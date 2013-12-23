Дом на продажу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:01

капитанская дочка Просмотров: 477 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 09:01 by

Холодным ноябрьским днем я, поддавшись на многочисленные посулы "черной пятницы", отправилась по магазинам. Шоппинг удался, и в прекрасном настроении я возвращалась домой.Когда я вышла из троллейбуса на своей остановке, то неожиданно столкнулась со знакомой, мы раньше вместе работали. Татьяна была рада нашей встрече и, расспросив про мои дела, рассказала, что теперь работает риелтором."На соседней улице дом выставили на продажу, скоро должен прийти покупатель. Хочешь, пойдем со мной? Посидим, поговорим". Свободное время у меня было, с Татьяной мы давно не виделись, и я согласилась на ее предложение.За разговорами мы незаметно с оживленных улиц пришли на тихую улочку, на которой были только частные дома. Мы подошли к добротному уютному дому с большим садом. По моим наблюдениям, настроение у Татьяны испортилось. Открывая дом, она не сдержала возгласа: "Ну хоть бы сегодня было тихо!"Внутри дома было чисто, уютно. Мы прошли из коридора в большую комнату, которая служила и кухней, и столовой одновременно.- Уже темнеет... Ты извини, но я, хоть и рада была тебя встретить, но сюда потянула специально. Дом этот со странностями. То все нормально, то вдруг начинается такое!!! Продать его никак не могу. Посмотрят, соглашаются, а потом отказываются.- А что здесь не так? И если что-то есть, то надо батюшку вызвать освятить дом.- Да звали уже и батюшку, и экстрасенсов - ничего не помогает!В полу комнаты была дверца подвала, как вдруг за ней раздался шорох, как будто кто-то ощупывает ее, чтобы открыть...- Ну началось! - безнадежно прошептала Татьяна.Шорох под полом продолжался, потом ясно послышалось постукивание изнутри чем-то металлическим по доскам. Звук был монотонный и четкий. Мы замерли в ужасе. Стук не прекращался, а становился сильнее и сильнее. Внезапно возник звук воющего ветра, и все стихло. Татьяна перекрестилась:- Надеюсь, что теперь все!- Может, там в подполе что-то неправильно лежит, вот и возникают звуки, когда ветер дует сильно? - предположила я.- Хочешь посмотрим? - усмехнулась Татьяна.Я, вспомнив почему-то ужастик "Зловещие мертвецы", решительно отказалась.- Не в этом дело, уже все сто раз проверено, да и ветра сегодня нет. Здесь раньше семья жила большая, у них дедушка был со странностями. Голова уже не соображала, постоянно просил есть, стуча при этом металлической кружкой. Иногда, когда сильно доставал, то его запирали в подвале, он темноты боялся и там сидел молча. Жестоко, конечно, но не мне судить. Дед этот умер давно, но, наверное, решил мстить с того света всем живущим в его доме. Никогда мне не продать этот дом!Риелтор замолчала. Внутри подвала опять раздался сильный стук чего-то металлического. Внезапный вой ветра был так пронзителен, что я невольно присела, закрыв уши. Потом поднялась и побежала прочь, следом за мной выскочила и Татьяна.Мы молча дошли до остановки.- Лучше тебе отказаться от этой сделки, - сказала я напоследок своей знакомой.Она тяжело вздохнула, но ничего не ответила.

Ключевые слова: Дом продажа стук страх дедушка авторская история

Другие, подобные истории: