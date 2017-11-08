Тася

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:58

ELEMAT Просмотров: 145 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 13:58 by

На днях буквально прибился к нашему крыльцу котёнок. Совсем крошечный, беззащитный... Конечно, взяли к себе, несмотря на имеющегося в доме кошака. И вспомнился полумистический случай, тоже связанный с котёнком. Я его уже рассказывала некоторым своим друзьям, один из которых и посоветовал поведать всё это вам. Вот, рассказываю.Был у меня случай, когда человек вдруг появился в моей жизни и так же внезапно исчез из неё. Звали этого человека Тасей. Мы были в Адлере - младшая дочь должна была играть турнир. Но поездка выдалась неудачной: мои подхватили ротовирусную инфекцию, а дочь с великим трудом переносила на корте сорокаградусную жару и высокую влажность. Пришлось сниматься с турнира.Разложила я их, своих болящих, в гостиничном номере по кроваткам, а сама, как самая здоровая на данный момент, поехала на экскурсию.Вот тут-то и позвонила мне незнакомая девушка. Сказала, что её зовут Тасей и что телефон мой ей дала моя подруга, которая работает журналистом. Тасе, как я поняла, нужно было общение, и моя подруга-журналистка порекомендовала ей меня. Уже это всё само по себе странно, согласитесь?Ну я объяснила ситуацию и сказала, чтобы перезвонила недели через две. И забыла про эту Тасю. Она перезвонила мне через какое-то время, когда мы были уже дома, у себя в городе. Мы встретились с ней, познакомились. Нормальная девушка вроде: симпатичная, вежливая, предупредительная... Но! Я уже не раз говорила, что всех новых людей в моей жизни я сразу "определяю" либо в "белые", либо в "чёрные", серых у меня не бывает. Так вот Тасю я отнесла в "чёрные" - так интуиция сработала, увы. Но ведь человек нуждался в общении, в помощи, так сказать...Мы стали вместе ходить на лекции по эзотерике, а иногда я и брала её с собой по своим делам и просто по магазинам. Часто Тася звонила мне по телефону, и мы подолгу разговаривали на все темы. Я зажимала трубку между ухом и плечом, чтобы руки были свободными, и таким образом могла уделять ей время в общении.Конечно, всё это меня утомляло. Но иначе я не могла - жалела Тасю. Жизнь у неё как-то не складывалась. Несмотря на свои зрелые года, она не имела не только мужа и детей (замужем вообще не была), но и даже друзей. Жила с мамой в однокомнатной квартиру, но общего языка они не находили, постоянно ссорились. Работы у Таси тоже не было. Куда бы она ни устраивалась, дольше нескольких месяцев нигде не задерживалась - всё не нравилось. Так что жили они вдвоём на мамину пенсию. И с ними две кошки в придачу.И вот в один прекрасный день звонит мне Тася и просит приютить уличного котёнка. Я ей говорю, мол, Тась, у меня самой двое кошаков в доме, куда третий-то? Начинает так умолять, просто со слезами. Она его на улице подобрала, маленький совсем, мороз ведь, не могла пройти мимо. А дома у неё тоже две кошки и однокомнатная квартира...Короче, я подумала-подумала, да и, скрепя сердце, согласилась. Ведь вот если бы я так на котёнка наткнулась бездомного, да зимой, тоже ведь подобрала бы, несмотря ни на что. К тому же, у нас большой дом, а у Таси только однокомнатная квартира.Договорились, что на другой день приеду к ней к двенадцати часам дня на машине и заберу котёнка. Где она живёт, я знала только примерно, но не переживала по этому поводу - телефоны-то Тасины, и мобильный и домашний, были мне известны.Подъехала, звоню на домашний - никто не берёт. Сотовый - недоступен... Ну странно немного, но бывает. Заперла машину, пошла в магазин сходила, в аптеку... Опять звоню - тот же результат. Ну ещё минут двадцать погуляла и опять позвонила. Результат тот же: домашний не берут, мобильный недоступен. Дольше ждать не могла, села и уехала.Вечером Тася звонит и спрашивает, почему же я не приехала и даже не позвонила... Вот те на! Я ей рассказала, как минут сорок в районе её дома гуляла и звонила. Говорит, что дома была, никто не звонил, на мобильном пропущенных нет. Ну, блин, мистика какая-то... Опять договорились, что приеду завтра. И, представляете, даже вот на ум не пришло ни ей, ни мне спросить Тасин точный адрес на всякий случай! Вот ведь...