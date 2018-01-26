Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Что случилось со мной после учебы

Это случилось лет 10 назад, когда я училась в институте и жила в одном из районов на окраине Москвы. Наш дом, построенный в 60-х годах, отличался от новостроек добротным кирпичом, большими чугунными радиаторами в квартирах и крутыми лестничными пролетами, отчего подниматься на восьмой этаж, когда не работал лифт, было весьма сложно. Я жила в трехкомнатной квартире с родителями и младшим братом, учившемся тогда в школе.

Случай, о котором хочу рассказать, произошел в конце осени. Придя из института, я быстро перекусила, поставила новый диск, купленный на «Горбушке», и села на кровать почитать книгу. Музыка звучала негромко, скорее, в фоновом режиме, я всегда так слушала, чтобы никому не мешать. Кроме меня в квартире был брат, родители были на работе. Я продремала совсем немного, как мне тогда казалось, но, проснувшись, увидела, что за окном стемнело. В комнате было тихо, но родители уже пришли, я расслышала их негромкие голоса на кухне. Мама готовила нам ужин, вкусно пахло борщом, который мы все обожали. Закрыв глаза, я полежала еще минут десять и собиралась вставать. Тут–то все и случилось.

Я внезапно ощутила, как на меня буквально накатила со стороны ног волна холодного воздуха. В комнате резко потемнело, и передо мной выроста плотная черная тень, принявшая очертания человеческой фигуры, только очень высокого роста – под потолок. Ни глаз, ни рта я не разглядела. Меня охватил ужас, я попыталась вскочить, но тело словно парализовало. Тень медленно начала наклоняться ко мне, причем на голове стало проступать подобие лица – острый загнуты нос, и черные впадины на месте глаз.

И тогда я заорала так, что зазвенели стекла. И сразу все пропало. В комнату вбежал отец, потом мама. Перепуганные моим криком, они спросили, что случилось. Я сидела на кровати и смотрела по сторонам. По глазам текли слезы. Всхлипывая, я рассказала про случившееся. Родители быстро переглянулись, думаю, мне никто не поверил.

Но даже сейчас, спустя столько лет, я ощущаю невольный страх, вспоминая про тот случай. Больше ничего подобного со мной не происходило.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:45
Вчера, 16:45 by Anita CatПросмотров: 837Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Ужас страх тень силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 18:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (136|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 699
Посмотрите фильм " Сламбер: лабиринты сна." Там рассказывается про сонный паралич и про эту тень.

Плюс Вам.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:42
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1394|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 879
А почему бы и не поверить? История без прикрас, грань между сном и явью в этот момент ещё не столь явная. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: ScarlettMarie
Вчера, 22:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 288
Плюс, конечно, история без воды и правдивая.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#4 написал: Pmariam
Вчера, 22:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (1058|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 405
Вот спрашивается и чего ему надо было!
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#5 написал: marzzz
Вчера, 22:54
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (430|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 672
Вот такоей же вопрос :"Кто это?" - и привел меня на сайт ровно 7 лет назад. И что! До сих пор не знаю ответа... stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#6 написал: conjure one
Вчера, 23:32
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5770|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 246
Я тоже покупал диски на "Горбушке", только в середине 90-х) Ваша история напомнила мне те времена и навеяла воспоминания, среди которых есть одно, чем-то похожее на ваше. И я уверен, что это был не сон. Жуткое дело, в общем. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: npoxopova
Вчера, 23:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 225
Надо посмотреть, самой интересно стало
Цитата: DRUID
Посмотрите фильм " Сламбер: лабиринты сна." Там рассказывается про сонный паралич и про эту тень.

Плюс Вам.
Зарегистрирован: 8.03.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.