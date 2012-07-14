Знакомство с...

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 00:01

Mary3.11. Просмотров: 119 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 00:01 by

Недавно я заболела, гнойная ангина, штука очень неприятная. Два дня с высоченной температурой, почти в бессознательном состоянии, "скорая" пару раз приезжала. Но все проходит, к вечеру второго дня температура спала, и я стала воспринимать окружающий меня мир. Была уверена, что на третий день все пройдёт.Моё любимое семейство - муж и дочь - работают в одну смену, поменяться не получилось. Я же была уверена, что самое страшное позади, в конце концов, не в глухом лесу живём, вокруг люди, телефон, интернет, одним словом - на помощь придут. Я не ошиблась, соседка проведать зашла, подруги звонили. Чувствовала я себя еще не очень хорошо, после высокой температуры наступила слабость. Днём я ещё держалась, а к вечеру совсем плохо стало, руки и ноги трясутся, извините, до туалета чуть не ползком доходила. Но я птица гордая - никому ничего не сказала.Ложась спать, я выпила все положенные лекарства и с трудом приготовила кувшин с водой. Все стояло на тумбе около кровати. Мои любимые кошки рядом, дочь звонит каждый час, муж по возможности, все отлично, жизнь удалась.Ночью снова стало плохо, температура поползла вверх. Моя любимица, кошка Дуся, не отходила от меня в прямом смысле этого слова, постоянно тыкалась в лицо своим носиком. В какой-то момент я заснула, сколько прошло время не знаю. У нас никогда не бывает полной темноты - в доме напротив, после угона пары машин, установили прожектор, он не особо яркий, но мы вынуждены были повесить дополнительно римские шторы, чтоб в комнате стало комфортно-темно. А вот на кухне всегда светло.И вот в один из моментов я очень ясно увидела, как из кухни выходит моя Дуся, а рядом с ней плывет или летит что-то серое, назову это облаком. Мне совершенно не было страшно, если честно, то я с трудом понимала, что происходит, но на всякий случай ущипнула себя за руку, я совершенно точно не спала. От кухни до комнаты по коридору три метра, я специально измерила, все это расстояние облако и Дуся двигались вместе. Потом я ощутила очень мягкое и приятное прикосновение, а в голове звучали слова: "Надо воду пить". Вода в кувшине стояла рядом со мной, но у меня просто не было сил налить воду в стакан. Самое интересное, что всю ночь я пила воду, я помню, как брала стакан в руки, и он всегда был полный. Мне снились какие-то бредовые сны, но в какой-то момент я увидела свою покойную бабушку, она перебирала сухие травы, потом посмотрела на меня и сказала: "Ромашку возьми и пей".Утром мне снова стало легче. Около меня в постели лежали разноцветные мышки и конфетка, спасибо Дусеньке, баранка- это вторая кошка... постоянно со стола баранки таскает, а самая старая семнадцатилетняя кошка лежала на голове. Моё зверье меня поддерживало, как могло. Кувшин был полный, но я точно помню, что несколько раз за ночь пила воду и даже пролила немного на подушку. Кто наливал мне воду? Когда на трясущихся ногах я добрела до кухни, первое, что увидела - коробка с ромашкой, все травы лежат у меня в шкафу, я не могла достать её, кто же мой помощник?Я на 95% уверена, что мой почти незримый помощник- это Кузя, наш домовой, а Дуся его верная помощница.От всей души я поблагодарила Дусю и Кузю, налила в блюдце молока и конфеты положила. Правда, муж отнесся к моему рассказу довольно скептически, он уверен, что это галлюцинации из-за высокой температуры.

Ключевые слова: Домовой кошка температура авторская история

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