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Истории из жизни

Странное

По натуре я скептик и материалист. Все мистическое и сверхъестественное склонна отрицать априори. За свою жизнь я ни разу не наблюдала ничего, что принято считать проявлениями высших сил. Не верю я и в богов, ангелов, демонов, загробную жизнь, существование души и ее бессмертие. Человек рождается, живет, стареет и умирает. В момент смерти его разум погибает, стирается безвозвратно, а тело сгнивает в земле. Никакой жизни, кроме земной, нет.

Так я считала. Но с недавнего времени в моей квартире происходит нечто необычное. Это вынудило меня пересмотреть взгляды на мир. Сейчас, с существенной долей вероятности, вы подумаете, что я столкнулась с привидениями, духами-хранителями дома или чем-то еще из той же когорты, и окажетесь неправы. Все не так глобально.

Не скрою, я чувствую себя немного неловко и глупо, взявшись рассказывать об этом, но раз уж начала — расскажу все как есть.

Каждый день в моей квартире, на кухне, появляется лужа темной воды. Откуда она берется — непонятно. Квартира находится не в новострое, но когда мы с молодым человеком купили ее, то сделали капитальный ремонт. Старые трубы были заменены на новые, что исключает возможность протечек. На всякий случай мы приглашали к себе сантехника: он облазил все вдоль и поперек, тщательно все проверил, и никаких следов протечек не нашел.

Затопление соседями сверху тоже исключено. Первое — в таком случае остались бы потеки на стенах и пятна на потолке, а их-то как раз и нет. Второе — дом у нас небольшой, мы знаем всех соседей в лицо. Когда мы с парнем поговорили о вероятном затоплении с нашими соседями сверху, они согласились впустить нас в свою квартиру и позволили все осмотреть. Естественно, мы не нашли ничего, указывающего на то, что нас затапливают именно они. Да я и не верила в это с самого начала. Понимаете, наша лужа появляется посреди пола — в буквальном смысле из ниоткуда, то есть никаких подтеков вокруг ее нет, и проследить, откуда она натекает — невозможно. Ну а поскольку протечек ни в нашей, ни в других квартирах нет, это предположение кажется мне совершенно несостоятельным.

С точки зрения логики остается объяснить появление лужи одним — если вода берется не из нашей квартиры, и не из соседних, значит она берется снизу: от протекающей канализации или же грунтовых вод. Только вот несостыковка: подвала под моей квартирой нет, только сплошной монолитный фундамент из железа и бетона. В третьем подъезде есть противорадиационное бомбоубежище, но содержится оно в относительном порядке, и у меня нет ни одного основания считать, что это подземное сооружение как-то связано с моей насущной проблемой. Рассуждая дальше — мой город расположен в засушливой степной местности, мест скопления подземных вод здесь не так уж и много, все они давно известно, и строить над ними жилой массив никто не стал бы. Во времена СССР, когда и возводился мой дом, — точно. Как рассказывал мой дед, сам занимавшийся гражданским и промышленным строительством, тогда такие моменты тщательно просчитывались и учитывались.

Вывод очевиден и неоспорим — нет никаких явных причин, чтобы на моей кухне каждый день появлялась лужа. Это просто невозможно, но все равно происходит. Что и навело меня на мысли о мистике. Теперь я сомневаюсь, что наш мир таков, каким я привык его считать. Понимаю, это всего лишь мелочь, но с мелочей всегда начинается нечто большее. Если возможно то, что я сама наблюдаю, то разве можно быть уверенной в том, что где-то в мире не происходят еще большие проявления сверхъестественного и загадочного? Того, что никак нельзя объяснить одним только скептицизмом и материализмом.

Признаюсь вам, ничего не тая — я растеряна и сбита с толку. Как и любой человек, много лет видевший только одну сторону мира, и сознательно не замечавшей другой. Той самой, о которой рассказывают легенды, предания и сказки. Неизведанного пространства, принадлежащего потусторонним духам, волшебным существам и созданиям, чародеям, ведьмам и тварям настолько ужасным, что один их вид способен свести человека с ума.

На этом остановимся. Что-то я увлеклась и неожиданно для себя полезла в дебри неразгаданных тайн, куда не собиралась углубляться изначально (со времени первого появления необычной лужи я столько всего начиталась в интернете о мистике, что в голове у меня наворочен тот еще хаос). Вот он и выплескивается иногда.

Напоследок напишу немного о самой луже. Она совсем небольшая, пятнадцать на десять сантиметров (специально замеряли). Вода серого цвета, мутная и грязная, воняет болотной тиной и гнилью. Если вытереть ее тряпкой, а потом хорошенько эту тряпку постирать и высушить — вонь никуда не денется. Даже на том месте, где была вытертая насухо лужа, остается слабо ощутимый неприятный запах. Он как бы въедается в плитку и вывести его у меня пока не получается, против стойкого запаха не помогают никакие моющие средства. В какое точно время лужа появляется, я не знаю: утром мы с парнем уходим на работу – лужи нет и в помине, приходим – есть. Всегда на одном и том же месте.

