Обитатель комнаты

Обитатель комнатыЭто случилось осенью 2016-го.
Встречался я тогда с одной рыжей - стройная, высокая, врачиха. ЗОЖница (да, никаких веществ, как и я). Любила сия девочка ужасы смотреть, но только когда я с ней был.
Мы встречались чаще у нее, реже - у меня. У нее чище, да и площадь побольше. Работала она в смену, сутки через двое или через трое. Всё от отпусков коллег зависело.
Я сам не суеверный и во всякую чушь не сказать, что верю. Она уж тем более.
И вот однажды, в один из вечеров, после кино (комедия какая-то) и горячего общения (да, да, вы поняли), мы поговорили о чем-то там. Легли спать. Утром она мне говорит: "Милый, не сочти меня за дуру, но мне в полудреме привиделось, что в малой комнате стоит человек, словно тень».
А теперь немного о малой комнате - это была необитаемая комната, где у моей лисы (как я ее называл) были и всякие вещи - беговой тренажер, диван запечатанный, шкаф для вещей и прочее. К слову, никаких питомцев у нее не было. Детей не было еще тогда у нее. В комнате той был балкон (западное окно). Она даже показала мне тот угол, где видела ЭТО.
Я чуть на смех ее не поднял, еле сдержался. Чтоб не обидеть, поддержал разговор, спросив, как он, тот человек, выглядел.
Она описала следующее - длинные руки и тощее тело, рост высокий, но не более 2х метров. И, как она говорила, сначала он сидел в углу, а потом он встал и ходил.
Так ей привиделось. Точнее - приснилось. Ну я забил на это. Но осадок остался. И вот почему: с первого раза, как я побывал у нее, было ощущение дискомфорта душевного. Легкое и ненавязчивое, словно ты не в своей тарелке в этой квартире. Днем ты этого не замечаешь, с наступлением темноты немного усиливалось. Но никаких мельканий во тьме не было. Если идешь ночью в толкан, то всё норм - без мистики.
Через некоторое время, на той же неделе, лиса вновь пожаловалась на тоже самое. Ну, я же не охотник за привидениями.
Моя мать немного шарит в темной магии (или чёрной, не знаю), а есть знакомая - она шарит в церковных молитвах. Вот у них и проконсультировался заранее. Мол, «Отче наш» помогает.
Где-то в сети читал, что японцы (вроде) верят, что в необитаемых комнатах и домах заводятся недобрые духи. Либо - долгие мрачные мысли человека. Моя девушка, до знакомства со мной, была в долгой и глубокой депрессии (свои тараканы в голове).
Настали выходные, рыжая не в духе - не высыпается из-за этих снов. Вечер, примерно 21 час. Я беру обычную парафиновую свечу, зажигаю ее. Обхожу каждую комнату по часовой стрелке (и кв. по часовой), освещая каждый угол, не переставая читать молитву вновь и вновь. Ничего крипового в эти минуты не было, ни в той комнате, ни в углу. Всё началось, когда мы легли спать.
Ну так вот, настала ночь. Жуткая и долгая. До самого утра это нечто мучило меня. Я не спал, не видел ничего во тьме, но ощущал ЭТО. Оно пугало, я лежал весь в поту, и меня била мелкая дрожь. Было дико страшно. Не было никаких звуков. Но оно было рядом. Ощущение, что я горю в огне и мёрзну в талой воде одновременно, и всё это на фоне дикого страха. Зато моя леди выспалась, сказала, что всё вдруг прошло - никаких кошмаров. Я был заметно сер и мрачен - не выспался и ушел на работу. Больше такого беспредела со стороны тёмных не было.
Спустя неделю, или более, еще раз провел «обряд», для профилактики, но в этот раз всё было спокойно - лёг и крепко уснул, но ощущалось, что некоторое количество сил затрачивается.
Кстати, я не верующий, по церквям не хожу, никаких супер способностей у меня нет (чему я очень рад).
Потом, через пару месяцев, я спросил у своей мамы, объяснив ситуацию. Она сказала следующее, когда человек изгоняет темное, он затрачивает огромное количество внутренней энергии. Чтобы куда-либо изгнать, человек сам становится ретранслятором, принимая темное в себя и отправляя... не знаю куда там оно всё летит.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13 by ShiamПросмотров: 215Комментарии: 4
Ключевые слова: Комната рыжая человек авторская история