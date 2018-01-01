Призрак леса

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:44 by

В детстве все летние каникулы и сентябрьские выходные я проводила на хуторе у дедушки и бабушки. Даже теперь, когда выросла, обожаю сюда приезжать. Здесь я отдыхаю душой, восстанавливаю силы, снова чувствую себя маленькой девочкой, попавшей в сказку.В ту пятницу погода выдалась совершенно замечательная. Настоящая золотая осень… Когда я вышла из автобуса, солнце приятно грело кожу, а голубое небо просто приглашало прогуляться по лесу. У меня был при себе только легкий рюкзачок. Оглянулась вокруг, немного пожмурилась на солнышко и потянулась. Тело затекло от сидения на парах в университете и долгой поездки на автобусе. Конечно, бабушка с дедушкой меня уже заждались, но занемевшие мышцы и чудесный вечер сыграли решающую роль. «Немного пройдусь», — решилась я и вошла в это царство спокойствия, старых деревьев, поющих птиц и самых вкусных грибов. Вспомнилось, что, когда я была маленькой, бабушка повторяла: «Не сходи с тропинки! Это опасный лес! Может случиться беда». Но, глядя на эту сказочную картину, трудно было в такое поверить.Я внимательно присмотрелась и тут же увидела крепенький боровичок. Он прятался под широким листом совсем рядом с тропинкой. «Вот бабуля обрадуется!», — подумала я и наклонилась к грибочку. И тут же, чуть дальше, заметила еще один. Стала пробираться сквозь кусты и трухлявые ветки бурелома, чтобы собрать как можно больше грибов. Однако самые красивые экземпляры росли вдали от тропинки, которую я все же старалась не упускать из виду. «Ну хорошо, в глубь леса не пойду», — только стоило так подумать, как заметила внушительную шляпку крупного белого гриба.Когда же приблизилась к нему, то поняла: что-то не так. Здесь, в лесу, густые ветви деревьев заслоняли небо, и нарастающий тревожный шелест не предвещал ничего хорошего. Быстренько сунула свою «добычу» в рюкзак и двинулась в сторону тропинки. Но едва успела сделать несколько шагов, как почувствовала на лице первые капли дождя. «Это не очень хорошо», — подумала я и ускорила шаг.— А-а-а! — закричала, когда сильный порыв ветра свалил старую гнилую сосну — она упала с шумом прямо передо мной.Дерево было слишком толстым и мокрым, чтобы я могла через него перелезть. Справившись с испугом, стала обходить препятствие. Приходилось быть очень осторожной, потому что из-за ливня лес начал превращаться в болото. Достаточно одного неловкого шага, одного неосторожного движения, как ступни увязали в мягкой мокрой земле.Я осторожно повернула влево. Шла все быстрее, но тропинка, до которой уже давно должна была дойти, все не появлялась.— Неужели сбилась с дороги? — недоумевала я. — Не может быть! Ведь знаю этот лес с детства, каждый кустик тут облазила! И как только умудрилась потеряться?!Широкие кроны деревьев уже не спасали от ливня, порывы ветра почти сбивали с ног, а угрожающий треск заставлял замирать от испуга — вдруг какая-то гнилушка рухнет прямо на меня… Мокрые пряди волос прилипли к шее и лицу. Я бросилась бежать, уже не разбирая дороги.— Спасите! Помогите! — кричала в панике, но, естественно, меня никто не слышал.Вспорхнувшая откуда-то из-под ног птица напугала до истерики.Неожиданно почувствовала, что земля уходит из-под ног. Я упала и заскользила куда-то вниз по покатому склону. Цеплялась за землю, я попыталась ухватиться за ветки кустарника, чтобы остановить падение. Но он не выдержал моего веса и выдрался с корнем. Вот так с кустом в обнимку, подвывая дурным голосом, я и полетела кубарем с края обрыва…Очнулась от резкой боли в левом виске. Пахло влажными листьями. С большим трудом села и попыталась сориентироваться, где же нахожусь. Одежда насквозь мокрая, рюкзачка и в помине не было — я даже не помню момент, когда его потеряла. Еще и ногу вывихнула… Осмотрелась вокруг. В лесу было уже совсем темно, дождь прекратился. Сколько же я пролежала без сознания? Бледный свет луны несмело пробивался сквозь крону деревьев. Это небольшое количество света позволяло хотя бы немного видеть очертания деревьев. Я прикоснулась рукой к голове, к тому месту, которое болело. Под пальцами почувствовала что-то липкое — кровь…— Эй! Здесь кто-то есть? — закричала. — Кто-нибудь меня слышит?В ответ — лишь глухая тишина, прерываемая тихим шелестом и треском.Внезапно пришло в голову, что бабушка с дедушкой могли и не беспокоиться по поводу моего отсутствия.— Вдруг они решили, что я просто не приехала? — меня охватил ужас. — Значит, никто меня не ищет, никто не спасет, и нечего рассчитывать на помощь…Я заплакала от отчаяния и жалости к себе. Немного успокоившись, подумала, что, раз помощи ждать неоткуда, надо что-то делать, а не сидеть и распускать нюни. Встряхнувшись, поднялась с земли и, прихрамывая, поковыляла просто вперед, поскольку совершенно не представляла, в какую сторону надо идти. Но передвигаться в темноте было нелегко. Я постоянно цеплялась за колючие кусты, которые больно ранили мне ноги, поскальзывалась на влажной земле…От странных ночных звуков меня охватывала дрожь. Вдруг заметила впереди просвет.— Тропинка! — воскликнула я и захромала быстрее в том направлении.