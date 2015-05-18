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Истории из жизни

Проклятие монахини

Своего первенца я родила очень поздно, почти в 40 лет. Многолетние хождения по врачам не давали никаких результатов. Разочаровавшись в современной медицине, я решила обратиться к экстрасенсам и бабушкам-ведуньям. Однако, все мои усилия и на этот раз были безрезультатны. Мы с мужем уже почти опустили руки, записались на прием к очередному доктору. Он повертел в руках анализы, нахмурился и посоветовал съездить на море — смена обстановки и климата тоже может помочь забеременеть. Мы подумали: и правда — почему бы не съездить? Купили путевки и поехали.
На курорте от скуки записались на экскурсию в местный монастырь. Гид подвела нас к алтарю и начала рассказывать: «Это икона Божией Матери “Скоропослушница”. В ней — великая сила. Помолиться ей приезжают со всего света. Икона помогает всем, особенно тем, кто долго не может зачать ребенка».

Я никогда не верила в Бога, но услышав эти слова, от отчаяния стала от всего сердца молиться и просить долгожданное дитя…
Каково же было мое удивление, когда через пару месяцев я осознала, что жду ребенка! Я была счастлива и безмерно благодарна Богу за этот подарок. Поэтому всем моим родным и знакомым было понятно мое рвение сразу же после родов окрестить сына. По обычаю, малыша нужно крестить на восьмой или сороковой день от рождения. Я решила не откладывать дела в долгий ящик. Купив все необходимое, я и крестные родители приехали в старинную церковь, которая находилась рядом с нашим домом.

Я благоговейно наблюдала за таинством крещения, прислушиваясь к словам священника. И в тот момент, когда пришло время третий раз окунуть ребенка в купель, случилось что-то непонятное. Стоило батюшке произнести слова: «Вот крест, сын мой, неси его», как вдруг икона, висевшая на стене, с грохотом упала на пол. Священник от неожиданности вздрогнул, и мой сын, выскользнув из его рук, упал в воду. Праздник был испорчен этим неприятным обстоятельством. Особенно цепко засели в голове слова священника, сказанные мне перед уходом:
— Грех, тяжкий грех висит над вашим родом, дочь моя!
— Какой грех, батюшка, о чем вы? Ведь мой сын только недавно родился!
— Порой дети несут крест и расплачиваются за грехи своих родителей.

Возможно, я бы и не придала его словам большого значения, если бы не череда бед, последовавших за этим. Говорят же, что после крещения ребенок находится под защитой Господа. Но на следующий день после таинства у моего сына поднялась высокая температура. И мы оказались в больнице с пневмонией. Стоило нам выписаться, как через пару недель мы опять попали в стационар, но уже с инфекцией. Пролежав там целый месяц, мы вернулись домой в надежде, что на этом наши злоключения закончились. Но, видимо, это было только начало. Потому что вскоре мы опять легли в больницу. Теперь уже в травматологию: засунув ступню между прутьями кроватки, малыш резко повернулся на бок и сломал ножку.
Я не могла понять, в чем причина наших бед. Врачи утверждали, что это последствия поздних родов, слабый иммунитет или случайность. А мы все продолжали курсировать из одной больницы в другую.

Как-то мы с сыном возвращались из поликлиники после очередного приема, где меня напугали мрачными прогнозами. Я решила заехать по пути к бабушке, проведать ее. Лет ей было очень много, но несмотря на преклонный возраст, бабуля прекрасно обслуживала себя и сохранила трезвый ум и память. Мы сели пить чай. И я вдруг просто не выдержала и откровенно, громко, навзрыд разревелась. Бабушка меня успокоила, выслушала, а потом грустно покачала головой:
— Знать, вот она когда пришла, расплата за поругание святынь-то. И проклятие монашки, видимо, тоже сбывается.
— Какое проклятие? — в страхе прошептала я.
— Давно это было. Я тогда совсем махонькая была, не помню толком ничего, но мамка моя всегда отцу говорила: “Ох, Никифор, отольются нам грехи твои горькими слезами!”.
— Бабушка, — попросила я, — вспомни хоть что-нибудь, что слышала!

Бабушка начала свой рассказ:
— Прадед твой, мой отец, был большевиком. Состоял при какой-то важной должности. Или выслужиться пытался, или и правда не ведал, что творил, но уж больно ревностно исполнял он все приказы. Лихое время было тогда. Знала бы ты, какие бесчинства творили большевики. В книжках об этом не все прописано. Приказано было церкви и монастыри грабить и уничтожать. Иконы рубили топорами и топили ими и Святым Писанием печи. Насиловали монахинь. Убивали всех, кто имел хоть какое-то отношение к церкви, убивали тех, кто пытался их защитить. Много невинной кровушки пролилось в те года.

