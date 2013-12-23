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Истории из жизни

Коммунальный дух

После школы я поступила в институт в другом городе и поселилась в студенческом общежитии – оно было квартирного типа. Шестнадцатиэтажная свечка, на каждом этаже - по четыре квартиры. Мне достались кровать, тумбочка и встроенный шкаф-пенал в большой секции двухкомнатной квартиры на последнем этаже. Предполагались четыре соседки по блоку. Впрочем, соседи довольно быстро куда-то рассосались – кто на практику, кто в мужское общежитие к любимому. Ночевала я почти всегда одна в пустом блоке. С одной стороны, я, с детства привыкшая к собственной комнате в огромной родительской квартире, отсутствие соседей воспринимала как неожиданный бонус. Но спустя некоторое время я поняла, что ночевать одной не так заманчиво... Животный, необъяснимый, какой-то потусторонний страх наползал на меня каждую ночь.

Тогда, в 17 лет, я была довольно самостоятельной и рациональной девушкой и боялась понятных вещей – цыган, пьяных, неожиданной беременности... Этот новый страх был иной природы. Ночью в пустом блоке явственно ощущалось чье-то присутствие. Обычно это происходило так: я лежала в постели, стараясь заснуть. Страх поднимался от кончиков пальцев ног, шел выше по ногам, немели руки, живот, страх давил на грудь и немым криком застревал в горле. Нужно было изо всех сил сдержать этот крик, зажмуриться, перетерпеть несколько жутких секунд, и все заканчивалось - страх отступал.

Мне казалось, что если я крикну, то пропаду (хотя позднее узнала, что нечистую силу нужно отпугивать, ругаясь матом).
Иногда ночью в ухо будто кто-то тихонько свистел, и по ногам пробегало необъяснимое тепло. Я ничего не видела, но чувствовала, что в комнате кто-то есть. Я понимала, что рассказать об этом никому не смогу и не только потому, что не поверят, – мне было страшно сформулировать этот страх, назвать его своим именем. Как будто если сказать: «привидение», то оно материализуется, и нужно будет предпринимать какие-то решительные действия – например, круг вокруг себя мелом чертить, как в «Вие», или святой водой брызгать. В общем, расписаться в собственном безумии. Так что для начала я просто купила бутылку коньяка и стала лечить нервы, выпивая каждый вечер немного «для храбрости».

В зимнюю сессию друзья попросили меня приглядеть за кошкой. Ночью обезумевшее от страха животное, поджав уши, топталось у меня на груди, издавало жуткие утробные звуки и смотрело на меня огромными светящимися глазами. Кошке как будто тоже было страшно. Через пару дней она выскочила в открытую дверь и больше не возвращалась.

Спустя еще какое-то время я вновь получила доказательство того, что в моем чертовом блоке никто долго не задерживается. К подруге по общежитию приехала мама, и ее соседка напросилась ко мне на пару дней. Я с радостью согласилась. Она переночевала одну ночь, рано утром исчезла, а вечером следующего дня явилась пьяная. «Мне придется у тебя сегодня еще раз переночевать, я и подготовилась», – сказала она. Я не стала ее ни о чем расспрашивать, она сама начала путаный разговор. Из него следовало, что «комната эта плохая, жить в ней никто не хочет, в некоторых блоках по шесть человек живут, а этот - почти всегда пустой. Несколько лет назад в этом стенном шкафу девочка повесилась».

Через несколько дней я уехала на каникулы к родителям, а когда вернулась, сняла квартиру. В общежитии я больше не появлялась (спасаясь бегством, оставила в той комнате кучу вещей, включая телевизор). С тех пор у меня появился странный навык – я «чувствую» жилище. Сразу интуитивно определяю – будет мне хорошо в этом месте или нет. И это чувство меня еще ни разу не подводило.

Автор - Ксения.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 425Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Институт общежитие ночь потусторонний страх кошка стенной шкаф девочка квартира

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:15
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1412|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 993
Кроме страхов ничего не вижу. А страхи могут быть вызваны «плохой энергетикой», может там была такая аномальная зона в миниатюре.
И девочка могла повеситься из-за этого. Есть же места давящие на психику своей аурой. А если к этому ещё другие личные проблемы добавятся…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: supik
Сегодня, 06:22
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
если в квартира "плохая", в не даже дышать тяжело, хоть все окна раскрой на распашку, Я к подруге прихожу в гости, во всех комнатах могу находится, кроме одной там прям душит что то?!, а Она говорит наоборот ей в ней спиться лучше.. так что есть что то такое загадочное в каждой хате)
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:45
+3
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 141
Цитата: supik
Она говорит наоборот ей в ней спиться лучше..
А в комнате авторе как раз и спиться можно)
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:31
0
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Комментариев: 1 701
Да, если что-то чувствуешь не хорошее, лучше сразу сваливать. Не зря же там ни кто не живет и не ночует. Плюс,+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: Joss
Сегодня, 10:42
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Репутация: (221|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 072
"Так что для начала я просто купила бутылку коньяка и стала лечить нервы, выпивая каждый вечер немного «для храбрости»..."
так можно и до алкоголизма долечиться!!!

Далее про чужую кошку: "...Через пару дней она выскочила в открытую дверь и больше не возвращалась..."
интересно эту Ксению - хозяева кошки потом не убили?
а то стало бы 2 призрака в блоке.... wink
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 11:16
+2
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Репутация: (1064|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 462
оставила в той комнате кучу вещей, включая телевизор
за вещами то можно было прийти хоть с кем-нибудь... зачем же свое добро оставлять?
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#7 написал: Летяга
Сегодня, 11:33
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 635
Комментариев: 7 841
Да ну. Может, и было что-то "паранормальное" в этом блоке, но история выглядит несколько приукрашенной. Особенно сбежавшая кошка (прибила бы ГГ на месте хозяев) и "девушка, повесившаяся в шкафу".
Но на фоне многих и многих историй - вполне ничего, плюса стоит))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
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