Беспокойный монах

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:22

Причина: Авторская стилистика сохранена

Наркомат_просвещения Просмотров: 452 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 04:22 by

Фактически я была участницей истории, хотя ещё находилась в мамином животе... так что, снова середина 90-х.Однажды папа, беременная мама и их друзья решили выехать на природу. Сели на машины-мотоциклы, взяли гитары, всё для костра, шашлыки. В общем, как сейчас сказали бы, поехали "лампово посидеть". К тому же, была для этого особенная причина...Место, в которое они собрались, в целом самое обычное: лесная посадка годов 70-х, степной район. Только вот по непонятной причине, как гласит предание, захоронен в этом "лесу" один монах. И многие, кто бывал там, часто слышал шаги, которые объяснить естественными причинами никак не удавалось — ведь место далёкое, почти недоступное. Вся компания смеялась над выдумками друзей, поэтому решили поехать и проверить сами — нервы пощекотать, дело молодое.Доехали, сели кружком, разложили костёр, — прилично сидят, общаются, песни поют. Никто не заметил, как уже стемнело...После полуночи начали слышаться шаги. С каждой минутой всё отчётливее и отчётливее, как будто кто-то приближался.Испугались все. Бегом покидали вещи, по машинам и домой.Мама говорит, что могила осталась до сих пор, теоретически можно до неё добраться и "проверить". Хотя, лично у меня желания нет.Вот что интересно: монахи — люди по большей части святые — могут ли они бродить по земле после смерти? Ведь казалось бы, это удел только самоубийц, убиенных и умерших внезапно, как говорят, не своей смертью.Будет очень интересно услышать ваши предположения.

Ключевые слова: Монах шаги в лесу шашлыки неупокоенный могила авторская история

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