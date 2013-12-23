Катафалк

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:37

Причина: Авторская стилистика сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 122 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:37 by

Эту историю про необычный автомобиль пересказал мне Кирилл. Тот самый, о котором шла речь в рассказе «Машина военная». А услышал он её от соседа по палате, когда залечивал свои поломанные кости в хирургическом отделении.Дело было лет пятнадцать назад. Алик (так звали соседа по палате) приобрёл серьёзную машину. Большую, чёрную, с тонированными стёклами. Крутую, в общем, как и хотел. Купил в Москве, а туда её пригнали, по словам продавца, прямиком из Германии. Тачка, понятное дело, бэушная, но состояние идеальное. А самое главное – вид грозный. Хоть и мрачноватый. За внешний вид многие знакомые Алика в шутку стали называть её катафалком.Алику, конечно, до лампочки. Обзывайтесь себе, облизываясь от зависти.Прежних хозяев грозной машины Алик не видел, все расчёты производил посредник по доверенности. На расспросы об истории машины коротко рассказал, что хозяйкой была обеспеченная женщина. Но, к сожалению, полгода назад скончавшаяся. По какой причине – не объяснил.Вот родственники и продают доставшееся в наследство имущество. Все эти полгода со дня её смерти никто, мол, машиной и не пользовался толком.Алику этой информации оказалось достаточно, перепроверять не стал. Смысла нет. Машина в порядке, документы – тоже, и цена вполне себе ничего.В общем, пригнал своим ходом покупку в Екатеринбург и стал кататься в своё удовольствие.А в первый день на новом месте произошёл эпизод, которому он поначалу совершенно не придал значения. Дело было ранней весной. На улице холодрыга, первая травка не вылезла ещё, а тут… бабочка в салон залетает! Да не какая-нибудь банальная капустница, а красавица-траурница.Алик, обуянный охотничьим азартом, моментально закрыл все окна и со рвением Паганеля принялся ловить безобидное насекомое. Зачем – сам потом не понял. Наверное, чтобы вблизи на такую красоту полюбоваться.Но ловкая бабочка, плавно помахивая тёмными крыльями, запорхнула под панель приборов и пропала. Алик минут двадцать ползал по салону, пытаясь отыскать беглянку. Обшарил все углы и укромные места – никого. Хотя трудно было придумать, где могла притаиться такая заметная и нежная особа. Поиски так и не увенчались успехом. В конце концов, мужик бросил бесполезное занятие и вскоре вовсе позабыл об этом случае.Через несколько дней, когда он отправился на машине загород, чтобы опробовать её на скоростной трассе, произошло ещё одно событие. Малоприятное уже. Разогнав авто до ста пятидесяти, Алик краем глаза заметил движение в воздухе справа. Не успев ничего сообразить, услышал глухой удар по передку. Чтобы понять, что произошло, аккуратно притормозив, остановил машину и вышел наружу осмотреться. Из окровавленной решётки радиатора торчали перья и птичья нога. Всё ясно, сбил на ходу какую-то луговую птаху. Ну, ничего страшного. Сама виновата – выше летать надо, особенно над дорогами.Выковырнул хворостиной невеликие птичьи останки и покатил дальше своей дорогой.Полетав по загородной трассе с час и оставшись довольным ходовыми качествами автомобиля, развернулся к дому. Но не успел проехать и пары километров, раздавил какую-то зверюшку, выскочившую неожиданно с обочины под колёса. Когда остановился и вышел посмотреть – кто на этот раз, увидел расплющенного хорька. Что за день сегодня такой?! Животинки сами так и кидаются на свою погибель.Жене – любительнице природы – не стал ничего рассказывать. И сам бы, наверняка, скоро позабыл про такие малозначительные факты. Если бы похожие случаи не стали происходить с пугающей регулярностью. Стоило лишь Алику выехать на своём «катафалке» из города и чуть притопить педаль газа, как тут же какой-нибудь безбашенный бурундук или белка выскочит на дорогу прямо под колёса. Пару раз давил енотов. Потом лисёнка. Были ещё зайчишка и ёжик. В общем, чуть ли не весь лесной ассортимент. И вроде ехать старался внимательно, глядел по сторонам. Но каждый раз всё происходило так неожиданно, что Алик не успевал вовремя среагировать, а для зверушек всё заканчивалось наихудшим образом.Когда мужик всё же ограничил по максимуму свои загородные поездки, трагические наезды на братьев и сестёр наших меньших стали происходить и на городских улицах. Скорбный список продолжил пополняться собаками и голубями.