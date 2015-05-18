Проклятие монахини

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:11

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 234 Комментарии: 12 +13 Сегодня, 07:11 by

Своего первенца я родила очень поздно, почти в 40 лет. Многолетние хождения по врачам не давали никаких результатов. Разочаровавшись в современной медицине, я решила обратиться к экстрасенсам и бабушкам-ведуньям. Однако, все мои усилия и на этот раз были безрезультатны. Мы с мужем уже почти опустили руки, записались на прием к очередному доктору. Он повертел в руках анализы, нахмурился и посоветовал съездить на море — смена обстановки и климата тоже может помочь забеременеть. Мы подумали: и правда — почему бы не съездить? Купили путевки и поехали.На курорте от скуки записались на экскурсию в местный монастырь. Гид подвела нас к алтарю и начала рассказывать: «Это икона Божией Матери “Скоропослушница”. В ней — великая сила. Помолиться ей приезжают со всего света. Икона помогает всем, особенно тем, кто долго не может зачать ребенка».Я никогда не верила в Бога, но услышав эти слова, от отчаяния стала от всего сердца молиться и просить долгожданное дитя…Каково же было мое удивление, когда через пару месяцев я осознала, что жду ребенка! Я была счастлива и безмерно благодарна Богу за этот подарок. Поэтому всем моим родным и знакомым было понятно мое рвение сразу же после родов окрестить сына. По обычаю, малыша нужно крестить на восьмой или сороковой день от рождения. Я решила не откладывать дела в долгий ящик. Купив все необходимое, я и крестные родители приехали в старинную церковь, которая находилась рядом с нашим домом.Я благоговейно наблюдала за таинством крещения, прислушиваясь к словам священника. И в тот момент, когда пришло время третий раз окунуть ребенка в купель, случилось что-то непонятное. Стоило батюшке произнести слова: «Вот крест, сын мой, неси его», как вдруг икона, висевшая на стене, с грохотом упала на пол. Священник от неожиданности вздрогнул, и мой сын, выскользнув из его рук, упал в воду. Праздник был испорчен этим неприятным обстоятельством. Особенно цепко засели в голове слова священника, сказанные мне перед уходом:— Грех, тяжкий грех висит над вашим родом, дочь моя!— Какой грех, батюшка, о чем вы? Ведь мой сын только недавно родился!— Порой дети несут крест и расплачиваются за грехи своих родителей.Возможно, я бы и не придала его словам большого значения, если бы не череда бед, последовавших за этим. Говорят же, что после крещения ребенок находится под защитой Господа. Но на следующий день после таинства у моего сына поднялась высокая температура. И мы оказались в больнице с пневмонией. Стоило нам выписаться, как через пару недель мы опять попали в стационар, но уже с инфекцией. Пролежав там целый месяц, мы вернулись домой в надежде, что на этом наши злоключения закончились. Но, видимо, это было только начало. Потому что вскоре мы опять легли в больницу. Теперь уже в травматологию: засунув ступню между прутьями кроватки, малыш резко повернулся на бок и сломал ножку.Я не могла понять, в чем причина наших бед. Врачи утверждали, что это последствия поздних родов, слабый иммунитет или случайность. А мы все продолжали курсировать из одной больницы в другую.Как-то мы с сыном возвращались из поликлиники после очередного приема, где меня напугали мрачными прогнозами. Я решила заехать по пути к бабушке, проведать ее. Лет ей было очень много, но несмотря на преклонный возраст, бабуля прекрасно обслуживала себя и сохранила трезвый ум и память. Мы сели пить чай. И я вдруг просто не выдержала и откровенно, громко, навзрыд разревелась. Бабушка меня успокоила, выслушала, а потом грустно покачала головой:— Знать, вот она когда пришла, расплата за поругание святынь-то. И проклятие монашки, видимо, тоже сбывается.— Какое проклятие? — в страхе прошептала я.— Давно это было. Я тогда совсем махонькая была, не помню толком ничего, но мамка моя всегда отцу говорила: “Ох, Никифор, отольются нам грехи твои горькими слезами!”.— Бабушка, — попросила я, — вспомни хоть что-нибудь, что слышала!Бабушка начала свой рассказ:— Прадед твой, мой отец, был большевиком. Состоял при какой-то важной должности. Или выслужиться пытался, или и правда не ведал, что творил, но уж больно ревностно исполнял он все приказы. Лихое время было тогда. Знала бы ты, какие бесчинства творили большевики. В книжках об этом не все прописано. Приказано было церкви и монастыри грабить и уничтожать. Иконы рубили топорами и топили ими и Святым Писанием печи. Насиловали монахинь. Убивали всех, кто имел хоть какое-то отношение к церкви, убивали тех, кто пытался их защитить. Много невинной кровушки пролилось в те года.Вот и Никифор все эти бесчинства творил как раз в нашей церкви, где ты внучка крестила. Красивая церковь была, каменная. Разрушили ее лиходеи, да ничего, отстроили ее сейчас заново, еще красивее стала. Деревянные-то церкви все пожгли антихристовы слуги, а эту не смогли. Отец мой в той церкви вместе с товарищами достали из раки святые мощи и, водрузив останки святого на штыки, смеясь, трясли ими в воздухе. А затем и вовсе убили священника прямо на паперти только за то, что у того на лампаде лента была зеленая, а не красная. А тело его бросили потом в яму с нечистотами.Ночью люди, которые посмелее, хотели его похоронить. Только большевики, прознав про это, разогнали их и многих при этом убили. Говорили, что одна старая монашка, когда начали стрелять в людей, не выдержала и бросилась закрывать их собой с криком: “Опомнитесь! Люди вы или кто? Гореть вам в аду! Будьте прокляты вы и ваши дети! Внуки и правнуки!”. Убили ее. Прямо там и пристрелили. Неспокойное было время, страшное. Отец мой недолго потом прожил. Года через три помер, говорили — от случайности. Но мать моя была уверена, что это за грехи его кто-то прирезал, за то горе, что он людям принес.Жили мы потом тихо. Мать всегда боялась, чтобы и нам мстить не начали, хотя мы и ни при чем были. А еще опасалась, что сбудется проклятие монашки. Боялась, а оно никак не коснулось, вишь, сколь годков на свете живу и, слава богу, разум не растеряла. А оно вон когда аукнулось.— Бабушка, я тогда значения не придала, а на крестинах икона упала, и сыночка в воду священник уронил, — испуганно вспомнила я.— А то знак Божий был, видать. Помнит Господь потомков, кто Его обитель осквернял. Но ты не бойся, милая. Сходи-ка к священнику, он тебе совет даст.Я сидела словно оглушенная. Непросто было узнать такое.На следующий день я пошла в ту церковь. Рассказала священнику все, что узнала от своей бабушки, и спросила:— Как же мне теперь быть? Неужели мой сын так и будет теперь всю свою жизнь расплачиваться за грехи своего прапрадеда?Успокоив меня, священник пообещал помочь. И для начала он попросил меня составить список моих родственников от первого и до седьмого колена. И пообещал молиться за нас каждый день. А также дал мне молитвы, которые должна была читать я. С тех пор прошел уже почти год. С моим малышом все хорошо, он растет и радует меня. Я же часто хожу в ту церковь, чтобы поставить свечку за упокой своему прадеду Никифору, виновнику всех моих бед. И я очень надеюсь, что я смогу вымолить прощение за его грехи. И ни моего сына, ни его детей уже никогда не коснется никакое проклятие.Автор - Наталья.

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