И... всё почти так же и получилось. Мобильный опять был вне зоны доступа, а домашний из моего телефона вообще куда-то пропал. На этот раз я вместо магазинов пошла в церковь, что неподалёку была. Решила проведать икону Казанской Божьей Матери, которой столько молилась, когда был повод...Сходила, проведала, свечку поставила... Стоя возле иконы, вдруг почувствовала, что мне надо чуть ли ни без оглядки бегом бежать домой, не звонить и не ждать уже больше... Подчиняясь интуиции, так и сделала. Успокоилась, только уже сидя в машине.Вечером по телефону опять с Тасей удивлялись случившемуся недоразумению:- Леночка, я же тебе говорила звонить только на домашний, когда подъедешь. Ты меня не услышала? - досадовала Тася.Я этого не помнила. Да, в общем-то, какая разница, если её домашний из телефона у меня просто исчез - я же смотрела. Мистика, ей-Богу!- Лен, но ты же ведь всё ещё хочешь забрать котёнка, правда же? - умоляюще говорила Тася.Что я могла ответить на это? Да-да, конечно, хочу...На третий день - ну фантастика да и только! - мой Пыж просто не завёлся! Я уже увидела в этом какой-то знак, перекрестилась и с чистой совестью осталась дома. (Вечером, кстати сказать, нормально, без всяких проблем съездила на нем по делам).Тася позвонила в середине дня, когда ко мне на обед неожиданно приехала старшая дочь. (До сих пор удивляюсь, как это вдруг дочь взяла да и приехала ко мне на обед за 17 километров от своей работы?) В разговоре Тася просто умоляла меня забрать-таки котёнка. Я пыталась сказать, что, видимо, не судьба мне помочь ей в этом...- Лена, не доводи до греха! - уже с угрозой выговаривала мне Тася. - Приезжай и забери, а то выброшу опять на улицу, и на тебе будет вся вина!У меня поднялось давление, разболелась голова. Я не знала, как поступить.- Что, мам, котёнка навязывают? - по обрывкам разговора догадалась дочь.Я рассказала ей, что и как с этим котёнком.- Вот то-то и оно, мам! Он именно ей попался - не тебе. Это ей какие-то свои кармические узлы развязывать надо с помощью этого котёнка, а не тебе. Поэтому и забрать его у тебя не получается."А ведь она, наверное, права. Не даром столько недоразумений случилось, когда я хотела облегчить немного Тасе жизнь. В ущерб себе, между прочим...", - подумала я. У меня стало полегче на душе. С Тасей на эту тему не стала больше разговаривать, а написала письмо в соцсети - не хотела опять головной боли и полного обесточивания себя. Всё объяснила, просила не обижаться...И что же я получила в ответ? Очень жёсткое письмо - как танком по мне проехалась. Как по щекам отхлестала. Тася обвиняла меня в самоустранении, нежелании помочь, в фальши и лицемерии. Мне так больно было это всё читать - не передать... Несколько дней ходила переживала, даже плакала... Как говорится, хочешь как лучше, получается - как всегда. И тебя же и обвиняют во всех грехах... Эх... Постепенно успокоилась, вычеркнула Тасю из своей жизни и забыла.Но через некоторое время Тася вдруг неожиданно напомнила о себе - написала сообщение в соцсети: "Ленуся, привет! Чем занимаешься в выходной?" Как ни в чём не бывало! Вот человек даёт... Ответила ей, мол, разбитая ваза - это уже не ваза, и ищи себе другое общение. Что-то в этом роде. А Тася написала, что я этим своим письмом как ушат ледяной воды на неё вылила. Что не ожидала такого ответа, считала меня более мягкой и доброй. А тому недоразумению с котёнком она, как оказалось (!), просто не придала значения. Вот так вот - не придала! А я-то, дура, столько нервов потратила и слёз пролила... Наверное, и правда не надо принимать близко к сердцу то, что можно послать глубоко в одно место, а? Хорошо бы, да не получается у меня.Вот такая история случилась у меня с Тасей. Какая-то дикая, что ли, и оригинальная в своём роде. Тася - единственный человек, которого я, можно сказать, выставила из своей жизни. Но ведь для чего-то она мне была послана? Просто так ведь ничего не случается. Может, это был наглядный пример, что надо сразу слушать свою интуицию, невзирая даже на сочувствие и жалость? Одни вопросы...

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