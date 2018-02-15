Белый карлик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

MIMVAV Просмотров: 39 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:28 by

Сама история произошла буквально часа 3 назад. Идя домой с прогулки через дворы, обратил внимание, что время около 7 вечера, а свет в квартирах не горит. При том, во всех квартирах и в соседних домах. Дело было ясно - опять ремонт/авария на ПС, и обесточили часть улицы.Пока дошел до дороги, там погасли фонари. Слава богу, дома был свет.Мать занималась выпечкой, а я пошел в зал. Время подходило к 8 вечера. На коленях сидел кот, которого удалось уговорить за некоторые ласки для этого. Потянувшись за телефоном, резко вырубило свет, и я оказался в темной комнате с котом. Я привстал для того, чтобы пойти за фонарем, на стенке напротив меня. Кот соскочил с колен и полетел к выходу.Потянувшись за фонарем, я услышал резкое шипение кота и протяжное "УУУУУ!". От такого у меня дрогнула рука, и фонарь упал набок. Мне показалось, что сзади было что-то не очень приятное, а я в темноте и не вижу, что это.Тут фонарь попадает мне в руку, и входная дверь открывается матерью. Свет фонарика включается, и вижу, что рядом с котом сидит на корточках маленький карлик белого цвета с протянутой рукой, чтобы погладить его. Кот ломанул в открытую дверь, делав по ходу движения "УУУУ" и даже зашипел.Мать удивилась, что кот так ломанул отсюда. Обычно на домового спокойно реагировал, а тут все неожиданно и в темноте, которая появилась спонтанно.

Ключевые слова: Карлик домовой темнота страх кот авторская история

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