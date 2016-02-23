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Истории из жизни / Сны

"Прекрати плакать!"

С Денисом мы были знакомы со школы. Ну, как знакомы, я вздыхала по нему, а он меня не замечал.
Окончив школу, я уехала из родного города, завела семью, родила двух детей, но потом развелась и вернулась в родной город. Мне на тот момент было двадцать три года. Одинокая и симпатичная девушка.
Я начала общаться на сайтах знакомств, где и встретила опять его. Мы начали встречаться, закрутился роман. Я знала, что он женат, но он был несчастлив в браке, а спустя год наших отношений я забеременела. Денис был рад, сказал: "Рожай, я тебя не брошу, буду помогать".
Потом начались проблемы у него с женой. Он хотел с ней развестись, но она его не отпускала, истерила и дралась с ним, а потом сообщила ему, что тоже беременна. У нас была разница по беременности в четыре месяца.
Денис помогал мне финансово, хоть мне и было неудобно. Я родила ему чудесную дочурку, а она родила сына.
Ничего не предвещало беды, Денис строил планы, как он поведет ребятишек в 1-ый класс, как нашей дочке будет выбирать жениха.
Когда приходил ко мне и оставался на ночь, то не спускал дочь с рук.

Однажды, оставшись у меня, он снял свой крест и положил его под подушку. Утром он ушел на работу, пока я спала.
Проснувшись, я заметила крест, позвонила ему сказать об этом, а он ответил: "Я вернусь с работы и заеду к тебе за ним". Это был последний раз, когда я его слышала.
Через сутки мне позвонил знакомый и сказал, что Денис повесился. Я металась и выла, как раненый зверь.
Наступил вечер, дома я была со старшей дочкой, она смотрела телевизор, а я сидела рядом и беззвучно плакала. Вдруг в раздался стук в дверь, так стучал только ОН. Я подумала, что у меня начались глюки на нервной почве и продолжала сидеть. Стук повторился. Дочка мне говорит, мол, мама, стучат в дверь, иди открой. Пошла открывать, но за дверью была пустота.
Я вернулась в комнату, взяла в руки его крест и сказала: "Вот, родной. Твой крест завтра я отнесу твоей маме". Стук прекратился.

На следующий день я отнесла крест его маме. Меня пытались расспросить, кто я и откуда крест, но я убежала. Тогда я еще не знала, что перед самой смертью он открыл наш секрет о дочке своей сестре.
Настал день похорон, и я с нашим общим другом Сергеем приехала в ритуальный зал. Я стояла в сторонке, боясь подойти к гробу, потом тала замечать, что на меня смотрят. Это были родные Дениса. Они подошли и заговорили со мной, сказали, что знают про дочь, утешали меня.
В катафалк его жену не пустили, сказали, что с ним поеду я, а не та тварь, что загнала Дениса в петлю. На кладбище ее тоже не подпустили, чтобы проститься с ним, а мне стало плохо, я не подошла даже поцеловать его.
На поминках его жены тоже не было.

После этого начались мои поездки ежедневные на кладбище, мне было все равно, день или ночь. Я ехала к нему, сидела возле могилы и выла, выла, выла. Друг Сергей всегда мне звонил поддерживал, забирал с кладбища и ругал меня, что нельзя так убиваться, этим я делаю только хуже Денису.
А однажды ночью я плакала и, видимо, задремала, так как сил не было. Я услышала его голос: "Прекрати плакать!". Открыла глаза, лицо было мокрое от слез, и тут же раздался стук в дверь.
Открыла, а там опять пустота. Я пошла спать. Засыпая, почувствовала, как он меня обнимает.

С тех пор прошло четыре года. Денис мне ни разу не снился, хоть я и просила его. Дочка растет точной копией папы.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:42
Вчера, 18:42 by наталочкаПросмотров: 701Комментарии: 16
+5

Ключевые слова: Стук смерть суицид крест нательный похороны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 18:57
+11
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1721|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 180
Долго думала, публиковать или нет, так как тут мистики с кукиш. Больше слезы по ушедшей любви. А была ли то любовь?! Давайте разберемся. Читала историю, и глаза резали буквально каждые строчки, а именно:
Окончив школу, я уехала из родного города, завела семью, родила двух детей, но потом развелась и вернулась в родной город. Мне на тот момент было двадцать три года. Одинокая и симпатичная девушка.
Я начала общаться на сайтах знакомств, где и встретила опять его.

