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Истории из жизни

Знаки

Верю в то, что мы постоянно получаем какие-то намеки судьбы. Если обратить на них внимание и отбросить все предрассудки о том, как все должно быть, то можно найти выход даже из самых сложных ситуаций. Расскажу несколько историй, где знаки судьбы сыграли ключевую роль в жизни людей:

1) Знакомый никак не мог найти себе подходящую девушку. То характером не сойдется, то какие-нибудь обстоятельства разведут.
В 30 лет принял твердое решение, что семья ему не нужна, ну не создан он для совместной жизни. И вдруг он знакомится с девушкой мечты, и через некоторое время они уже в браке и являются родителями двух замечательных малышей. История знакомства весьма необычна. Они вместе ехали в маршрутке и он обратил внимание, что у этой девушки на руке точно такой же шрам, как у него. Форма и месторасположение точно совпадало. Девушка, обратив внимание на пристальное разглядывание ее руки, тоже проявила интерес к этому совпадению. Познакомились, разговорились. Теперь семья, а ведь могли бы пройти мимо друг друга.

2) Коллега опаздывала на работу и решила поймать машину. Остановился вполне приличный автомобиль, но дверь переднего пассажирского сидения заклинило наглухо. Когда она попыталась открыть заднюю дверь, то та захлопнулась, прижав ей палец. Это натолкнуло на мысль, что ехать не стоит. Да и нужный автобус уже подъехал. Автомобиль уехал вперед, а через несколько остановок автобус проехал жуткую аварию с участием этого автомобиля. Коллега даже винила себя в том, что если бы она не задержала этого человека, то обстоятельства бы так не сложились. В любом случае, она могла оказаться внутри этой машины в момент аварии.

3) Знакомые долго искали квартиру. Сайты с объявлениями, риелторы - за полгода ни одного подходящего варианта. И тут маленький сынишка приходит с улицы со свертком в руке - сосед, который был в командировке на севере, отсыпал мальчику целый кулек кедровых орехов. Кулек был из обычной газеты. Когда пересыпали орехи, развернули газету и увидели объявление о продаже недвижимости. Через месяц справляли новоселье.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55 by Юлия РысьПросмотров: 720Комментарии: 5
+17

Ключевые слова: Судьба знаки машина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 136
Они вместе ехали в маршрутке и он обратил внимание, что у этой девушки на руке точно такой же шрам, как у него. Форма и месторасположение точно совпадало.

На указательном пальце левой руки, да?))
Зарегистрирован: 7.06.2018
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:21
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1414|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 034
Да бывают знаки, но увы, не всегда с такими счастливыми исходами
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 14:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 258
Какие замечательные знаки. Хорошо, что все они к добру. У меня у мамы была похожая на вторую история.
Давно это было. Ехала она в деревню к своим старикам. А автобус летом битком набит, кто на дачу, кто домой, кто так же в деревню. Ей уж скоро выходить, она встала поближе к двери. И тут ей женщина говорит:" Давайте поменяемся местами, я раньше выхожу. И мама поменялась. Но женщина выйти не успела. Из за поворота в автобус врезался трактор, прямо в бок. Та женщина погибла, а мама отделалась ушибами. А ведь не поменяйся она местами, была бы на ее месте. Мне кажется тоже что то мистическое в этом есть.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Nezabudka
Сегодня, 14:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
У меня папа как-то чуть опоздал на свой автобус, пришлось возвращаться домой (подумал, что забыл выключить утюг). Следующий автобус прождал полчаса, и когда ехал в нем, увидел, что предыдущий попал в жуткую аварию, почти никто из пассажиров не выжил(
Зарегистрирован: 19.11.2018
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 16:30
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1065|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 479
по 1 истории: интересно какой формы шрам? если на пальцах, то думаю, что многие резали и у многих такие шрамы есть (я в их числе). А если нет, что прям интересненько что там у них запечатлено
по 2:
Когда она попыталась открыть заднюю дверь, то та захлопнулась, прижав ей палец
Это как? там изнутри кто-то ее захлопнул? или это был минивен с автоматически закрывающейся дверью?
по 3: не вижу вообще знаков, т.к.
Цитата: Nezabudka
целый кулек кедровых орехов. Кулек был из обычной газеты
если орехов много, то и газеты должно быть много для кулька. И навряд ли в газете будет только одно объявление о продаже. наверняка обзвонили и посмотрели многие варианты, указанные в газете. да даже если представить, что купленная квартира светилась в газете объявлением как самая им подходящая, то все равно где знак? знак в том, что ребенок принес газету и мы обязательно купим эту самую "светящуюся" квартиру?
плюс поставила все равно
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
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