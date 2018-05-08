Странное

A.Norton Просмотров: 833 Комментарии: 15 +7 Сегодня, 15:40 by

По натуре я скептик и материалист. Все мистическое и сверхъестественное склонна отрицать априори. За свою жизнь я ни разу не наблюдала ничего, что принято считать проявлениями высших сил. Не верю я и в богов, ангелов, демонов, загробную жизнь, существование души и ее бессмертие. Человек рождается, живет, стареет и умирает. В момент смерти его разум погибает, стирается безвозвратно, а тело сгнивает в земле. Никакой жизни, кроме земной, нет.Так я считала. Но с недавнего времени в моей квартире происходит нечто необычное. Это вынудило меня пересмотреть взгляды на мир. Сейчас, с существенной долей вероятности, вы подумаете, что я столкнулась с привидениями, духами-хранителями дома или чем-то еще из той же когорты, и окажетесь неправы. Все не так глобально.Не скрою, я чувствую себя немного неловко и глупо, взявшись рассказывать об этом, но раз уж начала — расскажу все как есть.Каждый день в моей квартире, на кухне, появляется лужа темной воды. Откуда она берется — непонятно. Квартира находится не в новострое, но когда мы с молодым человеком купили ее, то сделали капитальный ремонт. Старые трубы были заменены на новые, что исключает возможность протечек. На всякий случай мы приглашали к себе сантехника: он облазил все вдоль и поперек, тщательно все проверил, и никаких следов протечек не нашел.Затопление соседями сверху тоже исключено. Первое — в таком случае остались бы потеки на стенах и пятна на потолке, а их-то как раз и нет. Второе — дом у нас небольшой, мы знаем всех соседей в лицо. Когда мы с парнем поговорили о вероятном затоплении с нашими соседями сверху, они согласились впустить нас в свою квартиру и позволили все осмотреть. Естественно, мы не нашли ничего, указывающего на то, что нас затапливают именно они. Да я и не верила в это с самого начала. Понимаете, наша лужа появляется посреди пола — в буквальном смысле из ниоткуда, то есть никаких подтеков вокруг ее нет, и проследить, откуда она натекает — невозможно. Ну а поскольку протечек ни в нашей, ни в других квартирах нет, это предположение кажется мне совершенно несостоятельным.С точки зрения логики остается объяснить появление лужи одним — если вода берется не из нашей квартиры, и не из соседних, значит она берется снизу: от протекающей канализации или же грунтовых вод. Только вот несостыковка: подвала под моей квартирой нет, только сплошной монолитный фундамент из железа и бетона. В третьем подъезде есть противорадиационное бомбоубежище, но содержится оно в относительном порядке, и у меня нет ни одного основания считать, что это подземное сооружение как-то связано с моей насущной проблемой. Рассуждая дальше — мой город расположен в засушливой степной местности, мест скопления подземных вод здесь не так уж и много, все они давно известно, и строить над ними жилой массив никто не стал бы. Во времена СССР, когда и возводился мой дом, — точно. Как рассказывал мой дед, сам занимавшийся гражданским и промышленным строительством, тогда такие моменты тщательно просчитывались и учитывались.Вывод очевиден и неоспорим — нет никаких явных причин, чтобы на моей кухне каждый день появлялась лужа. Это просто невозможно, но все равно происходит. Что и навело меня на мысли о мистике. Теперь я сомневаюсь, что наш мир таков, каким я привык его считать. Понимаю, это всего лишь мелочь, но с мелочей всегда начинается нечто большее. Если возможно то, что я сама наблюдаю, то разве можно быть уверенной в том, что где-то в мире не происходят еще большие проявления сверхъестественного и загадочного? Того, что никак нельзя объяснить одним только скептицизмом и материализмом.Признаюсь вам, ничего не тая — я растеряна и сбита с толку. Как и любой человек, много лет видевший только одну сторону мира, и сознательно не замечавшей другой. Той самой, о которой рассказывают легенды, предания и сказки. Неизведанного пространства, принадлежащего потусторонним духам, волшебным существам и созданиям, чародеям, ведьмам и тварям настолько ужасным, что один их вид способен свести человека с ума.На этом остановимся. Что-то я увлеклась и неожиданно для себя полезла в дебри неразгаданных тайн, куда не собиралась углубляться изначально (со времени первого появления необычной лужи я столько всего начиталась в интернете о мистике, что в голове у меня наворочен тот еще хаос). Вот он и выплескивается иногда.Напоследок напишу немного о самой луже. Она совсем небольшая, пятнадцать на десять сантиметров (специально замеряли). Вода серого цвета, мутная и грязная, воняет болотной тиной и гнилью. Если вытереть ее тряпкой, а потом хорошенько эту тряпку постирать и высушить — вонь никуда не денется. Даже на том месте, где была вытертая насухо лужа, остается слабо ощутимый неприятный запах. Он как бы въедается в плитку и вывести его у меня пока не получается, против стойкого запаха не помогают никакие моющие средства. В какое точно время лужа появляется, я не знаю: утром мы с парнем уходим на работу – лужи нет и в помине, приходим – есть. Всегда на одном и том же месте.Это происходит уже не одну неделю. Все это время мы с парнем гадаем, что творится у нас в квартире. От знакомых я слышала, что через воду можно наложить заклятие или наслать проклятие. Но кто это делает, почему он (или она) желает мне зла и как проникает ко мне в квартиру, не оставив никаких следов, и почему при предполагаемом проникновении не срабатывает сигнализация – неразрешимая загадка.

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