Чем автор думает, если в столь юном возрасте уже с детьми и разведенка? Ну, ясное дело, что не о воспитании детей, а с кем бы еще закрутить, раз только развелась, сразу в сайт знакомств, где собираются в основном мужчины сорта, аля:
Я знала, что он женат, но он был несчастлив в браке.


Несчастлив. Хорошо. Автор, а вы не задавались вопросом, если он несчастлив так, почему не развелся еще тогда, когда понял это? Значит, все его прекрасно устраивало. Ему так удобно было (прости, Господи, об умерших плохо говорить, но это типичный пример из всех типичных). А удобно почему, да потому что:
а потом сообщила ему, что тоже беременна. У нас была разница по беременности в четыре месяца.

Вот! Жена его не устравивала. Вас он не любил, но жену все же наяривал. Ну хде тут логика, объясните мне?!
А потом эта же жена:
Потом начались проблемы у него с женой. Он хотел с ней развестись, но она его не отпускала, истерила и дралась с ним

Конечно,истерила, коли мужик разводиться не спешит, время ее тратит, а тут еще сбежать решил, когда она сносях. Женщина не истерит, когда не любит и не ревнует. Она манатки собирает и сваливает.

ТОВАРИЩИ! Чтобы не было ловеласов-висельников, безутешных любовниц, и нервных жен-истеричек (в истеричек их такие вот нерадивые мужья и превращают), рвите ненужные отношения ВОВРЕМЯ, а если вас устраивает ДВА фронта, то будьте готовы к таким проблемам морально, чтобы расхлебать их, а не накидывать на шею петлю.
И дорогие женсчины! Первым делом думайте о детях! Вся лЯбовь потом. ЛЯбовь-то пройдет, сбежит, другую найдет, а дети сами себя не воспитают. Особенно, когда вы молодая и многодетная мать. Молодым еще есть возможность и силы все поднять. Не тратьте молодость на глупости, которые вы потом не в состоянии разрешить. Тратьте лучше на развитие мозгов!
Всем добра!

Плюс только за то, что высказались.И земля пухом вашему Денису. Надеюсь, там он понял, каких делов натворил. Проблемы-то он не стал решать, а просто тупо "сбежал".
Святые небеса, как глупы и слепы бывают женщины, когда любят.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Слай
Вчера, 18:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Не хорошая ситуация у вас получилось. Но...
Начинайте жить, тем более есть ради кого. Если хватит воли, не держите в себе боль. Рассказали на сайте? Супер, уже шаг к спокойствию сделали. Делайте ещё шаги, прощайте, забывайте, стремитесь к светлому. Смотрите на жизнь, ищите позитив, дарите его ребёнку.
Ваш обожаемый Денис, очень плохо поступил. Он, именно он заварил эту кашу, и ушёл, сделав всем ещё хуже. На нём основная часть вины, но не стоит его винить. Его надо понять и отпустить. Все мы душой стремимся к теплу, к любви. И жену Дениса жаль и вас и его самого.
Если чувствуете что трудно будет прошлое оставить в прошлом, посмотрите варианты с переездом.
Новая работа, знакомства, маленькие проблемки малеьнкой дочки... всё закрутится, завертится. Главное за собой прошлое не тянуть. Прожить достойно, и может быть когда нибудь, за чашкой чая расскажите дочери, что бы ей урок был.

