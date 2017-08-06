Свет из другого мира

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сизенко Дарья Просмотров: 630 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 13:40 by

Вечером мой муж Миша (имя изменено) остался в зале смотреть телевизор, ну а я сильно устала за день и была в постели уже в десятом часу. Спустя какое-то время просыпаюсь от того, что Мишка резко открыл дверь в спальню и с огромными испуганными глазами встревоженно спросил, всё ли у меня в порядке. На моё сонное: «Что случилось?», - пообещал рассказать следующим днём. И вот его рассказ.Как только я отправилась спать, Миша уделил внимание Интернету, а потом уселся посмотреть передачу по ТВ. Что-то про машины. Соцсети он не жалует. Максимум видеоролики смотрит. Свет везде повыключал. Только он и светящийся телемонитор.Идиллию волшебного единения с цифровым «окном в Европу» прервало непонятное свечение со стороны коридора. Миша не сразу обратил на это внимание. Увидел боковым зрением, ну уж после пришлось ему полностью повернуть голову. Свет шёл оттуда, откуда идти ему было не резон. У нас планировка квартиры следующая: как входишь – прямо идёт коридор и упирается в две двери – туалет и ванную комнату. Слева по коридору, в конце, одна комната, а справа три входа, по очереди – кухня, зал и вторая комната в конце коридора. Спальня у нас находится слева. И вот это вот свечение исходило со стороны спальни. Это при всём при том, что дверь туда была закрыта. И, ещё раз повторюсь, светится там принципиально нечему!Мишка до потусторонних штук не падок. И всё, что он сразу не может объяснить, вызывает у него стресс, иногда панику. Вам смешно, но это так.Мишаня собрался с силами и решился пойти на контакт с загадочным свечением.По мере приближения, а шёл он медленно, словно боясь спугнуть и отчасти заранее пугаясь сам, свет терял свою яркость и уменьшался. Заключительным аккордом стало «втягивание» света в узкую щель между дверь и полом. Да! Свет натурально заполз под дверь! Потому-то муж и распахнул её! Ведь в спальне была я! Одна! Видимо, он ожидал что-то в духе «Секретных материалов». Не знаю. Может быть, пустую постель и распахнутое окно, шторы, развиваемые ветром. Но ничего такого не было. Была только я, уже порядочно заснувшая и не ожидавшая визита мужа, и, тем более, его странного вопроса по поводу как тут мои дела. Как-как! Сплю я! Никакого света по известным причинам не заметила. До сих пор теряюсь в догадках. Но животного страха не испытываю. Поскольку жизнь предполагает наличие разных ситуаций. И далеко не все они объяснимы. И вовсе не обязательно приводят к плохому.P. S. Так как историй из жизни у меня достаточно и выкладываю я их постепенно, то многих, как я поняла, интересуют некоторые подробности. Вы можете писать мне в ЛС здесь, на сайте. Отвечу по мере наличия времени.

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