Это происходит уже не одну неделю. Все это время мы с парнем гадаем, что творится у нас в квартире. От знакомых я слышала, что через воду можно наложить заклятие или наслать проклятие. Но кто это делает, почему он (или она) желает мне зла и как проникает ко мне в квартиру, не оставив никаких следов, и почему при предполагаемом проникновении не срабатывает сигнализация – неразрешимая загадка.
Сегодня, 15:40 by A.NortonПросмотров: 833Комментарии: 15
+7

Ключевые слова: Квартира подруга вода лужа мистика история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Старичок-лесовичок
Сегодня, 16:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
У Кентервильского привидения опять закончилась красная краска))))
Зарегистрирован: 8.05.2018
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 16:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 364
Повесьте на ночь камеру, может что интересное увидите потом, или как лужа появляется, по крайней мере
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 17:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1487|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 132
Проанализировать бы, в какой момент (период жизни) то началось?
Пока читала начало, прямо сразу мысль: вода из болота. Может, наложение измерений произошло и там, в другом, "подтекает" к вам болото? На одном и том же месте всегда появляется?
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: A.Norton
Сегодня, 17:19
0
Группа: Редакторы
Репутация: (308|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 278
Цитата: Talisha
Проанализировать бы, в какой момент (период жизни) то началось?
Пока читала начало, прямо сразу мысль: вода из болота. Может, наложение измерений произошло и там, в другом, "подтекает" к вам болото? На одном и том же месте всегда появляется?


Все началось в начале этого лета. Девушке, от лица которой написан рассказ, сейчас 29 лет. Живет в собственной квартире, делит которую с молодым человеком.
Лужа появляется всегда на одном месте. Ежедневно.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#5 написал: Talisha
Сегодня, 17:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1487|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 132
Цитата: A.Norton
Цитата: Talisha
Проанализировать бы, в какой момент (период жизни) то началось?
Пока читала начало, прямо сразу мысль: вода из болота. Может, наложение измерений произошло и там, в другом, "подтекает" к вам болото? На одном и том же месте всегда появляется?


Все началось в начале этого лета. Девушке, от лица которой написан рассказ, сейчас 29 лет. Живет в собственной квартире, делит которую с молодым человеком.
Лужа появляется всегда на одном месте. Ежедневно.

а фото нет случайно? Чтоб точно понять - место надо смотреть, раз в одном и том же
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: A.Norton
Сегодня, 17:43
-1
Группа: Редакторы
Репутация: (308|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 278
Цитата: Talisha
Цитата: A.Norton
Цитата: Talisha
Проанализировать бы, в какой момент (период жизни) то началось?
Пока читала начало, прямо сразу мысль: вода из болота. Может, наложение измерений произошло и там, в другом, "подтекает" к вам болото? На одном и том же месте всегда появляется?


Все началось в начале этого лета. Девушке, от лица которой написан рассказ, сейчас 29 лет. Живет в собственной квартире, делит которую с молодым человеком.
Лужа появляется всегда на одном месте. Ежедневно.

а фото нет случайно? Чтоб точно понять - место надо смотреть, раз в одном и том же


У меня нет. Могу спросить у подруги, но заранее ничего не обещаю. Она не тот человек, чтобы фоткать лужу воды на полу.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#7 написал: t.eir
Сегодня, 18:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 165
Кошки иногда писают в одно и то же только им понятное и выбранное место, но у подруги, видно, кошек нет.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#8 написал: A.Norton
Сегодня, 18:48
0
Группа: Редакторы
Репутация: (308|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 278
Цитата: t.eir
Кошки иногда писают в одно и то же только им понятное и выбранное место, но у подруги, видно, кошек нет.

Домашних животных не держит.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#9 написал: Talisha
Сегодня, 19:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1487|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 132
Цитата: A.Norton

У меня нет. Могу спросить у подруги, но заранее ничего не обещаю. Она не тот человек, чтобы фоткать лужу воды на полу.

не нужно саму лужу, можно фрагмент кухни и пометить ту часть пола, где она появляется.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#10 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 19:10
+9
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 75
Она не тот человек чтобы фотать лужу на полу???? А верить в чёрную магию- она тот человек? А вы сами- то лужу видели??? Нет? А мне было бы интересно. Странная история. Без оценки.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 19:41
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 323
Цитата: МАСЯНЯ1808
Она не тот человек чтобы фотать лужу на полу???? А верить в чёрную магию- она тот человек? А вы сами- то лужу видели???

Ага) уж не так это и позорно лужу сфотать, чем историю выложить
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#12 написал: Black Bagira
Сегодня, 21:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (629|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 071
А пусть попробует тазик на это место поставить, может вода в тазике будет появляться) легче убирать будет fellow и тоже про видеокамеру подумала...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#13 написал: M717
Сегодня, 21:12
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (124|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 790
Цитата: Tigger power
Странная история. Без оценки.

Соглашаюсь и склоняюсь к творческому происхождению истории. Аргументирую.
1. Дом небольшой, все всех знают, но под ним есть бомбоубежище, которое, к тому же, и хорошо содержится. То есть бомбоубежище в подвале есть, а подвала нет... Это какой-то очень странный проект, если не сказать выдуманный.
2. Если под квартирой только "монолит из железа и бетона", как пардоньте, отводится канализация из квартиры?
3. Лужу они измеряют, видите ли, но сфотать - это для них моветон. Да первым делом, человек, который грузится этой проблемой, сфотает, попробует снять на видео появление говнолужи!
4. Как-то уж очень художественно и долго владелица лужи повествует автору о своих душевных страданиях, начиная ну уж очень издалека. В жизни так не бывает.
5. Своего парня она называет "молодой человек", то есть даже не жених, не гражданский муж, не любимый. Но квартиру они уже вместе покупают. И делают капремонт. Странно все это...
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 22:13
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 323
Цитата: M717
Лужу они измеряют, видите ли, но сфотать - это для них моветон. Да первым делом, человек, который грузится этой проблемой, сфотает, попробует снять на видео появление говнолужи!

laughing ага
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#15 написал: Latta
Сегодня, 22:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 259
слово какое энергичное - "г..нолужа" joy ржу с вас, дорогие комментаторы! Вот спасибо! laughing

История подозрительная. В таком случае стремно вообще уходить за порог: вернешься, а вместо интерьера - болото по щиколотку и камыши по стенам green
Зарегистрирован: 28.04.2012
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