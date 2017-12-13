Мелочный воришка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:19

Luminary Просмотров: 268 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 16:19 by

Когда что-либо странное происходит один раз, мы не придаем этому значения, списывая на «показалось» и «совпадение». Когда это происходит 2-3 раза, мы также пытаемся найти логичное объяснение, списывая на совпадение. Но когда что-то происходит 15-20 раз, мы уже точно знаем, что это закономерность.В моем случае и совпадения и закономерность длились более года и в итоге переросли в нечто необъяснимое в один момент…В теперешней нашей квартире мы живем с августа 2017 года, и с самого начала здесь сразу произошло несколько странных вещей, которые длились все время нашего проживания тут.Во-первых, уже когда все вещи были распакованы и разложены по полочкам и ящикам, я точно знала, где лежат мои ванные принадлежности, но вот встала утром и не обнаружила ни зубной щетки, ни лопатки от крема для депиляции, хотя точно помню, что клала их в этот ящик. Ну это мелочи, тогда подумала я, купила себе новые принадлежности и забыла.Через некоторые время стали по одной пропадать чайные ложки, одна, две, три… В целом их пропало четыре, и никакие поиски не увенчались успехом. Хочу заметить, что мы часто делаем генеральную уборку: раз в месяц чистим абсолютно все закоулки. Квартира у нас пока что однокомнатная и убрать ее не составляет труда. Ни одна уборка не позволила нам хотя бы иметь малейшее представление, куда могли закатиться эти вещи. Да они и не падали и точно лежали на тех местах, где мы их оставили, но в итоге их там не оказалось.Далее больше: купила набор резинок для волос, чтобы собирать волосы дома. Пропала сначала одна – голубая, потом малиновая, осталась зеленая. Дальше купила три черные тоненькие резинки с бусинкой на каждой: пропала одна, через неделю вторая, причем тоже бесследно. Специально пересмотрела все что можно, даже те места, где резинок просто не могло быть.Хочу также заметить, что моему ребенку только будет 7 месяцев, он еще не ползает и не ходит, только переворачивается и делает какие-то попытки, вертясь вокруг своей оси на месте. То есть передвигаться самостоятельно он не может, так что вариант с ребенком у меня также отпал. Да и куда бы он дел вещи так, что их в итоге нельзя было найти.Гостей у нас также не было, ну кроме мамы моего мужа, которая никуда не отлучается, когда приходит. Сидит вместе с нами часик, играет с ребенком и уходит. Да и она не настолько бедная, чтобы брать чужие вещи, тем более такие мелочи.Когда малышу было 2 месяца, нам подарили торт из подгузников. Он также включал несколько резиновых литых игрушек для купания в ванне, две силиконовые ложки с длинными ручками, одежду, детскую косметику и другие мелочи. Так вот одна из силиконовых ложек пропала месяц назад.За суетой и заботами я старалась не зацикливаться на этих мелочах, и до вчерашнего дня не собиралась об этом особо никому рассказывать, но что самое интересное: вчера я делала уборку и обнаружила за платяным шкафом 3 чайные ложки, три резинки и зубную щетку. Это далеко не все вещи, которые пропали. И очень странно, что все они вдруг оказались в одном месте, хотя изначально лежали в разных.

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