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Истории из жизни

Целительница

На нашем деревенском кладбище есть одна могила. Там всегда полным-полно цветов, даже земли не видно. Все деревенские в поминальный день туда заходят и кланяются. Моя бабушка всегда заходила, и мама, и я теперь тоже захожу и кланяюсь каждый раз, когда на кладбище бываю.

Мне ещё в детстве бабушка рассказывала, кто там похоронен. Я помню, мне очень любопытно было, чего это всей деревней так эту могилу почитают. На металлическом кресте ни фотографии, ни таблички нет. Бабушка сказала:
- Прасковья тут лежит, целительница наша. Ты её и не помнишь, маленькая совсем была, когда беда приключилась. А она тебе помогла на свет появиться. У матери твоей роды трудные были, думали, не спасти ни ее, ни дитя, а Прасковья спасла. Она наложением рук любую хворь лечила. Такой вот дар божий: ладошки приложит к больному месту, и у человека всё проходит, а сама Прасковья после такого лечения пластом лежит, отлёживается, как будто болезни чужие она себе забирала.

Меня вон на ноги поставила, что я до сих пор бегаю, а то было совсем, отнимались ноги-то. Многих от страданий избавила. Каждый человек в нашей деревне ей обязан, если не жизнью, то уж здоровьем-то точно. Жалко только, молодая померла. Много ещё добра могла бы людям сделать, да только не судьба, видно.
-А что с ней случилось? – спросила я.

Бабушка потрепала меня по волосам:
- Влюбилась она, молодая ведь была. Парень у неё был статный да работящий и души не чаял в Прасковье. Такая пара была красивая! Жить бы и жить. – Бабушка вздохнула. - Они уж к свадьбе готовились. Бабы всей деревней Прасковье приданое собирали, сирота она была. А жених её дом с мужиками строил. Он сам-то из других мест родом, должен бы молодую жену к своей семье увезти. Только как бы мы без неё стали, без целительницы? Да и сама Прасковьюшка родную деревню покидать не хотела, вот и взялись мужики дом для молодых построить.

Жених пуще всех работал, торопился, чтоб до свадьбы всё успеть. По вечерам приходил и утром, до рассвета. Вот на рассвете его и нашли. Мужики строить пришли, а он мёртвый лежит у дома недостроенного, с крыши упал и насмерть.

Прасковья как узнала, сразу к нему бросилась. И так и эдак ладошки свои целебные к груди жениха прикладывала, хотела смерть его себе забрать, как простую болезнь. Так и померла около него.

Мужики болтали ещё, что парень-то ожил и дышать вроде как начал. Да я в это не верю, нельзя смерть вылечить.

Их тут вместе и похоронили, один крест на двоих поставили.

Автор - Новая сказка.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:02
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 10:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 416Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Кладбище могила поминальный день целительница дом крест смерть доброта любовь

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Сегодня, 11:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 222
Ой жалко как.. и девочку, и парня. Маленькая...ладошки к любимому прикладывала. Вот она любовь. Когда не можешь жить без человека, когда готова вместо него умереть.
Я недавно читала пост в интернете: мужчина никогда не бросит свою жену и верно ей предан, потому что у них 2 почки на двоих, и обе её. Вот это самопожертвование, вот это она его любит.
И я задумалась, смогла бы я отдать своему мужу почку. Не говоря уже о том, чтоб умереть за него. И вот не смогла бы.
А за сына готова всё отдать. И даже умереть вместо него. Без колебаний. Вот тут я и поняла, кого люблю на самом -то деле.
И спросила мужа, смог бы он отдать мне почку. И он без колебаний ответил, что даже и нечего думать. Конечно, отдал бы.
Конечно, сказать можно всё что угодно.
Но подумайте вы сами. За кого бы смогли отдать жизнь свою. Так, наверное, и определяется любовь.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (487|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 580
Всё в нашей жизни бывает. Как видно по истории, всю свою жизненную силу потратила Прасковья, чтоб любимого оживить. Да только не смогла отобрать его у смерти, да и сама следом ушла...
Грустная и светлая история!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:38
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1989|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 812
Я фигею от жителей деревни, уж и так здоровье на них девушка положила, могли бы и отпустить с мужем в его края. Так нет же - "как мы без нее", а как все! лопухи и подорожник прикладывать. Нет, лучше другому свои страдания скидывать, тем более она согласная, зла не хватает. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: семишна
Сегодня, 12:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 151
Стивена Кинга напомнила история . ,,Зеленая миля,,.Вот так всегда,всем помогала,а себе не смогла.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 368
Просто мысли вслух -тяжелее всего лечить самого себя, так как силы равны, и людей, которые сходны по энергетике.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
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