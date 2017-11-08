Целительница

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:02

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 416 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 10:02 by

На нашем деревенском кладбище есть одна могила. Там всегда полным-полно цветов, даже земли не видно. Все деревенские в поминальный день туда заходят и кланяются. Моя бабушка всегда заходила, и мама, и я теперь тоже захожу и кланяюсь каждый раз, когда на кладбище бываю.Мне ещё в детстве бабушка рассказывала, кто там похоронен. Я помню, мне очень любопытно было, чего это всей деревней так эту могилу почитают. На металлическом кресте ни фотографии, ни таблички нет. Бабушка сказала:- Прасковья тут лежит, целительница наша. Ты её и не помнишь, маленькая совсем была, когда беда приключилась. А она тебе помогла на свет появиться. У матери твоей роды трудные были, думали, не спасти ни ее, ни дитя, а Прасковья спасла. Она наложением рук любую хворь лечила. Такой вот дар божий: ладошки приложит к больному месту, и у человека всё проходит, а сама Прасковья после такого лечения пластом лежит, отлёживается, как будто болезни чужие она себе забирала.Меня вон на ноги поставила, что я до сих пор бегаю, а то было совсем, отнимались ноги-то. Многих от страданий избавила. Каждый человек в нашей деревне ей обязан, если не жизнью, то уж здоровьем-то точно. Жалко только, молодая померла. Много ещё добра могла бы людям сделать, да только не судьба, видно.-А что с ней случилось? – спросила я.Бабушка потрепала меня по волосам:- Влюбилась она, молодая ведь была. Парень у неё был статный да работящий и души не чаял в Прасковье. Такая пара была красивая! Жить бы и жить. – Бабушка вздохнула. - Они уж к свадьбе готовились. Бабы всей деревней Прасковье приданое собирали, сирота она была. А жених её дом с мужиками строил. Он сам-то из других мест родом, должен бы молодую жену к своей семье увезти. Только как бы мы без неё стали, без целительницы? Да и сама Прасковьюшка родную деревню покидать не хотела, вот и взялись мужики дом для молодых построить.Жених пуще всех работал, торопился, чтоб до свадьбы всё успеть. По вечерам приходил и утром, до рассвета. Вот на рассвете его и нашли. Мужики строить пришли, а он мёртвый лежит у дома недостроенного, с крыши упал и насмерть.Прасковья как узнала, сразу к нему бросилась. И так и эдак ладошки свои целебные к груди жениха прикладывала, хотела смерть его себе забрать, как простую болезнь. Так и померла около него.Мужики болтали ещё, что парень-то ожил и дышать вроде как начал. Да я в это не верю, нельзя смерть вылечить.Их тут вместе и похоронили, один крест на двоих поставили.Автор - Новая сказка.

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