Спасибо что поделились. Плюсую
Зарегистрирован: 17.02.2014
#3 написал: Слай
Вчера, 19:13
-3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Lynx
Ты здраво рассуждаешь, но только потому что со стороны. Что скорее всего всё у тебя тебя в жизни на уровне.
А теперь представь, что тебе двадцать с хвостиком, двое детишек и никому ты не нужна. Статус - разведёнка, прошла через ужасы развода, приехала домой, где по честному, тебя совсем не ждали.
Автор - ещё молодая девушка, которая умеет влюбляться, но не умеет любить. Все мы такими были, опыт и мудрость приходит с годами.
Жена Дениса, боялась потерять не его, а семью. А наяривал он обоих, потому что обе женщины ему были доступны. К сожалению общество даёт ему моральное право так себя вести. Кто его упрекнёт в его поступке? никто.
Жене тяжелее всего. ИМХО. Она крайней со всех сторон осталась.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#4 написал: Lynx
Вчера, 19:38
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1721|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 180
СлаЙ,
К сожалению общество даёт ему моральное право так себя вести. Кто его упрекнёт в его поступке?
Никто не дает ему такого права и никому другому в частности. Обществу насрать, кто там и чего. Люди себя ведут так, как позволяет им их воспитание и осознание того, кому они от своих поступков сделают хорошо. Виноваты в этой истории все.За мной тоже мужчинки женатики ходили. И ходят. У многих девушек такое есть, а мне 23, а не 45 лет, чтобы я уже была умудрена была опытом. И такая же многодетная мадам совалась к моему мужу (он с ее первым ребенком водился. Так водился по ее словам, что она аж в него влюбилась), все ему названивала. Девчонке 19 лет, двое детей. Все на шее у ее бедной матери, а она все по мужикам скачет. Это юная неопытность? Это юная тупость. Надо понимать, что якобы неопытность не прикрывает твой зад, когда из-за твоей глупости чужие жизни летят под откос. Сейчас это выглядит жалостливо и все жесть кажется гнетом извне, однако ТАМ с авторши обязательно спросят, что, мол, де ты головушкой не подумала. Да и с Дениса тоже. Поломал девкам жизни, хотя автор могла по пути другому пойти. Все ведь предельно просто, только взрослые ведут себя, как дети. Давно надо перестать пробовать, авось пронесет. Не пронесет. Думать надо наперед. И в первую очередь о том, как твой поступок повлияет на судьбу других. Здесь важно присутствие или же отсутствие мозгов, чтобы сделать правильный выбор, а не плакаться потом, что все плохо. Сам кузнец фигню наковал, так не жаловался бы, что никто не покупает. Автора жаль лишь только из-за того, что детей полна горница, а она все о любви думает.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#5 написал: lidia1
Вчера, 19:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 583
Поражает наивность взрослого человека. Жаль жену Дениса. Не хотел он с ней разводиться. Так и растерзали мужика. Люди забыли простую мудрую истину: На чужом несчастье счастья не построишь. Странная позиция родителей Дениса. У меня взрослые сыновья, и я всегда на стороне их жён и детей. В старину говорили:
Первая жена - от Бога,
Вторая - от людей,
Третья - от чёрта.
К мужьям это тоже \относится.+
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#6 написал: Вареньевна
Вчера, 19:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 183
Вот согласна с Lynx на 1000% Двое детей кака така любовь? Сама разведенка и еще семью разрушить? Ну как так то?

И вообще зачем парень в петлю полез? Жена-змея довела! А что ж он к героине не ушел? Ее ж прям вся родня полюбила сразу. На бред похоже. Или выдумка.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 20:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 284
Поддерживаю Lynx, вы умничка.
Что касаемо истории: мистика есть, поэтому +.
Хотел добавить. У нас патриархат в обществе, поэтому вина больше на мужчине, чем на женщине. Если так, то обязательно в школах должны учить детей обычной человеческой ответственности, когда мужчина перед своим шагом несёт ответ ради ответа, а не ради закона. А учат юридической ответственности, когда мужчина перед своим шагом не несёт ответственности. Поэтому и бывает так очень часто, что женщина любит и должна при этом быть осторожной, а мужчина тут обычно не при делах, потому что он не нарушает закон (ведь всё происходит по обоюдному согласию), и не чувствует обычной человеческой ответственности, которая сродни мужской чести. Так что, если бы ваш Денис был бы ответственен по человечески, то он бы был жив. А так он после содеянного почувствовал вину (попал в капкан) и полез в петлю. Он просто принял юридическую истину изначально. А если уж быть досконально точным, то Дениса толкнули на самоубийство юристы. Вы думаете, что представители юриспруденции покаются в содеянном? Фиг. Так и будет собирать система своих жертв, причём жертв молодых. И это только начало, потому что всякая причина обязательно имеет следствие.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#8 написал: Слай
Вчера, 21:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Цитата: Lynx
Никто не дает ему такого права и никому другому в частности. Обществу насрать, кто там и чего. Люди себя ведут так, как позволяет им их воспитание и осознание того, кому они от своих поступков сделают хорошо.

