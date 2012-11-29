Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Беспокойный монах

Фактически я была участницей истории, хотя ещё находилась в мамином животе... так что, снова середина 90-х.

Однажды папа, беременная мама и их друзья решили выехать на природу. Сели на машины-мотоциклы, взяли гитары, всё для костра, шашлыки. В общем, как сейчас сказали бы, поехали "лампово посидеть". К тому же, была для этого особенная причина...

Место, в которое они собрались, в целом самое обычное: лесная посадка годов 70-х, степной район. Только вот по непонятной причине, как гласит предание, захоронен в этом "лесу" один монах. И многие, кто бывал там, часто слышал шаги, которые объяснить естественными причинами никак не удавалось — ведь место далёкое, почти недоступное. Вся компания смеялась над выдумками друзей, поэтому решили поехать и проверить сами — нервы пощекотать, дело молодое.

Доехали, сели кружком, разложили костёр, — прилично сидят, общаются, песни поют. Никто не заметил, как уже стемнело...

После полуночи начали слышаться шаги. С каждой минутой всё отчётливее и отчётливее, как будто кто-то приближался.

Испугались все. Бегом покидали вещи, по машинам и домой.

Мама говорит, что могила осталась до сих пор, теоретически можно до неё добраться и "проверить". Хотя, лично у меня желания нет.

Вот что интересно: монахи — люди по большей части святые — могут ли они бродить по земле после смерти? Ведь казалось бы, это удел только самоубийц, убиенных и умерших внезапно, как говорят, не своей смертью.

Будет очень интересно услышать ваши предположения.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:22
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:22 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 452Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Монах шаги в лесу шашлыки неупокоенный могила авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Foxy Lady
Сегодня, 04:33
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (17|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 661
Непонятно несколько моментов:
1. далекое, недоступное место, но между тем - лес, искусственно посаженный в 70-х годах.
2. могила там была до лесопосадок или после? Если после, то получается - во времена советского застоя, откуда там вообще монах мог взяться?
3. если до лесопосадок, то что вообще монах там мог делать, если это пустое степное место, рядом ни монастырей, ни храмов, и кто его похоронил?

Почему-то воображение рисует зимнюю степь: вьюга, едет монах на паломничество (есть там что-то такое поблизости?), замерзает, а ямщик его "хоронит" в снег (ибо земля мерзлая, копать невозможно). Вот он и ходит... и песня: "Степь да степь круго-о-о-ом"
Зарегистрирован: 29.11.2012
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:50
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1359|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 736
Могила в самом деле значит есть? Т её видели? Крест на ней сохранился? Может в нём дело…

Хотя, с другой стороны, если не христиане и похоронены не под крестом, или вообще некоторые народы трупы в поле выкидывают, а те вроде не бродят неприкаянные, после того, как их стервятники расклюют. Значит, дело не в этом.

А монах может быть и невинноубиенным, и не обязательно таким уж святым.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 08:38
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 35
Кому-то далёкое недоступное место - непроходимая тайга, но для меня это место, куда не ходят маршрутки blush

Там раньше дачи были. И вот далеко за этими дачами находится его могила. Дачи и посадки идут параллельно.

Была ли лесопосадка до или после - мне неизвестно. Зная наши скудные архивы, искать правду в них бесполезно. Если после, то вовсе получается странно, что власти ничего с этим не сделали, не перезахоронили.

Возможно монах ехал в Киево-Печерскую лавру. Город располагается рядом с украинской границей.

Могилу видели неоднократно. Мама говорила, там цветов много ( не поняла точно, искусственных ли или "природных"). Сегодня созванивались с ней снова и, оказывается, могилы там две, очень близко. Вторая принадлежит неведомо кому. Крест или надгробный камень есть. С табличкой ли об имени и дате смерти - не знаю. Мне казалось в принципе на могилах монахов спокойно и никогда они никого не тревожили... во всяком случае историй об этом мне не встречалось.
Зарегистрирован: 5.03.2017
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 09:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (142|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 354
"монахи — люди по большей части святые", -эээ... нет.
Это как считать, что у всех рыцарей была передозировка благородства.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#5 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 654
Цитата: Наркомат_просвещения
Вот что интересно: монахи — люди по большей части святые — могут ли они бродить по земле после смерти? Ведь казалось бы, это удел только самоубийц, убиенных и умерших внезапно, как говорят, не своей смертью.
Неизвестно кем был этот человек, может какое страшное злодеяние совершил после чего решил податься в монахи чтобы замолить его, но это ему мало помогло, вот и мается его душа после смерти, не может найти покоя. А может напротив был настолько светлым человеком, что после смерти решил охранять территорию от туристов приезжающих на отдых, вот и пугает их, чтобы сматывали удочки, не пили и не горланили песни, так как не любит шума. История интересная+++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#6 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 09:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 35
Цитата: Fleur Delacour
"монахи — люди по большей части святые", -эээ... нет.
Это как считать, что у всех рыцарей была передозировка благородства.


Я согласна, особенно если прочесть истории средневековых монахов...У. Эко, к примеру.

Но всё же я не встречала историй о беспокойных монахах. Буду первооткрывателем)

Всех благодарю за плюсы и комментарии!
Зарегистрирован: 5.03.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.