Но когда добралась до цели, то поняла, что приняла за дорожку небольшую полянку, освещенную лунным светом и окруженную деревьями. Надежда выбраться из леса рухнула: я все еще не представляла, где нахожусь. Не было сил возвращаться и продираться сквозь чашу. Уселась прямо на мокрую землю и зарыдала…Неожиданно почувствовала ледяное прикосновение на правом запястье. Вздрогнув, подняла голову. Рядом со мной на корточках сидела… маленькая девочка, лет шести. Ее холодные пальчики сжимали мою руку. Краем ладони я вытерла слезы со щек.— Откуда ты взялась, малышка? — удивилась я. — Где твои родители?Девочка безмолвно глядела на меня, словно не услышала ни одного слова. Тут, на поляне, свет луны позволял видеть намного больше, чем в лесу. Я присмотрелась к моей неожиданной подруге по несчастью. У девочки была очень бледная кожа, светлое ситцевое платьице и русые волосы до плеч. Чувствовалось в ней что-то странное…— Как тебя зовут? — спросила я, но малышка молча встала и отошла от меня на несколько шагов.Я неловко поднялась с земли и поковыляла к ней. Но когда расстояние между нами было около метра, девочка побежала обратно к лесу и засмеялась тихим детским смехом. Но почему-то этот звук отозвался враждебным зловещим эхом.— Пожалуйста, подожди меня, не уходи, — попросила девчушку.Но маленькая незнакомка, видимо, не расслышала моей просьбы. Она снова отбежала вперед, а потом оглянулась, словно ждала, что я последую за ней.— Эй! Это не игра! Мы должны держаться вместе, — крикнула я, хотя теперь уже не была уверена в том, что странная девочка меня понимает.Когда попыталась ускорить шаг, ребенок вбежал в лес.— Стой! — завопила я и, приволакивая ногу, поспешила за ней.Но малышка мчалась как безумная. Она перепрыгивала через ветки, обходила торчащие сучки. Была такой ловкой, быстрой и все не переставала смеяться. Я еле за ней поспевала. Только мелькание светлого платьица среди деревьев помогло мне не упустить ее из виду в темном лесу. Наконец девочка остановилась, посмотрела на меня и показала на что-то рукой. Я стала всматриваться в ту сторону и увидела тропинку. Мы вышли прямо на дорожку, с которой было видно светящееся окно в доме моих дедушки и бабушки.— Откуда ты знала? — ошеломленно спросила, оборачиваясь к девочке.Но ее и след простыл. Девочка вывела меня из страшного леса, а сама исчезла, как будто ее не было. Я снова углубилась в лес, принялась ее звать, но никто не отвечал. Побродила еще по лесу, уже не теряя тропинки из виду. Оставалось только надеяться, что ребенок вернулся домой. «Если б я знала, где она живет, то могла бы убедиться, что девочка добралась целой и невредимой», — подумала я и пошла к дому.— Господи, деточка! — воскликнула бабушка, увидев меня на пороге. — Что случилось? Где ты была?Только теперь я поняла, что в испачканной мокрой одежде, измазанная грязью и с разбитой головой должна была выглядеть действительно жутко.— Я… Потерялась в лесу. Была гроза… А потом свалилась с обрыва и ударилась. Вывихнула ногу. И еще там был ребенок. Лет шести… Наверное, этот лес девочке хорошо знаком, потому что она вывела меня прямо на тропинку. Только я волнуюсь, дошла ли она домой… Может, пойти ее поискать?Дедушка и бабушка переглянулись.— На нашем хуторе нет детей, — уверенно произнес дедушка. — Разве что это… дочка лесника.— Замолчи! — бабушка побледнела.— Светлые волосы? Белое платье в цветочки? — упрямо продолжал дед.— Да, точно! Знаете, где она живет?Тут бабушка встала в дверях и преградила мне дорогу.— Наверно, ты сильно ударилась головой. Какая дочка лесника?! Не выдумывай. Ее не существует…— Как это? Но ведь я же сама ее видела!— Тебе все привиделось, — твердила старушка. — Эта девочка — легенда. Чтобы по лесу не бродили…— Ничего не понимаю, — сказала я. — Объясните толком.— Может, все-таки в этом что-то есть… Не только легенда, — громко заметил дедушка. — Мой родной брат клялся всеми святыми, что сам когда-то видел этого ребенка. На самом краю леса… С тех пор душа девочки не знает покоя и помогает тем, кто заблудился.— Не нужно молоть чепуху. — решительно возразила бабушка. — Не забивай Верочке голову всякой ерундой. Ей нужно умыться и прилечь. Кто знает, может, стоит даже послать за врачом…— Ничего не надо, со мной все в порядке, — заверила я бабушку и махнула рукой. — Так что там было с этой дочкой лесника, дедуля?Дедушка начал рассказывать:— Говорят, давным-давно в домике возле леса жил лесник. Его жена умерла после родов и оставила ему маленькую дочурку. Однажды лесник нарядил девочку в праздничное платье и повел в церковь. На обратном пути дочка заупрямилась, сказала, что пойдет с подружками, и отец уступил ее просьбам… Люди поговаривали, что девочка увидела какой-то цветочек и свернула с тропинки. Подружки пытались ее искать, но все было напрасно. Жители хутора прочесали весь лес, но нигде не нашли даже следа. Решили, что она утонула в болоте. Лесник в отчаянии запил, а перед смертью проклял свою дочь за то, что она покинула его. И теперь ее душа не находит покоя. Якобы девочка приходит к тем, кто сбивается с пути. Когда потерявшийся плачет, она находит его и присматривается. Если считает, что у этого человека чистая душа, то показывает ему дорогу домой…Автор - Вероника.

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