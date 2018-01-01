Существуют ли ангелы?Всегда мечтала стать врачом, но, к сожалению, мне не удалось поступить в медицинский институт. Так и осталась медсестрой. Еще во время учебы познакомилась с Романом. Мы влюбились друг в друга и вскоре поженились…
А однажды муж остался без работы, которую не любил, но там исправно платили. Теперь любимый искал свое призвание. И оно почему-то никак не находилось. При этом он при любой возможности так поворачивал разговор, что я чувствовала себя бездушной скотиной…
Как-то задержалась в больнице несколько дольше обычного. Моя смена заканчивалась в восемь, но дежурная сестра попросила меня помочь ей. Я позвонила Ромке и сказала, что буду позже. Супруг, разумеется, обиделся: ужина не будет вовремя. Я бросила трубку. В таком духе мы могли разговаривать бесконечно. Вернулась в отделение, где в тот день, как по заказу, был полный дурдом. У всех работы по самое не могу. Ситуация стала контролируемой только после десяти. В раздевалке я глянула на часы и остолбенела. Сейчас уедет последний автобус! Надо спешить! Схватила сумочку и выбежала из больницы. За воротами остановилась в раздумьях: я понимала, что если побегу в обход, то рискую не успеть на свой автобус, а вот если пересечь скверик и пойти вдоль заброшенного строения бывшей фабрики…
Темные деревья и кусты, терзаемые ветром, выглядели не очень привлекательно. С другой стороны, провести черт знает сколько времени в одиночестве на остановке, ожидая попутку, я тоже не хотела. Подняла воротник куртки, натянула шапку и пустилась бегом через сквер. Вдруг споткнулась о какой-то корень и упала.
— А кто это тут у нас? — донесся до меня хриплый голос.
Я резко повернулась, и тут ослепил яркий свет фонаря.
— Неплохая штучка, — ответил кто-то, стоящий рядом. — В самый раз, чтобы немножко позабавиться.
Оба незнакомца загоготали. Я попыталась подняться, но кто-то из них наступил мне на руку. В эту минуту действительно горько пожалела, что не осталась в больнице до утра. Понимала, что должна кричать, вырываться, но была словно парализована. Мужчины потащили меня в сторону заброшенной фабрики.
Я будто очнулась, стала звать на помощь. Чудом вырвалась и бросилась наутек. Бежала так, будто у меня выросли крылья. Вдруг почувствовала сильнейший толчок и растянулась в луже. Надо мной стоял здоровенный мужик:
— С-с-сука, — прошипел он.
В руке у него была металлическая труба.
— Я покончу с тобой!
Он поднял руку и замахнулся. «Это конец», — подумала, чувствуя легкое удивление. Инстинктивно подняла руку и тут же задохнулась от страшной боли. Я ждала приносящей облегчение избавительной темноты, о которой часами рассказывали пациенты, но она не приходила. Краем глаза заметила, что мужчина опять замахивается. У меня уже не было сил защищаться.
И тогда появилось нечто, голубоватое свечение разрезало темноту. Бандит, стоящий надо мной, застыл и, как загипнотизированный, смотрел на это нечто за моей спиной. Потом сделал шаг назад. Я с большим трудом оглянулась. В нашем направлении шел ребенок. Даже я чувствовала, что это не обычный мальчик. Светлые кудрявые волосы и голубые глаза, его фигура светилась внутренним светом, освещающим все вокруг.
— Грешишь… — сказал он тихо.
Голос напоминал одновременно журчание родничка погожим солнечным днем и услаждающую ухо музыку. Мужик двинулся с трубой в руке на мальчонку. И … пролетел сквозь него. Вдруг рядом с видением появилась женщина, пытающаяся защитить своего ребенка, а через секунду образ сменился, и я увидела зрелище, называемое типичной картиной ада. Масса обнаженных тел: роящихся, ползающих одно по другому, прикованных цепями к пышущим жаром скалам… В этот момент я потеряла сознание.
Очнулась уже в больнице. Лежала в отдельной палате, а рядом с кроватью стояла моя постовая сестра:
— Слава Богу, пришла в себя! Теперь все будет хорошо. Отдыхай.
Через минуту в палате появился врач, а за ним вошел мой муж. Небритый, в помятой, несвежей одежде, волосы торчком.
— Слава Богу, Марта, — доктор обрадовался так же, как и медсестра.
Он объяснил, что на меня напали, из-за чего раздроблена правая рука, ушиб головы и легкое сотрясение мозга, а также синяки по всему телу.
— Вас принес молодой симпатичный мужчина, — сообщил он. — Дежурная сестра узнала вас, начался переполох. Она забыла спросить его имя…
Главврач сделал заявление в полицию. Явился следователь:
— Мы задержали человека, совершившего нападение. Вы не поверите, но мужчина пришел с повинной. И несет какую-то чушь. Можете вспомнить что-нибудь? — спросил у меня.
Я описала все, что помнила:
— Это невероятно, но появилось нечто… Какой-то ребенок. Сияющий. И , похоже, напугал бандита. А он что говорит?
— Говорит, что привиделись ему супруга и сын, — бесстрастно ответил следователь. — А потом — ад. Наконец явился большой ангел с мечом огненным, который двинулся на него, бряцая сталью… И велел идти каяться. Вот он и пришел. Мы этого мужика давно ищем. Из СИЗО сбежал.
— Хм … А за что сидел? — поинтересовалась я.
— За убийство. Замучил до смерти жену и малолетнего ребенка.
После того случая моя жизнь изменилась. Пока я лежала в больнице, у моего мужа было время многое переосмыслить. Он пришел к выводу, что в какой-то степени тоже виноват в случившемся. Устроился работать охранником на ближайший паркинг. Мы вздохнули с облегчением, а когда оказалось, что я беременна, были счастливы. В больнице все так переполошились, что не спросили имя моего спасителя.
В детстве я с бабушкой учила молитвы, но они были для меня просто звуками, не принесли веры. Но теперь задумалась. Если ты не веришь в высшие силы, это ведь не означает, что их не существует? А может, так моя дорогая бабуля хранит меня из иного мира и послала спасителя? У меня нет однозначных ответов на мои вопросы. Иногда прихожу в храм, смотрю на иконы, задаю вопросы сама себе…
Автор - Марта.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 0
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