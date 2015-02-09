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Истории из жизни

Гости из потустороннего мира

Ноябрь 2014 года.

Муж был на дежурстве. Как раз на той самой базе отдыха, о которой я упоминала в истории "Любитель поплавать". Иногда мне было страшновато ночевать одной, без него. На тот момент со свадьбы прошёл почти что месяц. Я не любила оставаться одна надолго.

В ту ночь меня разбудили приглушенные голоса, которые раздавались как будто в спальне. Просыпаясь, я мысленно вспомнила соседей недобрым словом - устроили дискуссию, что аж через стенку слышно! Но когда я окончательно проснулась, то была очень удивлена - стояла гробовая тишина. Прислушалась. Никаких голосов. Возможно, показалось? Возможно. Ещё раз пожалела о том, что муж не рядом со мной. Тогда бы и спала спокойно. Перевернулась на другой бок, лицом к окну.

Однако, едва я смежила веки и расслабилась, голоса зазвучали вновь. Они обсуждали что-то своё, были в приподнятом настроении. Язык вроде русский, но говорили тихонько, так, что смысл беседы не улавливался.

Их было трое, судя по голосам. На слух голоса принадлежали мужчинам не старше 30 лет. Я почему-то не испугалась. Всё, чего я хотела - просто поспать, а они мне мешали своей болтовней. Пришлось опять открывать глаза - голоса не исчезли. Но когда я собралась повернуться лицом к этой троице, кто-то из них положил ладонь на мою ногу поверх одеяла и ласково сказал, поглаживая меня по ноге: "Спи-спи. Всё хорошо. Не волнуйся". И я тут же уснула.

Кем бы они ни были - я до сих пор поражаюсь тому, как спокойно я отреагировала на ситуацию. Вероятно потому, что не до конца осознавала происходящее. Либо эти трое сделали так, чтобы я не пугалась их.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:53 by Сизенко ДарьяПросмотров: 297Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Квартира ночь голоса мужчины невидимки история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 15:05
+2
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Комментариев: 2 181
Мистическая история с налетом легкого хм... романтизма) fellow Муж не ревновал?! Или вы предпочли умолчать?! +++
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#2 написал: Pmariam
Сегодня, 16:21
+2
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 158
хм... уже по трое ходЮть. Спать не дают. устроили партсобрание в чужой квартире
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
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