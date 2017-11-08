Исчезновение

ИсчезновениеИстория, в которой я принимал косвенное участие.
Напросился с нами отмечать НГ в общежитии один паренек из параллельной группы. То есть он напросился к своим одногруппникам, но компания у нас была одна - так как отмечали всей секцией, один общий стол. Про него мало что знали - богатенький, живет с родителями, ни с кем в группе не дружил, просто приходил на пары и после уходил домой.
И вот захотелось ему вкусить "студенческой романтики" - отметить праздник в общежитии. Или услышал, что девчонки как выпьют, то становятся доступные. В общем, притащил ящик пива и был допущен на празднование.
Влад был в восторге от всего: и то, что можно было завалиться в любую комнату, где шло веселье, и тебя принимали за своего; и то что по этажам, звонко смеясь, бегали девчонки в костюмах снегурочек из мишуры; ну и сама дружественная атмосфера, которая царила везде, на каждом этаже.
Отсутствие гостя заметили первого числа, когда увидели его пуховик на вешалке - в той комнате, где он раздевался. И тут вспомнили, что никто не помнит Влада после боя курантов. Пошли его искать, так как опохмелились пивком и жаждали приключений.
У нас общежитие следующего типа - один вход и изнутри уже делится на 4 лестничных марша по 2 секции в каждом пролете. Поэтому начали с соседней (мы жили на третьем этаже). Там его вспомнили - да, был такой, зашел в первом часу, поздравил всех, посидел полчаса и ушел.
Мы поднялись на четвертый этаж. В обеих секциях Влад был. В одной даже провел целый час - орал песни под гитару вместе со всеми. Часа в два ушел. Пятый этаж. В одной секции его вспомнила девушка - такой милый парень пофлиртовал и даже не приставал. Шестой и седьмой этажи - не помнят такого. Значит - не дошел.
На всякий случай поднялись выше. На кухне одной из секций восьмого этажа стоял наш пивной бокал. Вспомнили, что из этого бокала пил Влад (все бокалы были честно стырены из разных баров и были различны по форме и рисунку, а также подписаны несмываемым маркером на днище).
В секции его никто не помнил, но рассказали, что отмечать Новый год начали рано и к трем уже разошлись по комнатам спать. Так что если Влад и был здесь, то зашел в пустую секцию на кухню, допил пиво и потом что...? Что делал потом? И где он? Потерялся? Забыл, откуда пришел? И почему пропустил два этажа и поднялся сразу на восьмой - в ту секцию, где уже не было веселья?
Спустились на вахту - Влад общежития не покидал.
Решили, что он где-то спит или развлекается с девушкой. За пуховиком по-любому вернется - тогда и спросим.
Повторно вспомнили про Влада числа пятого, когда взгляд упал на его пуховик. Куда же он делся? Адреса и телефона никто не знал.
На экзаменах он не появился. За пуховиком так никто и не пришел.
В начале следующего семестра его одногруппники принесли новость. Старосте их группы в деканате сообщили, что Влад отчислился по собственному желанию. Даже показали заявление. Староста уверял, что почерк в заявлении не Влада - тот красиво писал все лабораторные и контрольные работы. А в заявлении каракули - половина печатных букв вперемешку с прописными. Да и дата в заявлении - середина зимних каникул. Так что... если он и появлялся в институте, то его никто не видел.
Пуховик провисел до лета, а потом его забрал себе один парень - не пропадать же добру.
Что случилось - мы не знаем до сих пор. Может, есть простое и банальное объяснение,но мы его не нашли. Вокруг происходило столько всего интересного, что это происшествие просто затерялось среди других.
Инопланетян мы не обсуждали, но каждый, наверное, подумал про них хоть раз.
Автор - Lexbill.
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Сегодня, 18:11 by LynxПросмотров: 258Комментарии: 5
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