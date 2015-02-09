Проклятие на моей сестре

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 521 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 14:05 by

Я верю в венец безбрачия! Моей младшей сестре 35 лет, замужем не была, хотя внешностью и умом Бог не обидел.Имеет свой бизнес, поэтому принца с деньгами не ждет. Но вот не везет в личной жизни и все тут.Я вспомнила, как мы с ней в детстве возвращались со двора и встретили соседку. Бабка была злая, все время со всеми в доме ссорилась, с моими родителями она тоже не общалась после какого-то конфликта. Я прошла, а сестра не уступила ей дорогу, и та в сердцах крикнула: «Да чтоб ты замуж никогда не вышла, чтоб ты померла одинокой!». Мы тогда только посмеялись, что удалось позлить вредную соседку.Но теперь я думаю, что бабка банально прокляла сестру, может, и сама об этом не подозревала.Уверенность моя подтвердилась, когда сестра рассказала, что возле магазина ей встретилась цыганка и только начала просить деньги, как тут же умолкла, стала смотреть в упор на сестру, прямо ей в глаза, и сказала: «Да у тебя такое кольцо безбрачия над головой, что никаких денег у тебя не хватит снять его!». И быстро ушла, даже денег не взяла, которые сестра уже нашла для нее в кармане.Тогда мы решили найти того, кто разбирается в магии, записались на прием, и женщина ясновидящая сказала, что кольцо это сжимается, что, кроме безбрачия, предвещает еще и неприятности. Помочь отказалась, сказала - сил недостаточно. Теперь не знаем, что делать.

Ключевые слова: Младшая сестра соседка венец безбрачия цыганка ясновидящая

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