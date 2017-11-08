Исчезновение

Lynx Просмотров: 258 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 18:11 by

История, в которой я принимал косвенное участие.Напросился с нами отмечать НГ в общежитии один паренек из параллельной группы. То есть он напросился к своим одногруппникам, но компания у нас была одна - так как отмечали всей секцией, один общий стол. Про него мало что знали - богатенький, живет с родителями, ни с кем в группе не дружил, просто приходил на пары и после уходил домой.И вот захотелось ему вкусить "студенческой романтики" - отметить праздник в общежитии. Или услышал, что девчонки как выпьют, то становятся доступные. В общем, притащил ящик пива и был допущен на празднование.Влад был в восторге от всего: и то, что можно было завалиться в любую комнату, где шло веселье, и тебя принимали за своего; и то что по этажам, звонко смеясь, бегали девчонки в костюмах снегурочек из мишуры; ну и сама дружественная атмосфера, которая царила везде, на каждом этаже.Отсутствие гостя заметили первого числа, когда увидели его пуховик на вешалке - в той комнате, где он раздевался. И тут вспомнили, что никто не помнит Влада после боя курантов. Пошли его искать, так как опохмелились пивком и жаждали приключений.У нас общежитие следующего типа - один вход и изнутри уже делится на 4 лестничных марша по 2 секции в каждом пролете. Поэтому начали с соседней (мы жили на третьем этаже). Там его вспомнили - да, был такой, зашел в первом часу, поздравил всех, посидел полчаса и ушел.Мы поднялись на четвертый этаж. В обеих секциях Влад был. В одной даже провел целый час - орал песни под гитару вместе со всеми. Часа в два ушел. Пятый этаж. В одной секции его вспомнила девушка - такой милый парень пофлиртовал и даже не приставал. Шестой и седьмой этажи - не помнят такого. Значит - не дошел.На всякий случай поднялись выше. На кухне одной из секций восьмого этажа стоял наш пивной бокал. Вспомнили, что из этого бокала пил Влад (все бокалы были честно стырены из разных баров и были различны по форме и рисунку, а также подписаны несмываемым маркером на днище).В секции его никто не помнил, но рассказали, что отмечать Новый год начали рано и к трем уже разошлись по комнатам спать. Так что если Влад и был здесь, то зашел в пустую секцию на кухню, допил пиво и потом что...? Что делал потом? И где он? Потерялся? Забыл, откуда пришел? И почему пропустил два этажа и поднялся сразу на восьмой - в ту секцию, где уже не было веселья?Спустились на вахту - Влад общежития не покидал.Решили, что он где-то спит или развлекается с девушкой. За пуховиком по-любому вернется - тогда и спросим.Повторно вспомнили про Влада числа пятого, когда взгляд упал на его пуховик. Куда же он делся? Адреса и телефона никто не знал.На экзаменах он не появился. За пуховиком так никто и не пришел.В начале следующего семестра его одногруппники принесли новость. Старосте их группы в деканате сообщили, что Влад отчислился по собственному желанию. Даже показали заявление. Староста уверял, что почерк в заявлении не Влада - тот красиво писал все лабораторные и контрольные работы. А в заявлении каракули - половина печатных букв вперемешку с прописными. Да и дата в заявлении - середина зимних каникул. Так что... если он и появлялся в институте, то его никто не видел.Пуховик провисел до лета, а потом его забрал себе один парень - не пропадать же добру.Что случилось - мы не знаем до сих пор. Может, есть простое и банальное объяснение,но мы его не нашли. Вокруг происходило столько всего интересного, что это происшествие просто затерялось среди других.Инопланетян мы не обсуждали, но каждый, наверное, подумал про них хоть раз.Автор - Lexbill.

Ключевые слова: Новый год студенты праздник пропажа странности

Другие, подобные истории: