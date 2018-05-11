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Истории из жизни

На границе сна

Сижу на этом сайте в качестве читателя очень давно. Вот решила все-таки поделиться своей историей.

Замуж я вышла в 2011году. Сразу с мужем сняли квартиру - однушку в спальном районе. Про квартиру ничего не могу сказать плохого. Обычная однушка, минимум мебели. Прожили мы в ней больше года, когда случилось данное событие. А было вот что.

Был конец июня, лето, жарко. Легли спать, балкон оставили открытым, соответственно окно на балконе тоже. Где-то часа в 4 утра (было уже светло, но солнце еще не встало) я почувствовала, что мне стало трудно дышать, тело затекло, и я не могу пошевелиться. Лежала на спине, руки и ноги вдоль туловища (к слову, я так не сплю вообще, поза не для меня). Пытаюсь позвать мужа, язык не слушается, скосила глаза в бок. Муж спит спокойно, спиной ко мне. На часах на полке "3.48". Подняла глаза на потолок - ползет муха. Так я пролежала минуты две. И тут во мне начал зарождаться животный ужас. Мои ноги кто-то трогал.

Я медленно опустила глаза, в ногах у меня сидела страшная бабка (редкие волосы торчали во все стороны, крючковатый нос, беззубый рот недобро улыбался). Я пыталась закричать, но не смогла. Только слезы из глаз полились, я почувствовала тепло на висках. А бабка тем временем ползет по мне, но очень медленно, добралась почти до колен. И тут я как будто слышу голос в голове: "Молись". Я начала молиться про себя, не издавая ни звука. Спасибо, маме - "Отче наш" я знаю лучше, чем таблицу умножения. Как только я начала молиться, почувствовала боль в ногах. И на словах "избавь нас от лукавого" я как будто очнулась. Лежу в той же позе, на спине, руки вдоль туловища. Тело затекло, но шевелиться могу. Я резко посмотрела на ноги, никого, только краем глаз заметила, как тень метнулась на балкон (к слову балкон находился в "ногах" кровати).
Я резко повернулась, на часах "3.48". Муж спит спиной ко мне спиной. И муха! Муха ползет по потолку.

Я закричала, разбудила мужа. Он сказал, что мне все приснилось, и лег спать дальше.
Я естественно больше не заснула. Сидела и курила на балконе. В итоге я себя убедила, что это был сон, но через пару часов на ногах ниже колен появились яркие синяки, по форме похожие на пальце - 5 на одной ноге и 5 на другой.

Я потом долго боялась спать, а когда ложилась, всегда старалась, чтобы хоть какая-то часть тела, рука, нога, да что угодно, касалась мужа.
Уважаемые форумчане, вот вы как думаете, что это было? Мама говорит, что домовой приходил. Надо было спросить: "К добру или к худу?" Но мне что-то в это не очень верится.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09 by lolita1088Просмотров: 353Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Бабка молитва муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 11:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 113
Жуть + Сначала думал - сонный паралич, но вот бабка... Это явно не домовой. Какая-то ведьма к Вам через балкон пробралась, вот только с какой целью? Даже если суккуб, то он скорее бы к мужу прицепился, но и не инкуб по описанию.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: stahlratte
Сегодня, 11:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 184
У меня есть небольшое предположение, на личном опыте основанное. Сразу скажу - бабок я не видела, но несколько дней подряд просыпалась в одно и то же время, ровно в 3:40 (удивительное конечно совпадение) После первого раза то ещё ничего, проснулась, на часы посмотрела, день сурка припомнила и встала, а вот первый раз просыпаюсь, на часах 3:40, встаю, включаю на кухне свет и снова ложусь досыпать, вроде как просыпаюсь снова, на кухне свет не горит, на часах 3:40
Сны у меня конечно яркие бывают и с фантазией, но насколько реалистичными не страдаю, я ведь чувствовала как иду, как сложно глаза разлепить, а оказалось приснилось

Вот и вам могло так же присниться, но нападения какой нибудь твари я не исключаю, могла же она и во сне напасть в конце концов, и я не думаю, что это домовой, лярва какая нибудь

Вы бессонницей кстати в то время не страдали?
Зарегистрирован: 18.01.2013
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:56
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 241
Очень страшно! Домовой в виде бабки! Вряд ли. Хотя они вроде в самых разных обличиях являтся могут. Очень хорошо, что молитва помогла, неизвестно еще чем бы все закончилось, если бы та бабка ползла чуть быстрее. Спасибо за историю, реально страшно.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:02
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (653|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 117
руки и ноги вдоль туловища -
улыбнуло...есть какая то сущность, по описанию похожа, не помню, как называется...Плюс поставила.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#5 написал: Лист лавровый
Сегодня, 12:27
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 113
Цитата: Black Bagira
руки и ноги вдоль туловища -
улыбнуло...

По запчастям разобранная спала)
Зарегистрирован: 11.05.2018
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:07
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 237
Цитата: Лист лавровый
руки и ноги вдоль туловища -
улыбнуло...
По запчастям разобранная спала)


Как обычно-или детективное расследование истории, или приколы над текстом.)))))
Зарегистрирован: 10.07.2018
#7 написал: Asheera
Сегодня, 13:14
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Онлайн
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Репутация: (234|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 725
Не сон, настоящее нападение.
Хранитель вовремя подсказал про молитву, стряхнул оцепенение.
Плюс)

Цитата: Лист лавровый
Даже если суккуб, то он скорее бы к мужу прицепился, но и не инкуб по описанию.

Настоящие инкубы редко нападают, их внимание еще надо "заслужить", они эстеты и любят яркую и светлую энергию, нарваться на них больше шансов вдали от большого города. Тут тварь на несколько "рангов" пониже.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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