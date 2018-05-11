На границе сна

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09

lolita1088 Просмотров: 353 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 11:09 by

Сижу на этом сайте в качестве читателя очень давно. Вот решила все-таки поделиться своей историей.Замуж я вышла в 2011году. Сразу с мужем сняли квартиру - однушку в спальном районе. Про квартиру ничего не могу сказать плохого. Обычная однушка, минимум мебели. Прожили мы в ней больше года, когда случилось данное событие. А было вот что.Был конец июня, лето, жарко. Легли спать, балкон оставили открытым, соответственно окно на балконе тоже. Где-то часа в 4 утра (было уже светло, но солнце еще не встало) я почувствовала, что мне стало трудно дышать, тело затекло, и я не могу пошевелиться. Лежала на спине, руки и ноги вдоль туловища (к слову, я так не сплю вообще, поза не для меня). Пытаюсь позвать мужа, язык не слушается, скосила глаза в бок. Муж спит спокойно, спиной ко мне. На часах на полке "3.48". Подняла глаза на потолок - ползет муха. Так я пролежала минуты две. И тут во мне начал зарождаться животный ужас. Мои ноги кто-то трогал.Я медленно опустила глаза, в ногах у меня сидела страшная бабка (редкие волосы торчали во все стороны, крючковатый нос, беззубый рот недобро улыбался). Я пыталась закричать, но не смогла. Только слезы из глаз полились, я почувствовала тепло на висках. А бабка тем временем ползет по мне, но очень медленно, добралась почти до колен. И тут я как будто слышу голос в голове: "Молись". Я начала молиться про себя, не издавая ни звука. Спасибо, маме - "Отче наш" я знаю лучше, чем таблицу умножения. Как только я начала молиться, почувствовала боль в ногах. И на словах "избавь нас от лукавого" я как будто очнулась. Лежу в той же позе, на спине, руки вдоль туловища. Тело затекло, но шевелиться могу. Я резко посмотрела на ноги, никого, только краем глаз заметила, как тень метнулась на балкон (к слову балкон находился в "ногах" кровати).Я резко повернулась, на часах "3.48". Муж спит спиной ко мне спиной. И муха! Муха ползет по потолку.Я закричала, разбудила мужа. Он сказал, что мне все приснилось, и лег спать дальше.Я естественно больше не заснула. Сидела и курила на балконе. В итоге я себя убедила, что это был сон, но через пару часов на ногах ниже колен появились яркие синяки, по форме похожие на пальце - 5 на одной ноге и 5 на другой.Я потом долго боялась спать, а когда ложилась, всегда старалась, чтобы хоть какая-то часть тела, рука, нога, да что угодно, касалась мужа.Уважаемые форумчане, вот вы как думаете, что это было? Мама говорит, что домовой приходил. Надо было спросить: "К добру или к худу?" Но мне что-то в это не очень верится.

Ключевые слова: Бабка молитва муж авторская история

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