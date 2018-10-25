Амулет

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 12:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 59 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:10 by

Года два назад ехали по Питеру с местным товарищем. В трамвае. Сидим, мирно беседуем, в окошко любуемся. На одной из остановок заходит худющий сгорбленный мужчинка в светлом плаще. Я, едва скользнув взглядом по его лицу, оторопел. Натуральный скелет. Впалая пожелтевшая кожа обтягивала не только скулы, но и зубы. Тёмные круги вокруг ввалившихся беспокойных глаз. Тонкий нос крючком, словно клюв. Костлявой рукой с пигментными пятнами мужчина судорожно сжимал палку-клюку. Многие питерцы выглядят тоже не «ах!» (оно и понятно — на болоте живут), но, по сравнению с вошедшим в трамвай мужчиной, любой из них показался бы румяным здоровяком.Я отвернулся было к окну, чтобы не смущать мужичка любопытствующим взглядом (и без того, многие сочувственно воззрились на согбенную фигуру в плаще), как вдруг услышал изумлённый возглас своего товарища:— Юрий! Ты что ли?!..Мужчинка затравленно глянул на моего удивлённого попутчика и ответил:— Да, я. Привет. Что, здорово изменился?..Товарищ не стал лукавить и утвердительно кивнул. Трамвай шёл полупустой, и мужичок подсел на соседнее место. Сразу поведал, что неизлечимо болен. Как раз сейчас возвращается от врача с очередной порцией лекарств. По разговору я понял, что раньше мой товарищ и больной мужичок близко дружили. Потом жизнь раскидала их в разные стороны. Разговорившись, они решили продолжить беседу, зайдя в кафе. Попрощались и вышли оба на одной из остановок. А я покатил дальше в гремящем питерском трамвайчике. С товарищем вновь пересеклись через пару дней. Он и пересказал мне грустную историю своего старого приятеля…Три года назад Юрию, тридцатипятилетнему питерскому фрилансеру, друг привёз из Лаоса занятный амулет. Изделие лаосских умельцев было выполнено из тёмно-жёлтого металла, похожего на бронзу. Такого же металла длинная цепочка. Амулет представлял собой голову дракона с открытой пастью. Вокруг драконьей головы располагались человеческие черепа. Со стороны выглядело довольно зловеще, но друг сказал, что амулет заряжен на удачу. Чтобы он проявил свою магическую силу носить его надо на шее на длинной цепочке так, чтобы находился напротив солнечного сплетения.Юрий в волшебные способности какой-то лаосской медяшки не очень поверил. Но ради смеха повесил его с утра на грудь буквально на следующий день. В обед он заскочил по делам в один из торговых центров. Там на презентации новой туристической компании проводили рекламную акцию-розыгрыш. Юрий, шутки ради, решил поучаствовать. К своему неимоверному изумлению, выиграл главный приз – двухнедельный тур на двоих в Италию! Он не мог поверить в такой зигзаг удачи! Вот Анька – его молодая жена обрадуется! Тем более, что они так и не съездили с ней в свадебное путешествие. Тогда, после бракосочетания и скромного свадебного торжества, решили все подаренные деньги пустить на более насущные цели.Отдых на Апеннинах удался на славу. К тому же, у обоих это была первая поездка в Европу (не считая Турции, конечно). Значит, амулет всё-таки работает! Или просто так совпало? Да какая разница! Несмотря на остатки скептицизма по отношению к бронзовой лаосской штуковине, Юрий всё чаще стал надевать амулет с драконовой башкой на шею. Особенно перед значимыми деловыми переговорами. Или перед дальней поездкой на автомобиле. А когда — просто с похмелья садясь за руль. В такие случаи удача ни разу его не подводила.Если с ним и происходило что-нибудь плохое, то только в дни, когда бронзовый амулет оставался дома. Правда, слава Богу, серьёзные беды Юрия всё же обходили стороной. Единственное, что стало беспокоить последнее время — сердце. Раньше он и знать не знал, где оно находится. А тут стало периодически, то колоть, то давить. Как-то даже скорую пришлось вызвать, а после уйти на больничный (он к тому времени забросил фриланс и устроился на престижную должность в серьёзную фирму – опять же, не без помощи ли амулета?). На больничном прошёл обследование и оказалось, что сбоит не только сердце, но и куча других органов. В довершение всего, его гордость — ровные белые зубы, в которых до 36 лет не стояло ни одной пломбы, потускнели, пожелтели и начали крошиться. Заметно и волосы на голове поредели.Хоть и с трудом, но пришлось забыть старые добрые слабости — алкоголь, никотин, излишества нехорошие. Только здоровья это заметно не прибавило. С амулетом своё ухудшающееся физическое состояние молодой мужчина не связывал. Уже по привычке каждое утро надевал на шею любимый атрибут и носил его до вечера. Своё предназначение бронзовый помощник оправдывал сполна. Деньги сыпались на Юрия, как из рога изобилия. На службе его продвигали всё выше, с соответствующим увеличением вознаграждения за труды. Любая организованная им сделка завершалась с максимальным успехом и выгодой. Заработанные деньги вкладывались в недвижимость и собственные проекты, что приносило ещё больший доход. Вместе с супругой Юрий смог побывать во многих уголках мира. В ту же Италию на распродажи и Сан-Марино теперь жена летала на пару дней, как раньше к маме на дачу в Мгу. Всё было классно и зашибись, лишь разваливающийся организм Юрия стал единственной ложкой дёгтя в этой бочке мёда.А несколько месяцев назад очередное обследование выявило у мужика и вовсе болезнь, не оставляющую никаких шансов на выживание…На этих словах закончив своё печальное повествование, Юрий достал из-за пазухи и показал моему товарищу круглый амулет с драконьей головой на длинной бронзовой цепочке:— Видишь, я всё ещё ношу его. Не знаю, он ли виноват в моих болезнях или не он… Сейчас всё равно. Хуже уже не будет…А сегодня, кстати, представляешь, позвонил нотариус из Татарстана. Сообщил, что по завещанию троюродного дядьки, мне достаётся огромная трёхкомнатная квартира в центре Казани!.. Да вот только куда она мне теперь…25.10.2018

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