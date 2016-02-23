"Прекрати плакать!"

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:42

наталочка Просмотров: 701 Комментарии: 16 +5 Вчера, 18:42 by

С Денисом мы были знакомы со школы. Ну, как знакомы, я вздыхала по нему, а он меня не замечал.Окончив школу, я уехала из родного города, завела семью, родила двух детей, но потом развелась и вернулась в родной город. Мне на тот момент было двадцать три года. Одинокая и симпатичная девушка.Я начала общаться на сайтах знакомств, где и встретила опять его. Мы начали встречаться, закрутился роман. Я знала, что он женат, но он был несчастлив в браке, а спустя год наших отношений я забеременела. Денис был рад, сказал: "Рожай, я тебя не брошу, буду помогать".Потом начались проблемы у него с женой. Он хотел с ней развестись, но она его не отпускала, истерила и дралась с ним, а потом сообщила ему, что тоже беременна. У нас была разница по беременности в четыре месяца.Денис помогал мне финансово, хоть мне и было неудобно. Я родила ему чудесную дочурку, а она родила сына.Ничего не предвещало беды, Денис строил планы, как он поведет ребятишек в 1-ый класс, как нашей дочке будет выбирать жениха.Когда приходил ко мне и оставался на ночь, то не спускал дочь с рук.Однажды, оставшись у меня, он снял свой крест и положил его под подушку. Утром он ушел на работу, пока я спала.Проснувшись, я заметила крест, позвонила ему сказать об этом, а он ответил: "Я вернусь с работы и заеду к тебе за ним". Это был последний раз, когда я его слышала.Через сутки мне позвонил знакомый и сказал, что Денис повесился. Я металась и выла, как раненый зверь.Наступил вечер, дома я была со старшей дочкой, она смотрела телевизор, а я сидела рядом и беззвучно плакала. Вдруг в раздался стук в дверь, так стучал только ОН. Я подумала, что у меня начались глюки на нервной почве и продолжала сидеть. Стук повторился. Дочка мне говорит, мол, мама, стучат в дверь, иди открой. Пошла открывать, но за дверью была пустота.Я вернулась в комнату, взяла в руки его крест и сказала: "Вот, родной. Твой крест завтра я отнесу твоей маме". Стук прекратился.На следующий день я отнесла крест его маме. Меня пытались расспросить, кто я и откуда крест, но я убежала. Тогда я еще не знала, что перед самой смертью он открыл наш секрет о дочке своей сестре.Настал день похорон, и я с нашим общим другом Сергеем приехала в ритуальный зал. Я стояла в сторонке, боясь подойти к гробу, потом тала замечать, что на меня смотрят. Это были родные Дениса. Они подошли и заговорили со мной, сказали, что знают про дочь, утешали меня.В катафалк его жену не пустили, сказали, что с ним поеду я, а не та тварь, что загнала Дениса в петлю. На кладбище ее тоже не подпустили, чтобы проститься с ним, а мне стало плохо, я не подошла даже поцеловать его.На поминках его жены тоже не было.После этого начались мои поездки ежедневные на кладбище, мне было все равно, день или ночь. Я ехала к нему, сидела возле могилы и выла, выла, выла. Друг Сергей всегда мне звонил поддерживал, забирал с кладбища и ругал меня, что нельзя так убиваться, этим я делаю только хуже Денису.А однажды ночью я плакала и, видимо, задремала, так как сил не было. Я услышала его голос: "Прекрати плакать!". Открыла глаза, лицо было мокрое от слез, и тут же раздался стук в дверь.Открыла, а там опять пустота. Я пошла спать. Засыпая, почувствовала, как он меня обнимает.С тех пор прошло четыре года. Денис мне ни разу не снился, хоть я и просила его. Дочка растет точной копией папы.

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