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Истории из жизни

Проклятие на моей сестре

Я верю в венец безбрачия! Моей младшей сестре 35 лет, замужем не была, хотя внешностью и умом Бог не обидел.
Имеет свой бизнес, поэтому принца с деньгами не ждет. Но вот не везет в личной жизни и все тут.

Я вспомнила, как мы с ней в детстве возвращались со двора и встретили соседку. Бабка была злая, все время со всеми в доме ссорилась, с моими родителями она тоже не общалась после какого-то конфликта. Я прошла, а сестра не уступила ей дорогу, и та в сердцах крикнула: «Да чтоб ты замуж никогда не вышла, чтоб ты померла одинокой!». Мы тогда только посмеялись, что удалось позлить вредную соседку.
Но теперь я думаю, что бабка банально прокляла сестру, может, и сама об этом не подозревала.

Уверенность моя подтвердилась, когда сестра рассказала, что возле магазина ей встретилась цыганка и только начала просить деньги, как тут же умолкла, стала смотреть в упор на сестру, прямо ей в глаза, и сказала: «Да у тебя такое кольцо безбрачия над головой, что никаких денег у тебя не хватит снять его!». И быстро ушла, даже денег не взяла, которые сестра уже нашла для нее в кармане.

Тогда мы решили найти того, кто разбирается в магии, записались на прием, и женщина ясновидящая сказала, что кольцо это сжимается, что, кроме безбрачия, предвещает еще и неприятности. Помочь отказалась, сказала - сил недостаточно. Теперь не знаем, что делать.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 521Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Младшая сестра соседка венец безбрачия цыганка ясновидящая

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 14:58
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Уж сколько раз твердили миру, что старых надо уважать. Особенно, злобных и сварливых старух rage Ведь знали, что она такая, но всё равно спровоцировали imp . Эх, молодежь....
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Вареньевна
Сегодня, 20:24
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Ну что только за бабки...
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#3 написал: Космонасть
Сегодня, 20:54
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У женщины свой бизнес,соответственно там и характер мужской и хватка ого-го ,- не каждый справится, не секрет,что каждая женщина ищет мужчину сильнее себя. А бабку эту оставьте в покое ,уф, пусть чужой негатив чужим и остаётся))
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#4 написал: Мария Сайгина
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А всё говорят, что кругом шарлотаны. Цыганка денег не взяла, да и ясновидящая повела себя прилично
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#5 написал: ninikka
Сегодня, 21:10
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Бабка, наверняка, в маразме, если из-за каждого пустяка проклятья направо и налево раздает. Если бы слова той бабки имели хоть какую-то силу, у вас бы уже полгорода вымерло... Корень зла глубже зарыт. Ищите
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#6 написал: Asheera
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Да уж. Заряд негатива+ якорь в памяти+ накручивание себя..
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