Вот и Никифор все эти бесчинства творил как раз в нашей церкви, где ты внучка крестила. Красивая церковь была, каменная. Разрушили ее лиходеи, да ничего, отстроили ее сейчас заново, еще красивее стала. Деревянные-то церкви все пожгли антихристовы слуги, а эту не смогли. Отец мой в той церкви вместе с товарищами достали из раки святые мощи и, водрузив останки святого на штыки, смеясь, трясли ими в воздухе. А затем и вовсе убили священника прямо на паперти только за то, что у того на лампаде лента была зеленая, а не красная. А тело его бросили потом в яму с нечистотами.
Ночью люди, которые посмелее, хотели его похоронить. Только большевики, прознав про это, разогнали их и многих при этом убили. Говорили, что одна старая монашка, когда начали стрелять в людей, не выдержала и бросилась закрывать их собой с криком: “Опомнитесь! Люди вы или кто? Гореть вам в аду! Будьте прокляты вы и ваши дети! Внуки и правнуки!”. Убили ее. Прямо там и пристрелили. Неспокойное было время, страшное. Отец мой недолго потом прожил. Года через три помер, говорили — от случайности. Но мать моя была уверена, что это за грехи его кто-то прирезал, за то горе, что он людям принес.

Жили мы потом тихо. Мать всегда боялась, чтобы и нам мстить не начали, хотя мы и ни при чем были. А еще опасалась, что сбудется проклятие монашки. Боялась, а оно никак не коснулось, вишь, сколь годков на свете живу и, слава богу, разум не растеряла. А оно вон когда аукнулось.
— Бабушка, я тогда значения не придала, а на крестинах икона упала, и сыночка в воду священник уронил, — испуганно вспомнила я.
— А то знак Божий был, видать. Помнит Господь потомков, кто Его обитель осквернял. Но ты не бойся, милая. Сходи-ка к священнику, он тебе совет даст.
Я сидела словно оглушенная. Непросто было узнать такое.

На следующий день я пошла в ту церковь. Рассказала священнику все, что узнала от своей бабушки, и спросила:
— Как же мне теперь быть? Неужели мой сын так и будет теперь всю свою жизнь расплачиваться за грехи своего прапрадеда?
Успокоив меня, священник пообещал помочь. И для начала он попросил меня составить список моих родственников от первого и до седьмого колена. И пообещал молиться за нас каждый день. А также дал мне молитвы, которые должна была читать я. С тех пор прошел уже почти год. С моим малышом все хорошо, он растет и радует меня. Я же часто хожу в ту церковь, чтобы поставить свечку за упокой своему прадеду Никифору, виновнику всех моих бед. И я очень надеюсь, что я смогу вымолить прощение за его грехи. И ни моего сына, ни его детей уже никогда не коснется никакое проклятие.

Автор - Наталья.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:11
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 234Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Бабушки-ведуньи монастырь подарок тяжкий грех проклятие монашки прощение за грехи

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:22
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 46
Комментариев: 3 206
Видимо, этот малыш и есть перерожденный Никифор. Не столько дети и внуки расплачиваются, сколько сами люди в следующем воплощении в этом же роду
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 108
чёт по хронометражу маленько не клеится.
я родила очень поздно, почти в 40 лет.
Я решила заехать по пути к бабушке
Прадед твой, мой отец, был большевиком.
. Это во сколько лет автора мама родила тогда? Если автор считается третьим поколением от прадеда? Ну а за историю в целом +
Зарегистрирован: 11.05.2018
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1053|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 360
Цитата: Лист лавровый
чёт по хронометражу маленько не клеится.
я родила очень поздно, почти в 40 лет.
Я решила заехать по пути к бабушке
Прадед твой, мой отец, был большевиком.
. Это во сколько лет автора мама родила тогда? Если автор считается третьим поколением от прадеда? Ну а за историю в целом +

