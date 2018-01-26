Что случилось со мной после учебы

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:45

Anita Cat Просмотров: 837 Комментарии: 7 +14 Вчера, 16:45 by

Это случилось лет 10 назад, когда я училась в институте и жила в одном из районов на окраине Москвы. Наш дом, построенный в 60-х годах, отличался от новостроек добротным кирпичом, большими чугунными радиаторами в квартирах и крутыми лестничными пролетами, отчего подниматься на восьмой этаж, когда не работал лифт, было весьма сложно. Я жила в трехкомнатной квартире с родителями и младшим братом, учившемся тогда в школе.Случай, о котором хочу рассказать, произошел в конце осени. Придя из института, я быстро перекусила, поставила новый диск, купленный на «Горбушке», и села на кровать почитать книгу. Музыка звучала негромко, скорее, в фоновом режиме, я всегда так слушала, чтобы никому не мешать. Кроме меня в квартире был брат, родители были на работе. Я продремала совсем немного, как мне тогда казалось, но, проснувшись, увидела, что за окном стемнело. В комнате было тихо, но родители уже пришли, я расслышала их негромкие голоса на кухне. Мама готовила нам ужин, вкусно пахло борщом, который мы все обожали. Закрыв глаза, я полежала еще минут десять и собиралась вставать. Тут–то все и случилось.Я внезапно ощутила, как на меня буквально накатила со стороны ног волна холодного воздуха. В комнате резко потемнело, и передо мной выроста плотная черная тень, принявшая очертания человеческой фигуры, только очень высокого роста – под потолок. Ни глаз, ни рта я не разглядела. Меня охватил ужас, я попыталась вскочить, но тело словно парализовало. Тень медленно начала наклоняться ко мне, причем на голове стало проступать подобие лица – острый загнуты нос, и черные впадины на месте глаз.И тогда я заорала так, что зазвенели стекла. И сразу все пропало. В комнату вбежал отец, потом мама. Перепуганные моим криком, они спросили, что случилось. Я сидела на кровати и смотрела по сторонам. По глазам текли слезы. Всхлипывая, я рассказала про случившееся. Родители быстро переглянулись, думаю, мне никто не поверил.Но даже сейчас, спустя столько лет, я ощущаю невольный страх, вспоминая про тот случай. Больше ничего подобного со мной не происходило.

Ключевые слова: Ужас страх тень силуэт авторская история

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