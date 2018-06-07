Знаки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:55

Юлия Рысь Просмотров: 720 Комментарии: 5 +17 Сегодня, 12:55 by

Верю в то, что мы постоянно получаем какие-то намеки судьбы. Если обратить на них внимание и отбросить все предрассудки о том, как все должно быть, то можно найти выход даже из самых сложных ситуаций. Расскажу несколько историй, где знаки судьбы сыграли ключевую роль в жизни людей:1) Знакомый никак не мог найти себе подходящую девушку. То характером не сойдется, то какие-нибудь обстоятельства разведут.В 30 лет принял твердое решение, что семья ему не нужна, ну не создан он для совместной жизни. И вдруг он знакомится с девушкой мечты, и через некоторое время они уже в браке и являются родителями двух замечательных малышей. История знакомства весьма необычна. Они вместе ехали в маршрутке и он обратил внимание, что у этой девушки на руке точно такой же шрам, как у него. Форма и месторасположение точно совпадало. Девушка, обратив внимание на пристальное разглядывание ее руки, тоже проявила интерес к этому совпадению. Познакомились, разговорились. Теперь семья, а ведь могли бы пройти мимо друг друга.2) Коллега опаздывала на работу и решила поймать машину. Остановился вполне приличный автомобиль, но дверь переднего пассажирского сидения заклинило наглухо. Когда она попыталась открыть заднюю дверь, то та захлопнулась, прижав ей палец. Это натолкнуло на мысль, что ехать не стоит. Да и нужный автобус уже подъехал. Автомобиль уехал вперед, а через несколько остановок автобус проехал жуткую аварию с участием этого автомобиля. Коллега даже винила себя в том, что если бы она не задержала этого человека, то обстоятельства бы так не сложились. В любом случае, она могла оказаться внутри этой машины в момент аварии.3) Знакомые долго искали квартиру. Сайты с объявлениями, риелторы - за полгода ни одного подходящего варианта. И тут маленький сынишка приходит с улицы со свертком в руке - сосед, который был в командировке на севере, отсыпал мальчику целый кулек кедровых орехов. Кулек был из обычной газеты. Когда пересыпали орехи, развернули газету и увидели объявление о продаже недвижимости. Через месяц справляли новоселье.

Ключевые слова: Судьба знаки машина авторская история

Другие, подобные истории: