уже 67 лет в небольшом французском городке Орадур-сюр-Глан не меняется этот скорбный пейзаж… Это мертвый город, город-призрак…

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10 июня 1944 года. День, когда перестало биться сердце Орадур-сюр-Глан. Вместе с 642 сердцами его жителей… Старики и младенцы. Здоровые и больные. Они все погибли в одну ночь: 197 мужчин, 240 женщин и 205 детей.

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Глубокой ночью, когда жители города спокойно спали в своих домах, в город ворвались солдаты СС. Всем мужчинам было приказано собраться на центральной площади города. Вначале каратели обездвижили их, стреляя по ногам, а затем сожгли заживо. Не менее ужасной была и судьба женщин с детьми. Их согнали в церковь и подожгли… Чудом удалось выжить лишь 5 мужчинам и 1 женщине…


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После столь жестокой расправы над мирными жителями, эсесовцы взялись за город. За считанные часы он превратился в руины…

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Что послужило причиной такой кровавой расправы, до сих пор наверняка неизвестно. По одной из версий, фашисты перепутали городок с Орадур-сюр-Вер, рядом с которым партизаны захватили в плен, а затем казнили штурмбанфюрера Гельмута Кампфа. По другой – немцы требовали выдать якобы скрывавшихся в селении партизан, а глава администрации ответил на это отказом.

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Но так или иначе, трагедия Орадур-сюр-Глан стала одной из самых страшных страниц в истории Франции за все время Второй мировой.

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После войны город возродился. Но уже на новом месте. А город-призрак стал мемориалом. Страшным напоминанием о жестокости и беспощадности войны, не щадящей ни женщин, ни стариков, ни детей…

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Автор неизвестен.
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Сегодня, 12:57 by ЛетягаПросмотров: 21Комментарии: 1
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Ключевые слова: Орадур-сюр-Глан Франция дивизия СС партизаны Французское Сопротивление ошибка мемориал

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:00
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Свозить бы туда всех любителей переиначивать историю. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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