То, что подразумевали когда то под "воспитанием" ныне неактуально. Я тоже не первый год живу, и людей которых в жизни встречал, и которых можно было бы назвать воспитанными, наверное можно пересчитать на пальцах одной руки. Все остальные - люди сформировавшиеся в окружающей среде. И каждый формируется так, как сложились жизненные реалии персонально у него.
Люди действительно ведут себя так, как хотят, а вот осознание приходит гораздо потом. Lynx, мне искренне приятно встретить такую девушку, которая в свои 23 способна понимать подоплёку ситуации.
Цитата: Lynx
Это юная неопытность? Это юная тупость.

В подавляющем большинстве случаев, это одно и тоже. Исключение разве что случаи, когда тупость является клинической.
Что до героини описанной истории. Я её не виню. Это жизнь, жизнь штука сложная, витиеватая. Всё в жизни бывает, и тупость и мудрость. Даже бывает так, что то что сегодня кажется мудростью, завтра окажется и гнутой копейки не стоит.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#9 написал: EARL CATHERINE
Вчера, 21:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Мы не Боги, чтобы осуждать автора, а Денис-думаю, он ответил за свои поступки. Да и история не про это, а про то, что любимый являлся к автору после смерти.
Зарегистрирован: 14.08.2014
#10 написал: Вареньевна
Вчера, 22:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 183
Цитата: EARL CATHERINE
любимый являлся к автору после смерти.

Да где ж он ей являлся? Она вроде только слышала.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#11 написал: Tigger power
Вчера, 22:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 488
Lynx в принципе озвучила весь рой мыслей)))
"Он хотел с ней развестись, но она его не отпускала, истерила и дралась с ним, а потом сообщила ему, что тоже беременна. У нас была разница по беременности в четыре месяца."
Бедняжка Дениска, она его поди к батарее приковывала в те моменты когда он развестись хотел, а потом видать утихомиривался и в постельку. ГГ конечно жаль в виду ее малого возраста и ума на тот момент(хотя ум или есть или нет, не прибавится уже). Упор надо было делать на мистику, а не на кто, кого и когда ...
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#12 написал: КИМ
Вчера, 22:34
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 173
Очень хочется материться,прямо громко,сильно,смачно. Ребята,вы с ума посходили? Из десяти комментов,лишь один по сути истории и в духе сайта,всё остальное перемывание бельишка автора истории и вообще,собственно,истерия. Не судите,тем более,если не испытали. Иначе вас,правильных,однажды тоже осудят.
Мистики в истории особой не заметил,разве что стук в дверь,а причин этому может быть несколько.Всё остальное - "Моя семья"
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#13 написал: Tigger power
Вчера, 23:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 488
Цитата: КИМ
Очень хочется материться,прямо громко,сильно,смачно. Ребята,вы с ума посходили?

Человеческий фактор - никуда не денешься, и опять же у всех СВОЕ мнение.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#14 написал: Eulalia
Вчера, 23:34
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 126
вот тоже покоробило, к 23 годам и уже двое детей, встретила следующего, и конечно же,бегом рожать еще надо.. не понимаю я такого..
Зарегистрирован: 11.05.2014
#15 написал: КИМ
Сегодня, 00:04
-1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 173
Цитата: Tigger power
Человеческий фактор - никуда не денешься, и опять же у всех СВОЕ мнение.

Ничего не имею против личного мнения,но по духу истории,а не по моральным качествам автора и его личной жизни. Нас здесь 55 тысяч,откинем твинков и забаненных,пара тысяч всё равно останется и у всех своё мнение. Поставьте себя на место автора,что написал историю и для пущей понятности своего состояния описал фон,на котором она с ним произошла.Он в шоке,он хочет поделиться.Но...что он видит? Пара тысяч юзеров тягает его ношенные трусы и разглядывает их со всех сторон,на предмет правильности их использования. И таки да,мнение у каждого своё по поводу того кто,кому и как должен был снять эти трусы и мел ли на это моральное право. А вот история,её суть,где-то там,на заднем плане,утонувшая в пене спора между прожившими долгую и праведную жизнь пользователями.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#16 написал: Snejnay
Сегодня, 00:15
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 176
Цитата: lidia1
В старину говорили:
Первая жена - от Бога,
Вторая - от людей,
Третья - от чёрта.
К мужьям это тоже \относится.+

Немного ошиблись))) Первая от Бога, вторая от черта, третья от людей )
Зарегистрирован: 14.10.2016
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