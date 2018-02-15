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Истории из жизни

Белый карлик

Сама история произошла буквально часа 3 назад. Идя домой с прогулки через дворы, обратил внимание, что время около 7 вечера, а свет в квартирах не горит. При том, во всех квартирах и в соседних домах. Дело было ясно - опять ремонт/авария на ПС, и обесточили часть улицы.

Пока дошел до дороги, там погасли фонари. Слава богу, дома был свет.Мать занималась выпечкой, а я пошел в зал. Время подходило к 8 вечера. На коленях сидел кот, которого удалось уговорить за некоторые ласки для этого. Потянувшись за телефоном, резко вырубило свет, и я оказался в темной комнате с котом. Я привстал для того, чтобы пойти за фонарем, на стенке напротив меня. Кот соскочил с колен и полетел к выходу.

Потянувшись за фонарем, я услышал резкое шипение кота и протяжное "УУУУУ!". От такого у меня дрогнула рука, и фонарь упал набок. Мне показалось, что сзади было что-то не очень приятное, а я в темноте и не вижу, что это.

Тут фонарь попадает мне в руку, и входная дверь открывается матерью. Свет фонарика включается, и вижу, что рядом с котом сидит на корточках маленький карлик белого цвета с протянутой рукой, чтобы погладить его. Кот ломанул в открытую дверь, делав по ходу движения "УУУУ" и даже зашипел.

Мать удивилась, что кот так ломанул отсюда. Обычно на домового спокойно реагировал, а тут все неожиданно и в темноте, которая появилась спонтанно.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:28 by MIMVAVПросмотров: 39Комментарии: 1
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Ключевые слова: Карлик домовой темнота страх кот авторская история

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Комментарии

#1 написал: Mary3.11.
Сегодня, 19:33
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Комментариев: 135
Такой сюжет хороший, очень люблю про домовых.( Только домовой ли это был?). Но , к огромному сожалению, так не интересно и скучно написано. Или может просто я люблю длинные и красочные истории?
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
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