Ревность домового

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 383 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 06:40 by

В домовых я верила всегда, потому что с детства ощущала их присутствие в своей квартире, особенно, когда оставалась одна. Не знаю, то ли моя детская фантазия так разыгралась, то ли это было на самом деле, но домовенок часто громко топал, шаркал ножками, пыхтел, даже говорил что-то и постоянно воровал мои вещи и игрушки. Я его задабривала, прятала конфеты за шкаф, где, как мне казалось, он живет. За это на следующий день мне возвращалась потерянная вещица, пропажа могла оказаться где угодно - хоть под подушкой.С тех пор прошло много лет, я выросла, но история повторяется. У меня дома пропадают водительские права, документы, одежда, косметика, но конфеты я больше под шкаф не кладу. Поэтому документы приходится восстанавливать, а вещи покупать новые... Моя старшая двоюродная сестра тоже всегда ощущала присутствие домового и однажды ночью по дороге в туалет даже увидела его. Он отражался в зеркале. Небольшого роста и весь покрыт шерстью, как обезьяна. Но ужаса не вызывал, наоборот, даже умилил – сидел себе, ногами болтал и смотрел, что наворовал. А потом у нас был капитальный ремонт, и он пропал.Но вот с моей подругой случилась более драматическая история. Она встречалась с молодым человеком, осталась у него ночевать, но он рано утром ушел на работу. Подруга проснулась в его постели в холодном поту от того, что чьи-то мохнатые руки ее душат. Кое-как собравшись с духом, она оттолкнула что-то небольшое, ростом с ребенка, и побежала включать свет, но в комнате уже никого не было. Одна она больше никогда там не оставалась, но когда ей случалось повздорить с бойфрендом в этой квартире, на кухне с полок тут же летели кастрюли и половники. Без нее в его квартире ничего странного не случалось. Когда они поженились и поселились в этом доме, моя подруга сразу завела котенка – он бросался на невидимую жертву, рычал, изгибался и загонял ее в угол. Постепенно злобный дух отступил – наверное, котенок его выгнал.Автор - Полина.

Ключевые слова: Домовёнок воровство конфеты отражение в зеркале покрыт шерстью злобный дух

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