ну почему же?
раньше рано рожали. но предположим, что маме ГГ - 60, а бабуле ГГ - 80. Написано же старенькая, но в трезвом уме и здравом рассудке.
так что верю. все могло быть. Деток только жалко, кто расплачивается за чужие грехи хоть и из своего рода.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:17
+2
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Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 655
Дай Бог, молитвы помогут. Бог, говорят, прощает. Главное искренне и от души все делать. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: hronika
Сегодня, 13:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (357|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 44
Это ,, Творческие истории,, а не ,, Истории из жизни,,, это рассказ из интернета
Зарегистрирован: 2.07.2016
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:11
0
Группа: Авторы
Репутация: (2800|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 371
Очередной шлак притащенный с помойки. Я так ржала с этой истории, начиная от младенца -мазохиста и кончая попом-экстрасенсом. То что церкви рушили и монахинь убивали в это я верю, но чтобы эти самые монахини проклинали своих убийц-это нонсенс. Этож грех тяжкий, да и бессмысленный. Так убьют- в рай сразу, а орать проклятья станешь - это уже сомнительно. Ни одна из них не променяет много лет благочестивой жизни на один миг эмоций. Не за тем в монастырь уходят. У монахов за Христа пострадать высшим благом считается. Да и дети до семи лет безгрешные, им даже исповедоваться перед причастием не надо. Если помирают то сразу в рай, ангелами становятся, при условии проведенного крещения естественно. О каком искуплении родовых грехов речь вообще? Скорей на бабку, автора и мамашу ейную бы перекинулось, они бы и искупали грехи рода. Короче бред это, придуманный для читателей и телезрителей.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#7 написал: Doug
Сегодня, 14:31
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 130
Я вот не уверена точно про каждый момент, но мама во время крещения ребенка не находится при этом рядом, ее "выгоняют", и позволяют придти уже под конец только. Не могу точно сказать про окунание, но кажется, что ребенка окунают без присутствия мамы.
Может, в разных церквях по разному, конечно.

(Посмотрела в интернете - да, по-разному, но до 40 дней мать считается "нечистой", после 40 дней типа можно. Хотя я своих детей крестила (дважды, в одной и той же церкви) и меня выставляли, детям было 2 месяца (60 дней) и 2,5 года
Может, где-то независимо от дней матери позволяют присутствовать, но резанул этот момент глаза)
Зарегистрирован: 25.05.2013
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:46
+1
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Комментариев: 2 371
Цитата: Doug
мама во время крещения ребенка не находится при этом рядом, ее "выгоняют", и позволяют придти уже под конец только

Улыбнуло. Вообще мать никто из церкви не выгоняет. Просто она во время крещения в сторонке стоит, но на обряде присутствует, а ребеночка крестные родители держат. В конце обряда священник читает над матерью особую молитву и после этого ей можно уже взять ребенка. А то что Вас вообще выставили это, я считаю, слишком уж жестоко. Все от священника зависит. Я встречала в своей жизни разных. Один меня даже во время службы из церкви выгнал, за то что мой годовалый ребенок во время чтения Евангелия стал звуки распевные издавать. Наверно я должна была ему рот руками зажать или подолом замотать. Выйти в тот момент тоже было затруднительно. Это была деревенская церковь и вокруг была толпа народа. Мотивация изгнания: не смогла научить ребенка как вести себя в храме. Хотя в этом возрасте их вообще научить чему либо очень трудно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:55
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Комментариев: 3 825
Афанасьевна, думаю, права. Она хорошо разбирается в этих таинствах
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:07
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Комментариев: 2 371
Цитата: зелёное яблочко
Афанасьевна, думаю, права. Она хорошо разбирается в этих таинствах

Да нифига она не разбирается. Её, конечно, хлебом не корми, дай околоцерковные истории прокомментить. Только вот сейчас сижу и вспоминаю, а есть ли в обряде вообще такие слова: «Вот крест, сын мой, неси его». Про то что "крещается раб божий" помню. А вот про крест я что-то не припомню. Это кажись вообще из другой оперы.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 15:12
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Комментариев: 3 529
Цитата: Баба Клава
Только вот сейчас сижу и вспоминаю, а есть ли в обряде вообще такие слова: «Вот крест, сын мой, неси его».

Я таких тоже не помню, хотя мне повезло - не выгнали, дали рядом постоять) все слушала, но про крест не помню хочь убей
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#12 написал: Лешик
Сегодня, 17:21
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Комментариев: 278
Только мне кажется вполне логичным, что после окунания ( уронения в воду, где малыш и нахлебался) ребёнка в церкви, вполне возможно подхватить пневмонию, а полежав в больнице с одной болячкой, подцепить в той же больнице и инфекцию?
А про перелом ножки - в вывих можно бы было поверить, но сломать описанным способом ногу ребенку... как?
Просто пропаганда церкви и страшилка-пугалка.
Зарегистрирован: 15.04.2017
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