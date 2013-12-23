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Истории из жизни

Реанимация

В тяжелом 2010 году сломил меня недуг. Поздно вечером скорая помощь привезла меня в больницу. Лежу я на кровати в реанимации, в сознании, переживаю о том, что случилось. Вдруг чувствую — я будто от пут освободилась. Стала легкая, невесомая. Какая-то неведомая сила развернула меня в вертикальное положение, и я, словно ракета, устремилась вверх.

Сначала долго летела в полной темноте. Потом почувствовала, что движение прекратилось. Я зависла в пространстве. Вокруг не видно ни зги — непроглядная тьма. «Куда это я попала?» — возникла мысль. В голову полезли вопросы: «Где я? Почему здесь? Зачем?». И вдруг откуда-то сзади со стороны правого плеча и сверху раздался голос. Он потряс меня до глубины души. За всю жизнь я никогда не слышала такого прекрасного голоса: изумительный, сильный, красивый тембр, наполненный добротой и любовью! Люди такими голосами не обладают. Меня охватило сильное волнение.
— Видишь яркую точку? — спросил он.
Я взглянула вперед и действительно увидела ярко-голубой маленький шарик.
— Да, вижу.
— Это — ваша Земля!
Только он сказал это, шарик стал пульсировать: сжиматься, разжиматься, как сердце, будто дышал — вдох-выдох. При этом от каждого вдоха он все больше увеличивался в размерах, словно приближался. Вот он уже стал совсем большой — неоново-голубой, яркий, живой шар на фоне черного неба. Я даже задохнулась от восторга.

— Какая она красивая — Земля! Боже мой, какая же она красивая!
— Берегите ее! — сказал голос. — Если не будете ее беречь, она станет вот такая.
Пульсирующий голубой шар мгновенно превратился в неподвижный, застывший черно-коричневый, как печеная картошка. Я страшно испугалась и воскликнула:
— Похожа на Марс! Ой, не надо!
— Да, Земля станет похожа на Марс, — ответил голос. — И людей на ней уже не будет!
— Лично я сделаю все, что от меня зависит, — пообещала я. — Да только на Земле так много людей. Как их всех вразумить? Пожалуйста, помогите нам! Пусть наша красавица Земля еще долго-долго живет и процветает во Вселенной!
— Расскажи всем, что видела, — лишь ответил голос.

И вдруг я снова ощутила себя лежащей на кровати. В голове еще долго звучал потрясающий красивый голос: «Будет похожа на Марс!.. Расскажи людям, что видела!..». У меня была полная уверенность в том, что со мной говорил Бог! Я до сих пор так думаю.

Автор - Людмила Алексеевна Токарева, г. Архангельск.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 08:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 08:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 315Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Недуг больница реанимация неведомая сила видение голос

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:05
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 66
Комментариев: 3 647
Эээ. Что-то больно на агитку похоже.
Поди ты, вразуми этих людей, которым жажда денег и власти глаза застит. Являлось бы это власть имущим, на самом высоком уровне. А тут такая женщина. И не слышно про предпринятые ею шаги ничего
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (442|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 476
Н-да... Как-то не очень верится. намешано всего и много. И голос красивый, и Земля, и Марс. А фраза
Расскажи всем, что видела
... больно похоже на момент из Библии, где Моисей поднялся на гору Синай и там записал 10 заповедей и понес их в мир. Почему именно эта женщина избранная для проповедей о кончине Земли, ей не сказали?
Журналисту плюс!))
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#3 написал: Joss
Сегодня, 10:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 880
В историю про Марс не поверила.
А про реанимацию - поверила.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
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