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Истории из жизни

Мелочный воришка

Когда что-либо странное происходит один раз, мы не придаем этому значения, списывая на «показалось» и «совпадение». Когда это происходит 2-3 раза, мы также пытаемся найти логичное объяснение, списывая на совпадение. Но когда что-то происходит 15-20 раз, мы уже точно знаем, что это закономерность.

В моем случае и совпадения и закономерность длились более года и в итоге переросли в нечто необъяснимое в один момент…

В теперешней нашей квартире мы живем с августа 2017 года, и с самого начала здесь сразу произошло несколько странных вещей, которые длились все время нашего проживания тут.

Во-первых, уже когда все вещи были распакованы и разложены по полочкам и ящикам, я точно знала, где лежат мои ванные принадлежности, но вот встала утром и не обнаружила ни зубной щетки, ни лопатки от крема для депиляции, хотя точно помню, что клала их в этот ящик. Ну это мелочи, тогда подумала я, купила себе новые принадлежности и забыла.

Через некоторые время стали по одной пропадать чайные ложки, одна, две, три… В целом их пропало четыре, и никакие поиски не увенчались успехом. Хочу заметить, что мы часто делаем генеральную уборку: раз в месяц чистим абсолютно все закоулки. Квартира у нас пока что однокомнатная и убрать ее не составляет труда. Ни одна уборка не позволила нам хотя бы иметь малейшее представление, куда могли закатиться эти вещи. Да они и не падали и точно лежали на тех местах, где мы их оставили, но в итоге их там не оказалось.

Далее больше: купила набор резинок для волос, чтобы собирать волосы дома. Пропала сначала одна – голубая, потом малиновая, осталась зеленая. Дальше купила три черные тоненькие резинки с бусинкой на каждой: пропала одна, через неделю вторая, причем тоже бесследно. Специально пересмотрела все что можно, даже те места, где резинок просто не могло быть.

Хочу также заметить, что моему ребенку только будет 7 месяцев, он еще не ползает и не ходит, только переворачивается и делает какие-то попытки, вертясь вокруг своей оси на месте. То есть передвигаться самостоятельно он не может, так что вариант с ребенком у меня также отпал. Да и куда бы он дел вещи так, что их в итоге нельзя было найти.

Гостей у нас также не было, ну кроме мамы моего мужа, которая никуда не отлучается, когда приходит. Сидит вместе с нами часик, играет с ребенком и уходит. Да и она не настолько бедная, чтобы брать чужие вещи, тем более такие мелочи.

Когда малышу было 2 месяца, нам подарили торт из подгузников. Он также включал несколько резиновых литых игрушек для купания в ванне, две силиконовые ложки с длинными ручками, одежду, детскую косметику и другие мелочи. Так вот одна из силиконовых ложек пропала месяц назад.

За суетой и заботами я старалась не зацикливаться на этих мелочах, и до вчерашнего дня не собиралась об этом особо никому рассказывать, но что самое интересное: вчера я делала уборку и обнаружила за платяным шкафом 3 чайные ложки, три резинки и зубную щетку. Это далеко не все вещи, которые пропали. И очень странно, что все они вдруг оказались в одном месте, хотя изначально лежали в разных.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19 by LuminaryПросмотров: 268Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Пропажа мелочь резинка ложка ребенок странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:43
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 228
Ух ты, как интересно! У меня две версии. Первая, естественно, домовой. Мне помогают слова:" хозяин, хозяин, поиграй и отдай."
А вторая версия такая: может свекровь, извините, больна клептоманией? Ведь такие люди не обязательно бедные, им воруемые вещи абсолютно не нужны, важен сам процесс кражи. Только вот зачем за шкаф эти вещи подкидывать.....
Пишите ещё, если что то найдется или пропадет. Но лучше бы, конечно, что бы ничего вас больше не беспокоило.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: Luminary
Сегодня, 16:59
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 841
Цитата: Ольга 1981
Ух ты, как интересно! У меня две версии. Первая, естественно, домовой. Мне помогают слова:" хозяин, хозяин, поиграй и отдай."
А вторая версия такая: может свекровь, извините, больна клептоманией? Ведь такие люди не обязательно бедные, им воруемые вещи абсолютно не нужны, важен сам процесс кражи. Только вот зачем за шкаф эти вещи подкидывать.....
Пишите ещё, если что то найдется или пропадет. Но лучше бы, конечно, что бы ничего вас больше не беспокоило.

