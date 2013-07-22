Проклятие в наследство

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:06

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 459 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 15:06 by

Мне всегда нравились старинные вещи. После смерти бабушки я попросила родственников оставить мне в память о ней старый письменный стол. Привезла подарок домой. Решила отпраздновать его новоселье. Плеснула себе вина, зажгла свечи, начала любоваться приобретением. Интересно, кому писала письма бабуля, сидя за столом? Любовные послания своим кавалерам? Я размечталась, представляя старушку молодой, и не заметила, как задремала: пару бокалов сделали свое дело.Проснулась от странного холода в комнате, хотя все окна были закрыты. Появилось ощущение, что, кроме меня в помещении присутствует еще кто-то. «Юля! Ты двинулась мозгами! Ложись спать!» – скомандовала сама себе, задула свечи и плюхнулась на диван. Укрылась одеялом, сладко потянулась, но сон не шел: появилось непонятное беспокойство. Почему-то стало страшно. Ворочалась с боку на бок до рассвета, но уснуть так и не смогла.На следующий день на работу я пришла с красными припухшими глазами. От ночных страхов не осталось и следа. Но странное ощущение ужаса появилось, как только переступила порог своего дома. Сама не знаю почему, решила снова осмотреть стол. Присела около него на корточки и вдруг увидела в щели между ящичком и ножками конверт. С помощью ножа вытянула его. Он оказался старым, пожелтевшим, пыльным. «Наверное, письму много лет. Бабушка прятала его от своего мужа? Любовное послание? Или просто оно завалилось в щель, а так как не было ей интересно, то и не искала?» Адреса получателя и имени отправителя не было, впрочем, как и почтового штемпеля. На лицевой стороне лишь два слова: «Для Ангелины». Так звали мою бабушку.Чужие письма читать некрасиво, но я не смогла перебороть любопытство. Открыла конверт. Оттуда выпали листок бумаги и странная раскрашенная фигурка, вырезанная из дерева. Как только я взяла ее в руки, по телу пробежал озноб, ноги и руки стали ватными, а в горле пересохло.Начала читать письмо: «Я любил тебя, я мечтал о том, что мы будем вместе, а ты… Сделаю так, чтобы этой любви больше не было. Уничтожу ее в своем сердце. Сожгу. А то, что останется, развею по ветру. Каждая частичка безумного увлечения будет исчезать, испаряться, падая на землю пеплом. У меня не осталось никого. Пустота. Осязаемая, гнетущая, убийственная, причиняющая боль. Очень жаль, что твой выбор не в мою пользу. Что ж, видать, так распорядились высшие силы. Мы больше никогда не встретимся. Но, как память о нашей любви и моих надеждах, прими в дар этот небольшой талисман. Я привез его из последней поездки в одну далекую жаркую страну. Пусть он всегда будет с тобой. Прощай. Прости меня, если сможешь. Твой Константин».У меня резко разболелась голова, начало подташнивать, перед глазами поплыли темные круги. Все время бил озноб. Отложила письмо и странную фигурку в сторону, отправилась в кухню, чтобы выпить какую-нибудь таблетку.В это время в дверь кто-то позвонил. Не знаю почему, но меня передернуло от страха: «Кого еще несет в такой поздний час?»Подошла к глазку: оказалось, что непрошеный гость – мой брат Антон, живущий в областном центре.– Юлька, я у тебя переночую? Приезжал сюда по делам, задержался и опоздал на электричку.Я была рада его приезду, так как боялась оставаться одна.– Слушай, а чего у тебя так холодно? Меня аж трясет! – удивился он, наливая коньяк.– Ты тоже это чувствуешь? – я принесла письмо и фигурку.Антоха начал читать, а я ждала его выводов. Брат покрутил фигурку в руках:– Не могу понять, но это какая-то мерзость! Выкинь ее к черту!– Я хочу знать, что это за вещь! И почему и тебе, и мне стало не по себе от прикосновения к ней?Антон предложил утром поехать к его приятелю, отец которого увлекается не только стариной, но и эзотерикой, мистикой и прочей ерундой. До рассвета уснуть мы не смогли, а утром отправились в путь.– Интересная, но очень опасная штучка, – сказал Геннадий Петрович, внимательно осмотрев то, что мы принесли. – Это… как бы сказать… разновидность куклы вуду. В некоторых африканских племенах их вырезают из коры определенной породы дерева, совершают ритуал, наделяя фигурки негативной энергетикой. Проще говоря, это проклятие. Вероятно, вашу бабушку всю жизнь преследовали беды?– Да: муж стал инвалидом, потом спился, из четырех детей двое умерли, да и сама она всю жизнь болела, а врачи не могли найти при причину. Внуков двое, они перед вами, но и с нами не все в порядке: никакой личной жизни, сплошная невезуха на работе, да и со здоровьем не все благополучно.– Это действует, так сказать, программа на уничтожение вашего рода…– Как нам от нее избавиться? Выкинуть на мусорку эту вещицу?– К сожалению, не поможет. Вы оба уже держали ее в руках. Разбудили зло, заключенное внутри. Демон вышел на свободу. Теперь он примется уничтожать вас. Можно подарить фигурку человеку, которого ненавидите. Перенесете проклятие на него, но так и сами попадете в зависимость. Начнутся болезни, проблемы, беды. Сами знаете: «Не делай зла – вернется бумерангом!» Чтобы избавиться от предмета, нужно найти человека, который подарил вашей бабушке этот «талисман». И подкинуть ему. Пусть сам разбирается с темными силами.– А если он уже помер?– Закопать на могиле, провести ритуал. Я научу, какой именно. Надеюсь, поможет.И мы начали узнавать у родственников. Действительно, у бабули был жених. Молодой человек преподавал в университете, занимался наукой, изучал страны Африки. По роду своей деятельности часто посещал жаркий континент. Почему они расстались, неизвестно. Бабуля вышла замуж за другого. С трудом, но нам удалось узнать имя этого мужчины. Оказалось, умер он молодым, через год после их разрыва. Похоронен на местном кладбище. Несколько часов мы искали заброшенную могилу. Нашли. Провели ритуал, которому нас научил Геннадий Петрович. Вернули зло его создателю. Надеюсь, что теперь в нашей жизни все наладится.Автор - Юлия Калленик.

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