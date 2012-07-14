Обитатель комнаты

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:13

Shiam Просмотров: 215 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 12:13 by

Это случилось осенью 2016-го.Встречался я тогда с одной рыжей - стройная, высокая, врачиха. ЗОЖница (да, никаких веществ, как и я). Любила сия девочка ужасы смотреть, но только когда я с ней был.Мы встречались чаще у нее, реже - у меня. У нее чище, да и площадь побольше. Работала она в смену, сутки через двое или через трое. Всё от отпусков коллег зависело.Я сам не суеверный и во всякую чушь не сказать, что верю. Она уж тем более.И вот однажды, в один из вечеров, после кино (комедия какая-то) и горячего общения (да, да, вы поняли), мы поговорили о чем-то там. Легли спать. Утром она мне говорит: "Милый, не сочти меня за дуру, но мне в полудреме привиделось, что в малой комнате стоит человек, словно тень».А теперь немного о малой комнате - это была необитаемая комната, где у моей лисы (как я ее называл) были и всякие вещи - беговой тренажер, диван запечатанный, шкаф для вещей и прочее. К слову, никаких питомцев у нее не было. Детей не было еще тогда у нее. В комнате той был балкон (западное окно). Она даже показала мне тот угол, где видела ЭТО.Я чуть на смех ее не поднял, еле сдержался. Чтоб не обидеть, поддержал разговор, спросив, как он, тот человек, выглядел.Она описала следующее - длинные руки и тощее тело, рост высокий, но не более 2х метров. И, как она говорила, сначала он сидел в углу, а потом он встал и ходил.Так ей привиделось. Точнее - приснилось. Ну я забил на это. Но осадок остался. И вот почему: с первого раза, как я побывал у нее, было ощущение дискомфорта душевного. Легкое и ненавязчивое, словно ты не в своей тарелке в этой квартире. Днем ты этого не замечаешь, с наступлением темноты немного усиливалось. Но никаких мельканий во тьме не было. Если идешь ночью в толкан, то всё норм - без мистики.Через некоторое время, на той же неделе, лиса вновь пожаловалась на тоже самое. Ну, я же не охотник за привидениями.Моя мать немного шарит в темной магии (или чёрной, не знаю), а есть знакомая - она шарит в церковных молитвах. Вот у них и проконсультировался заранее. Мол, «Отче наш» помогает.Где-то в сети читал, что японцы (вроде) верят, что в необитаемых комнатах и домах заводятся недобрые духи. Либо - долгие мрачные мысли человека. Моя девушка, до знакомства со мной, была в долгой и глубокой депрессии (свои тараканы в голове).Настали выходные, рыжая не в духе - не высыпается из-за этих снов. Вечер, примерно 21 час. Я беру обычную парафиновую свечу, зажигаю ее. Обхожу каждую комнату по часовой стрелке (и кв. по часовой), освещая каждый угол, не переставая читать молитву вновь и вновь. Ничего крипового в эти минуты не было, ни в той комнате, ни в углу. Всё началось, когда мы легли спать.Ну так вот, настала ночь. Жуткая и долгая. До самого утра это нечто мучило меня. Я не спал, не видел ничего во тьме, но ощущал ЭТО. Оно пугало, я лежал весь в поту, и меня била мелкая дрожь. Было дико страшно. Не было никаких звуков. Но оно было рядом. Ощущение, что я горю в огне и мёрзну в талой воде одновременно, и всё это на фоне дикого страха. Зато моя леди выспалась, сказала, что всё вдруг прошло - никаких кошмаров. Я был заметно сер и мрачен - не выспался и ушел на работу. Больше такого беспредела со стороны тёмных не было.Спустя неделю, или более, еще раз провел «обряд», для профилактики, но в этот раз всё было спокойно - лёг и крепко уснул, но ощущалось, что некоторое количество сил затрачивается.Кстати, я не верующий, по церквям не хожу, никаких супер способностей у меня нет (чему я очень рад).Потом, через пару месяцев, я спросил у своей мамы, объяснив ситуацию. Она сказала следующее, когда человек изгоняет темное, он затрачивает огромное количество внутренней энергии. Чтобы куда-либо изгнать, человек сам становится ретранслятором, принимая темное в себя и отправляя... не знаю куда там оно всё летит.

Ключевые слова: Комната рыжая человек авторская история

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