Нет, она никогда не бывает дома, когда нас нет, у нее нет ключей, плюс она никогда не пребывает вне нашего поля зрения, сидит с нами максимум час и никуда не отлучается. Вообще не стоило о ней упоминать, просто хотела сказать, что гостей у нас сейчас нет, и эти вещи лежат в таких местах, о которых и догадаться сложно, где то в дальних ящичках, куда ну вряд ли полезет незнакомый человек в присутствии хозяев, и вряд ли догадается, что именно там находится та или иная вещь, а вне нашего присутствия никого дома не было.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:00
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Репутация: (1927|0)
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Комментариев: 3 469
Какой то ложкарь у вас все же завелся) я за домового так как с трудом представляю свекровь ныкающую утварь за шкафы +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Luminary
Сегодня, 17:02
0
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Публикаций: 10
Комментариев: 841
Цитата: Tigger power
Какой то ложкарь у вас все же завелся) я за домового так как с трудом представляю свекровь ныкающую утварь за шкафы +

Вот именно к шкафу она никогда не подходила, и я меньше всего ожидала найти эти вещи за шкафом все вместе, так как пропадали они в разное время. Нашла, кстати, не все.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
#5 написал: Ольга 1981
Сегодня, 17:38
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 228
Цитата: Luminary
Цитата: Ольга 1981
Ух ты, как интересно! У меня две версии. Первая, естественно, домовой. Мне помогают слова:" хозяин, хозяин, поиграй и отдай."
А вторая версия такая: может свекровь, извините, больна клептоманией? Ведь такие люди не обязательно бедные, им воруемые вещи абсолютно не нужны, важен сам процесс кражи. Только вот зачем за шкаф эти вещи подкидывать.....
Пишите ещё, если что то найдется или пропадет. Но лучше бы, конечно, что бы ничего вас больше не беспокоило.

Нет, она никогда не бывает дома, когда нас нет, у нее нет ключей, плюс она никогда не пребывает вне нашего поля зрения, сидит с нами максимум час и никуда не отлучается. Вообще не стоило о ней упоминать, просто хотела сказать, что гостей у нас сейчас нет, и эти вещи лежат в таких местах, о которых и догадаться сложно, где то в дальних ящичках, куда ну вряд ли полезет незнакомый человек в присутствии хозяев, и вряд ли догадается, что именно там находится та или иная вещь, а вне нашего присутствия никого дома не было.

Версия со свекровью, конечно, сразу была маловероятна. Ну тогда только домовой на ум приходит. У меня тоже иногда вещи пропадают. Некоторые находятся, некоторые нет. Но у меня дети уже подрощенные, могут куда нибудь закатить.
А у вас прям мистика чистой воды!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: DRUID
Сегодня, 17:58
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Комментариев: 634
Угостить домовичка надо, а то намекает, намекает, тонко.

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Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#7 написал: Luminary
Сегодня, 18:00
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Комментариев: 841
Цитата: DRUID
Угостить домовичка надо, а то намекает, намекает, тонко.

++++++

а как угощать? у нас продукты не редко на столе остаются, яблоки и бананы лежат, конфеты на столе в комнате, да и не особо я верю в домовичков, скорее в какую-то энергию, типа вакуума или потустороннего пылесоса, который засасывает вещи))) вот только с какой целью, неизвестно.
Зарегистрирован: 20.01.2014
  
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