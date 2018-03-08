Тварь бессердечная

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:31

капитанская дочка Просмотров: 176 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 16:31 by

В один из погожих летних дней я случайно встретила свою давнюю знакомую. Лет пять мы не общались, не виделись.Она вела за руку мальчика лет четырех. Парнишка был худенький, бледненький и очень какой-то тихий для своего возраста.Мы приветливо поздоровались.- Вот сыночка родила на старости лет, - смущаясь, проговорила Ирина, - со старшей дочкой разница восемнадцать лет. У мужа свои дела, дочка уехала учиться, а мы с Андрюшкой хозяйство ведем. Только всему, наверно, свое время. Со старшей я проблем не знала, пока она росла, а с Андреем постоянно какие-то беды да болезни.Мы посидели в парке, поговорили, обменялись телефонами. Все это время мальчик тихо играл в свои машинки, не отвлекая мать. Мы расстались, договорившись созваниваться и встречаться. Примерно через месяц Ирина позвала меня в гости.- Приходи, посидим, поговорим, попьем чай. Муж круглыми сутками на работе пропадает - большой бизнес, как иначе!В квартире было богато, уютно, но очень тихо. Непохоже, что в доме рос маленький ребенок. За чаем Ирина пожаловалась, что мальчик очень плохо спит. Просыпается и днем и ночью от кошмаров, долго кричит, не может успокоиться. Врачи говорят, что это пройдет с возрастом, пичкают его разными таблетками, но улучшений нет. Слава - муж, очень нервничает из-за такого поведения малыша и по возможности старается находиться дома реже.И, как в подтверждение ее слов, из спальни малыша донесся громкий испуганный крик-плач:-Мама! Мамочка! Она опять здесь! Я боюсь!Мы бросились в комнату. В красивой спальне, полной замечательных игрушек, в постели сидел и горько плакал Андрюша.- Баба-Яга опять заглядывала в мое окно! Она хочет меня съесть!Ирина прижала к себе сына и тихонько шептала, что все хорошо, что бабу Ягу она уже прогнала и никому в обиду свое сокровище не даст.Когда мальчик опять уснул, она продолжила свой горький рассказ:- Никогда и фильмов он не смотрел страшных, только добрые и позитивные мультики. Откуда этот страх у него - не знаю.Через несколько недель я позвонила Ирине. Женщина была настолько подавлена и расстроена, что я немедленно поехала к ней.- Смотри! - она наклонила голову Андрюши, и я увидела, что среди чудесных золотистых кудряшек возникла большая проплешина, Ирина потянула другую прядь волос сына, и она частично осталась в ее руке. Мальчик не обратил на это никакого внимания.- Мы сдали все возможные анализы! Все в норме! А волосы продолжают выпадать! Что это? Что же делать? Я больше не знаю куда и к кому обратиться!- Если традиционная медицина сдалась, то давай искать помощи у нетрадиционной, - предложила я.По совету друзей мы с Ириной и Андрюшкой поехали в дальнюю деревушку к бабушке Тане. Возле дома старушки стояло много машин, с номерами разных областей России. Заняв очередь, мы приготовились к долгому ожиданию.Вдруг из дома вышла старенькая, очень худенькая сгорбленная женщина с неожиданно ясными голубыми глазами:- С ребеночком проходите!Ирина пробыла у бабушки примерно час. Всю обратную дорогу Андрюшка спал. Это был ровный спокойный сон милого румяного ребенка. Мы с Ириной поглядывали на него и улыбались. Уже дома Ирина рассказала, что бабушка спокойно увела Андрюшу в другую комнату, там что-то тихо ему напевала, читала.Потом привела его и сказала матери:- Сына твоего извести хотят. Женщина молодая. Твой муж обещал с тобой развестись, на ней жениться, но тут ты сына родила. Отношения он с ней поддерживает, но замуж не берет. Говорит: "Мне наследника - сына - поднимать надо". Вот она и ходит по колдунам заговоры страшные делает. Только твоя любовь материнская его оберегает и защищает до поры. Я тебе помогу! Обряд я провела, водичкой наговоренной поить его будешь, через 40 дней опять приезжай, все будет хорошо с Божьей помощью! И еще! Все игрушки, которые не ты покупала, выброси, а лучше сожги! Эта тварь бессердечная на игрушки порчу делала, а потом отдавала твоему мужу, вроде как с заботой.Мы стали убирать игрушки из спальни мальчика в мешок. У большого розового плюшевого зайца вспороли его плюшевый животик, внутри оказался пакет с чем-то мерзким и темным. Сложив все игрушки у контейнера, мы попросили дворничиху сжечь их. Та отнеслась с пониманием, и небольшой костер скоро пылал среди мусорных баков. Бабушка дала Ирине еще одну бутылочку с водой, наказав, этой водой мужа поить, а остатки вылить за порог.Ирина сказала, что знает женщину, у которой роман с ее мужем, "добрые" люди уже давно ей рассказали.- Я хочу ей в глаза посмотреть! Я бы еще поняла, чтобы она меня пыталась извести, но маленького безобидного ребенка! Она сама же мать! - возмущалась подруга.Она мне позвонила через несколько дней и рассказала, что с Андрюшей все стало намного лучше. И что еще она встретилась с этой "тварью", задав только один вопрос:- Как ты могла желать зла ребенку?Ответ был таков:- На войне и в любви все средства хороши!

Ключевые слова: Порча ребенок бабушка авторская история

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