Существуют ли ангелы?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:20 by

Всегда мечтала стать врачом, но, к сожалению, мне не удалось поступить в медицинский институт. Так и осталась медсестрой. Еще во время учебы познакомилась с Романом. Мы влюбились друг в друга и вскоре поженились…А однажды муж остался без работы, которую не любил, но там исправно платили. Теперь любимый искал свое призвание. И оно почему-то никак не находилось. При этом он при любой возможности так поворачивал разговор, что я чувствовала себя бездушной скотиной…Как-то задержалась в больнице несколько дольше обычного. Моя смена заканчивалась в восемь, но дежурная сестра попросила меня помочь ей. Я позвонила Ромке и сказала, что буду позже. Супруг, разумеется, обиделся: ужина не будет вовремя. Я бросила трубку. В таком духе мы могли разговаривать бесконечно. Вернулась в отделение, где в тот день, как по заказу, был полный дурдом. У всех работы по самое не могу. Ситуация стала контролируемой только после десяти. В раздевалке я глянула на часы и остолбенела. Сейчас уедет последний автобус! Надо спешить! Схватила сумочку и выбежала из больницы. За воротами остановилась в раздумьях: я понимала, что если побегу в обход, то рискую не успеть на свой автобус, а вот если пересечь скверик и пойти вдоль заброшенного строения бывшей фабрики…Темные деревья и кусты, терзаемые ветром, выглядели не очень привлекательно. С другой стороны, провести черт знает сколько времени в одиночестве на остановке, ожидая попутку, я тоже не хотела. Подняла воротник куртки, натянула шапку и пустилась бегом через сквер. Вдруг споткнулась о какой-то корень и упала.— А кто это тут у нас? — донесся до меня хриплый голос.Я резко повернулась, и тут ослепил яркий свет фонаря.— Неплохая штучка, — ответил кто-то, стоящий рядом. — В самый раз, чтобы немножко позабавиться.Оба незнакомца загоготали. Я попыталась подняться, но кто-то из них наступил мне на руку. В эту минуту действительно горько пожалела, что не осталась в больнице до утра. Понимала, что должна кричать, вырываться, но была словно парализована. Мужчины потащили меня в сторону заброшенной фабрики.Я будто очнулась, стала звать на помощь. Чудом вырвалась и бросилась наутек. Бежала так, будто у меня выросли крылья. Вдруг почувствовала сильнейший толчок и растянулась в луже. Надо мной стоял здоровенный мужик:— С-с-сука, — прошипел он.В руке у него была металлическая труба.— Я покончу с тобой!Он поднял руку и замахнулся. «Это конец», — подумала, чувствуя легкое удивление. Инстинктивно подняла руку и тут же задохнулась от страшной боли. Я ждала приносящей облегчение избавительной темноты, о которой часами рассказывали пациенты, но она не приходила. Краем глаза заметила, что мужчина опять замахивается. У меня уже не было сил защищаться.И тогда появилось нечто, голубоватое свечение разрезало темноту. Бандит, стоящий надо мной, застыл и, как загипнотизированный, смотрел на это нечто за моей спиной. Потом сделал шаг назад. Я с большим трудом оглянулась. В нашем направлении шел ребенок. Даже я чувствовала, что это не обычный мальчик. Светлые кудрявые волосы и голубые глаза, его фигура светилась внутренним светом, освещающим все вокруг.— Грешишь… — сказал он тихо.Голос напоминал одновременно журчание родничка погожим солнечным днем и услаждающую ухо музыку. Мужик двинулся с трубой в руке на мальчонку. И … пролетел сквозь него. Вдруг рядом с видением появилась женщина, пытающаяся защитить своего ребенка, а через секунду образ сменился, и я увидела зрелище, называемое типичной картиной ада. Масса обнаженных тел: роящихся, ползающих одно по другому, прикованных цепями к пышущим жаром скалам… В этот момент я потеряла сознание.Очнулась уже в больнице. Лежала в отдельной палате, а рядом с кроватью стояла моя постовая сестра:— Слава Богу, пришла в себя! Теперь все будет хорошо. Отдыхай.Через минуту в палате появился врач, а за ним вошел мой муж. Небритый, в помятой, несвежей одежде, волосы торчком.— Слава Богу, Марта, — доктор обрадовался так же, как и медсестра.Он объяснил, что на меня напали, из-за чего раздроблена правая рука, ушиб головы и легкое сотрясение мозга, а также синяки по всему телу.— Вас принес молодой симпатичный мужчина, — сообщил он. — Дежурная сестра узнала вас, начался переполох. Она забыла спросить его имя…Главврач сделал заявление в полицию. Явился следователь:— Мы задержали человека, совершившего нападение. Вы не поверите, но мужчина пришел с повинной. И несет какую-то чушь. Можете вспомнить что-нибудь? — спросил у меня.Я описала все, что помнила:— Это невероятно, но появилось нечто… Какой-то ребенок. Сияющий. И , похоже, напугал бандита. А он что говорит?— Говорит, что привиделись ему супруга и сын, — бесстрастно ответил следователь. — А потом — ад. Наконец явился большой ангел с мечом огненным, который двинулся на него, бряцая сталью… И велел идти каяться. Вот он и пришел. Мы этого мужика давно ищем. Из СИЗО сбежал.— Хм … А за что сидел? — поинтересовалась я.— За убийство. Замучил до смерти жену и малолетнего ребенка.После того случая моя жизнь изменилась. Пока я лежала в больнице, у моего мужа было время многое переосмыслить. Он пришел к выводу, что в какой-то степени тоже виноват в случившемся. Устроился работать охранником на ближайший паркинг. Мы вздохнули с облегчением, а когда оказалось, что я беременна, были счастливы. В больнице все так переполошились, что не спросили имя моего спасителя.В детстве я с бабушкой учила молитвы, но они были для меня просто звуками, не принесли веры. Но теперь задумалась. Если ты не веришь в высшие силы, это ведь не означает, что их не существует? А может, так моя дорогая бабуля хранит меня из иного мира и послала спасителя? У меня нет однозначных ответов на мои вопросы. Иногда прихожу в храм, смотрю на иконы, задаю вопросы сама себе…Автор - Марта.

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