Свидетелем нескольких таких печальных наездов стала супруга Алика, находившаяся в это время с ним в салоне кровожадной машины. Нежное женское сердце не смогло выдержать ужаса, творимого над её любимыми животными и птичками. Поставила жена условие – или продавай свою машину-убийцу, или я в неё больше не сяду!О том, чтобы продать крутую тачку, Алик даже думать не хотел. Пусть и странноватый у неё характер, но машина-то отличная! К тому же ещё и года автомобиль в пользовании не был. Нашёл компромисс – купил супруге другую машинёшку, а сам продолжал ездить на «катафалке».Но через пару месяцев произошло такое, отчего он кардинально поменял свои планы.В один из жарких июньских дней мчал Алик по загородной трассе в сторону своей дачи. На которой ждали любимая супруга, холодное пивко и окрошка. Торопился после трудовой недели скорее прочь из пыльного города и очумевших от духоты собратьев-горожан. Несмотря на пятницу, дорога ещё не успела заполниться покидающими город дачниками и прочими автолюбителями природы. Так что разогнался Алик не хило.И вдруг успевает заметить, как впереди на дорожный асфальт выскакивает голопузый пацанёнок, лет пяти, а за ним на верёвке здоровенная собачатина (как потом оказалось, кавказская овчарка). Инстинктивно крутанул руль вправо. Это спасло жизнь глупому малышу, но не собаке. От страшного удара кавказца разорвало на части. А почти неуправляемый автомобиль понесло в поля. Остановить его онемевший от шока мужик смог только через сотню метров, пропахав их по полю и выскочив на прилегающую просёлочную дорогу.Тут же, на автомате выпрыгнув из машины, метнулся назад к сорванцу на дороге. А того уже и след простыл. Удрал с перепугу куда-то в частные дома. Когда Алик прибежал на место побоища, его чуть не вырвало. Не столько от растёкшейся красной жижи, сколько от висящего в знойном воздухе тяжёлого запаха псины и мяса. Этот запах ещё несколько дней, ему казалось, преследовал повсюду. Совершенно обалдевший, с трясущимися руками и на ватных ногах, Алик сел за руль и поскорее убрался со страшного места.После этого случая уже и он сам решил продать чёртов «катафалк». Пока не поздно, от греха подальше. Пришлось, конечно, поменять крыло, фару и бампер. Но при одной мысли о том, что вместо собачека под раздачу запросто мог попасть пятилетний мальчуган, финансовые вопросы сразу становились не имеющими никакого значения.Проведя необходимые ремонтные работы, Алик выставил автомобиль на продажу. Покупатель нашёлся довольно скоро. Правда, очень дотошный оказался мужичок. Несколько дней ходил осматривал авто. Куда только не заглядывал. Под конец вовсе попросил обшивку салона под водительским сиденьем отодрать, чтобы оценить степень коррозии днища. До того своими капризами Алика задолбал, что тот согласился. Лишь бы уже решился наконец на что-нибудь! Залез мужичок под сиденье, отодрал что хотел и говорит:– Да. Хорошая машинка, не гнилая. Беру! А вот это ваше, заберите. Мне чужого не надо, – и подаёт несколько цветных фотографий.Алик взял их в руки, глядит – незнакомые люди везде. И на каждой фотографии черноволосая женщина лет сорока. Красивая, в элегантной дорогой одежде. Сразу видно, что птичка высокого полёта. А на одной из фоток – она же в чёрном облегающем платье до пола и с огромными коричневыми крыльями за спиной. Точь-в-точь, как у бабочки. На голове ещё шапочка с огромными глазищами и усиками. Маскарадный костюм, скорее всего. Алик догадался, что фотки принадлежали бывшей хозяйке злосчастного автомобиля. Только как они оказались на полу под обшивкой? Не стал мужичку ничего объяснять. Забрал молча фотографии, как свои. А когда продал машину, сжег их в печи на даче.Прошло месяца два. Алик уже катался на другой тачке. Не такой крутой, зато не с рук – из автосалона. Однажды, подчищая список контактов в телефоне, наткнулся на номер того мужичка, что купил у него «катафалк». Любопытства ради решил позвонить. Узнать, как там машинка? Сюрпризов не подкидывает? Набрал номер. Ответил молодой парень (по голосу). Алик представился старым знакомым. В разговоре выяснилось, что это сын того мужичка-покупателя.– А где сам папка-то?– Вы разве не знаете? Под следствием он. После той аварии. Сбил двух пьяных пешеходов… Но отец не виноват, они сами под машину шагнули…10.10.2018

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