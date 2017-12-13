Один сон на двоих

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Aksia Просмотров: 133 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:32 by

Вспомнился один коротенький случай. У нас с мужем есть старый приятель, друг семьи — Андрей Владимирович — человек весьма своеобразный — смуглый такой цыган, хороший музыкант, с очень интересными жизненными принципами, густой кудрявой шевелюрой и большой окладистой бородой. При этом, он больше похож на священника, чем на хипстера. Его частенько принимают за батюшку, его это немного забавляет, потому что обычно начинают приставать люди, скажем так, не совсем адекватные, а чувство юмора у него отменное.Но тут вышла другая история. Мне нужен был еловый лапник укрыть на зиму цветник, попросила мужа доехать до ближайшего леса, и друг наш с ним решил прокатиться.В общем, приехали они на опушку лесочка, — неподалеку крайние дома соседней деревни стоят — стали нарезать еловые ветки. Вдруг откуда ни возьмись бежит мужичок — совершенно ошалелый, бледный, с квадратными глазами... Подбежал к Андрею, ухватил за рукав и начал вопрошать: "Батюшка? Вы ведь батюшка? Вы можете помочь?". Андрюша пятится от него, пытается отцепить от себя и объяснить, что нет, он не священник. Дядька не верит и просит помочь, как заведённый, одно и то же повторяет. Тут муж мой решил вылезти из-за елки на помощь нашему бородачу. Вдвоём они мужичка кое-как уболтали, вышел он из прострации и рассказал, что недавно купил дом — во-о-он тот — и вместе с супругой они в первый раз две ночи подряд в этом доме ночевали. И им приснился абсолютно одинаковый сон: страшный злобный мужик гонит их из этого дома, угрожает убить и т.п. Сон и так был гнетущим, и впечатление от него усилилось, когда они выяснили, что им приснилось одно и то же, вплоть до мелочей; а уж когда сосед рассказал, что в этом доме повесился бывший хозяин (риэлтор о том скромно умолчал), им совсем нехорошо стало. Но последней каплей было повторение страшного сна в следующую ночь — у обоих супругов...Увидев в окно шикарную Андрюхину бороду, дядька решил, что это точно батюшка, и рванул просить освятить дом. Священника бедному мужчине найти помогли, но чем там дело закончилось — неизвестно.Знаю одно: я бы усвистела из этого дома сразу же после известий о бывшем хозяине, а они на вторую ночь остались, красавцы...

Ключевые слова: Страшный сон пугал перепутал батюшка освещение авторская история

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