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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:30

Причина: Авторская стилистика сохранена

OlgaFF Просмотров: 74 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:30 by

В начале 90х был я бедным студентом. Учился я тогда на факультете бухучета. Родом я из деревни, и родители помогали мне только продуктами с огорода. Короче, было голодно и холодно. На курсе у нас учились двадцать девчонок и три парня (я был в их числе). Витька стал мне другом. Лучшим другом! Он жил в городе, но его положение не отличалось от моего. Если мои родители пытались мне помочь с продуктами, то его просто не могли. Отец его безбожно пил, колотил мать, устраивал скандалы (откуда деньги только находились на выпивку?), мама же его работала медсестрой в гор. больнице (зар плата мизерная). Третий с нашего курса был мажор — Лада девятка, крутые сигареты — все девочки курса, казалось, хотели с ним встречаться. Мы же с Витей дружили, когда я давал ему часть продуктов от родителей, когда он приглашал меня на ужин в его доме. Бывало, мы ходили разгружать вагоны, что бы было хоть на сигареты. Плохо было! Так и прожили почти до пятого курса.После четвертого курса поехал я на каникулы домой. Там и встретил Лену. Это была племянница соседки, которая в первый раз приехала к своей тете. Любовь захлестнула нас с головой. Все лето мы повстречались, и благо, что Лена училась в пединституте в том же городе, что и я, на третьем курсе. Мы договорились, что после того, как я окончу институт, снимем квартиру или комнату, и будем мы жить вдвоём. Так и порешили. По приезде на учебу, в конце августа, я побежал к своему другу. На мой стук открыла Витина мать, она радостно сообщила, что Витя снимает сейчас квартиру и дала его адрес. За спиной его мамы я углядел новый японский телевизор, удивленно уставившись на него.— Витя купил, — радостно сказала мне его мама.Удивлению моему не было прeдела. Я поспешил по указанному адресу. И опять и опять не переставал удивляться. Витька жил в однокомнатных хоромах, в том, далеком 1992 году у него уже был видеомагнитофон, кассеты с боевиками и даже кофе-машина. На мой вопрос: "Kак так?" — он рассказал.— Представь, в середине июня я пошел в магазин. Иду по обочине дороги и тут вижу: навстречу едет машина и срывается в кювет. Дым пошел из капота. Я — к водителю, а за рулем — девчонка без сознания. Еле вытащил, а потом машина загорелась, и пока пожарные приехали, ничего от нее и не осталось. Самое интересное, что через неделю постучались ко мне в дверь. Открываю — стоит мужик, говорит: «Ты спас девочку из машины?». Говорю: «Да». Короче говоря, был это — ее отец. Фирмач, из новых русских. У его дочки — диабет, и сахар в тот момент, то ли повысился, то ли понизился, но стало ей плохо. Если бы не я, то сгорела бы его дочка в той машине. Спросил на кого я учусь, и когда я сказал, что на бухгалтера, предложил работу в своей фирме.С тех пор, любое наше времяпрепровождение происходило на квартире у Вити. Почти весь пятый курс мы с Ленкой ходили то в кино, то в кафе, а чаще всего к Вите. Ну, а что? Своя свободная квартира и пиво попить и кино посмотреть и родителей нет. Свобода!Пока в один день Витя не пришел на пары. Я от нечего делать после занятий решил зайти к нему, узнать почему не пришел на учебу.Когда Витя мне открыл дверь, я удивился, почему он вдруг так испугался, а потом войдя в комнату понял. На диване сидела Лена, кофта у нее была полу расстёгнута, и на столике стояла бутылка вина и два бокала. Я не стал бить друга или Лену, махнув рукой, я просто вышел. Далее я закончил институт, Витька пытался ко мне подойти с извинениями, но я либо проходил мимо, либо одергивал его руку, протянутую для рукопожатия.Окончив институт, я уехал в другой город, где мой дядька обещал мне работу, и не прогадал. Долго рассказывать не буду, но встретил я там свою жену Марину, родились у нас дети. Когда мои родители умерли, решили мы перебраться в мою родную деревню. Отстроили там дом. Я часто вспоминал Витю, даже винил себя за ту ссору. Лена позабылась, как будто и не было ее. Слышал я от однокурсниц, что с Леной они поженились, что живет он богато, ездит по заграницам, имеет бизнес, и все у него хорошо.В 2017 году, в один из летних дней прозвенел мой телефон. Номер был неизвестный, но я взял трубку.— Привет, братишка, — сказали мне.И тут я закричал:— Витя, Витя, это ты? — так только он меня называл.— Ты где сейчас? Я хочу приехать к тебе.— Витя, пиши адрес.После разговора я галопом понёсся в магазин. Я предполагал, что он приедет на крутом джипе, с Леной, с детьми. Я наказал жене замачивать мясо для шашлыков, а сам решил купить самый дорогой коньяк, чтобы не ударить в грязь лицом перед богатым другом. Витя приехал один. На такси. Выглядел он изможденным, поседевшим и каким-то старым (если так можно сказать про человека 50-ти лет).Я стал его расспрашивать о Лене, о детях, но он лишь махал рукой и грустно улыбался. Я, дурень, стал расхваливать свой дом, своих двух дочерей и жену, как мы живем, а он лишь все так же грустно улыбался и кивал в ответ на мое хвастовство. Марина, наверное, что-то поняла, и сославшись на усталость, ушла в дом, мы же с Витей остались у мангала. И тогда он заговорил:После этого рассказа Витя уехал. А я долго сидел над костром и думал. Правда, нет? Только у него действительно была онкология. Он не выжил. Умер в конце 2017 года.

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