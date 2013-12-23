Реанимация

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 08:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 315 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 08:00 by

В тяжелом 2010 году сломил меня недуг. Поздно вечером скорая помощь привезла меня в больницу. Лежу я на кровати в реанимации, в сознании, переживаю о том, что случилось. Вдруг чувствую — я будто от пут освободилась. Стала легкая, невесомая. Какая-то неведомая сила развернула меня в вертикальное положение, и я, словно ракета, устремилась вверх.Сначала долго летела в полной темноте. Потом почувствовала, что движение прекратилось. Я зависла в пространстве. Вокруг не видно ни зги — непроглядная тьма. «Куда это я попала?» — возникла мысль. В голову полезли вопросы: «Где я? Почему здесь? Зачем?». И вдруг откуда-то сзади со стороны правого плеча и сверху раздался голос. Он потряс меня до глубины души. За всю жизнь я никогда не слышала такого прекрасного голоса: изумительный, сильный, красивый тембр, наполненный добротой и любовью! Люди такими голосами не обладают. Меня охватило сильное волнение.— Видишь яркую точку? — спросил он.Я взглянула вперед и действительно увидела ярко-голубой маленький шарик.— Да, вижу.— Это — ваша Земля!Только он сказал это, шарик стал пульсировать: сжиматься, разжиматься, как сердце, будто дышал — вдох-выдох. При этом от каждого вдоха он все больше увеличивался в размерах, словно приближался. Вот он уже стал совсем большой — неоново-голубой, яркий, живой шар на фоне черного неба. Я даже задохнулась от восторга.— Какая она красивая — Земля! Боже мой, какая же она красивая!— Берегите ее! — сказал голос. — Если не будете ее беречь, она станет вот такая.Пульсирующий голубой шар мгновенно превратился в неподвижный, застывший черно-коричневый, как печеная картошка. Я страшно испугалась и воскликнула:— Похожа на Марс! Ой, не надо!— Да, Земля станет похожа на Марс, — ответил голос. — И людей на ней уже не будет!— Лично я сделаю все, что от меня зависит, — пообещала я. — Да только на Земле так много людей. Как их всех вразумить? Пожалуйста, помогите нам! Пусть наша красавица Земля еще долго-долго живет и процветает во Вселенной!— Расскажи всем, что видела, — лишь ответил голос.И вдруг я снова ощутила себя лежащей на кровати. В голове еще долго звучал потрясающий красивый голос: «Будет похожа на Марс!.. Расскажи людям, что видела!..». У меня была полная уверенность в том, что со мной говорил Бог! Я до сих пор так думаю.Автор - Людмила Алексеевна Токарева, г. Архангельск.

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