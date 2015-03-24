Мои родные рядом

Мои родные рядомЯ встретила их на кладбище. Присела на лавочку отдохнуть, поговорить, с моими близкими, которые, увы, покинули этот мир. Вдруг из за кустов сирени, между памятниками, вышла довольно крупная, чёрная кошка, а следом за ней немаленьких размеров собака — породы «двор-терьер».
Кошечка подошла поближе, прищурилась, а потом запрыгнула ко мне на колени. Пёс уселся рядом. От её взгляда, пристального, немигающего стало немного жутко. И я знала от чего. В голове зазвучали слова Айшет: «В следующей жизни обязательно буду кошкой или пантерой». Я погладила животное и задумалась, нахлынули воспоминания.
…Нам с мужем Бог не дал детишек. Рядом с нами, по соседству, жила молоденькая девушка Александра. Родители её умерли, поэтому Саша была предоставлена сама себе. Иногда я, как старшая, делала ей замечания, типа воспитывала.
В восьмидесятом Саша поехала подзаработать денег в столицу. Московская Олимпиада многим нашим девочкам преподнесла сюрприз в виде незаконнорожденных деток. Так случилось и с Александрой. Некоторое время её возлюбленный писал ей, она ждала его приезда. А потом пропал…
— Я назову дочку Айшет! — сказала Саша, — так хотел Махмуд.
Когда девочке исполнилось одиннадцать, Саша умерла от пневмонии. Родных у малышки не было, и мы с мужем удочерили её. Айшет росла настоящей красавицей: густые, чёрные как смоль волосы, огромные глазища чайного цвета. Она действительно была похожа на кошку, точнее, на пантеру: стройная, гибкая, грациозная! Её и прозвали в школе Багирой.
В восемнадцать лет она стала встречаться с Егором. Мне новость не нравилась.
— Ох, Егор, я уже и дочке говорила и тебе повторю: не дело это. Сначала ты с Милой любовь крутил, теперь на Айку переключился. Они же подруги!
Не виноват же я, что полюбил! Я предан своей Багире и люблю её больше жизни, — серьёзно ответил парень, — никогда её ни на кого не променяю! Буду всю жизнь верен, как пёс.
Я уж потихоньку начала мечтать о внуках, но видно не судьба…
Бракосочетание назначили на двенадцатое августа, а десятого молодые разбились на мотоцикле. Насмерть. Похороны были страшные. Два гроба: в одном красавица Айшет, в другом Егор. Свадебные кольца мы им положили…
— Они будут вместе на том свете, — говорили односельчане.
На погребении не было лишь одного человека — Людмилы, той девушки с которой раньше встречался жених. Она уехала в город.
В ресторане, где собирались гулять свадьбу, люди собрались на поминки…..
После этого один за другим скончались мать Егора и мой муж.
— Словно проклятие висит над вашими домами, — говорили соседи.
Я осталась одна. Ежедневно ходила на могилки, мечтала о том, чему уже никогда не сбыться…
Когда я пошла к выходу из кладбища, заметила, что неразлучная парочка идёт следом.
— Что ж, живите у меня! Всё не так одиноко!
Кошка вошла в дом, словно она тут хозяйка, и сразу направилась в комнату дочери. Вскочила на её кровать и сладко зажмурилась. И снова у меня в голове голос: «В следующей жизни обязательно буду кошкой!»
Как-то ночью мне приснился сон, — покойная Айшет ласково смотрит на меня и говорит: «Теперь мы будем всегда рядом! К тому же у нас здесь должок имеется. Отдать бы нужно. Иначе — никак!»
Она хрипло рассмеялась и зажмурилась — ну совсем как кошка: молодая, сильная и…. опасная.
Однажды мне стало плохо с сердцем. Это случилось во сне. Хочу проснуться, — и не могу. Проснулась от того, что пёс тянет с меня одеяло, а кошка топчется по мне, пытаясь разбудить.
— Спасибо милые мои, спасли! — поблагодарила я пса и кошку.
…А вскорости ко мне, ни с того ни с сего, пожаловала в гости Мила. Девушка была какая то измождённая, под глазами тёмные круги, взгляд затравленный. Очень удивила реакция на неё моих животных: кошка выгнула спину и зашипела, а пёс злобно оскалился.
— Тётя Лена, я не могу больше с этим жить! — и она расплакалась.
— С чем же, Людочка? — мне стало как-то не по себе.
— Знаете, это я виновата во всех этих смертях…
Кошка не подходила близко, но я заметила, что она слушает рассказ гостьи, да и Дружок наклонил голову, словно внимая словам Люды.
— Это я… Я прокляла их… Поэтому они погибли… А теперь сама жить не могу. И Айшет с Егоркой, и ваш муж, и мама Егора — все погибли и умерли из-за моего проклятия. Поймите, я любила Егора больше жизни и ничего не могла с собой поделать! Это было словно наваждение! Простите меня!……
Я не знала что ей ответить: близких то уже не вернуть. И тут, клянусь, животные переглянулись, а потом Багира заскочила на колени к Люде, а пёс подошёл и уселся рядом... И я вспомнила слова Айшет из моего сна: «У нас ещё должок…»
— Вы простили её?? — спросила я у них.
— Что Вы сказали? — удивилась Мила.
— А, ворчу просто… Пошли пить чай. Я тебя прощаю, хотя это и нелегко… Да и они тебя простили… Ты ведь любила…
Багира и Дружок так и живут со мной. Каждый раз обязательно сопровождают на кладбище. Я решила, никому не рассказывать, о том что кошка и пёс — это воплощение Айшет и Егора. И про Милу тоже. Не все поймут, а ненормальной точно посчитают….
Автор - Елена.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:07
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 456Комментарии: 2
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