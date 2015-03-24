Мои родные рядом

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 456 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 10:07 by

Я встретила их на кладбище. Присела на лавочку отдохнуть, поговорить, с моими близкими, которые, увы, покинули этот мир. Вдруг из за кустов сирени, между памятниками, вышла довольно крупная, чёрная кошка, а следом за ней немаленьких размеров собака — породы «двор-терьер».Кошечка подошла поближе, прищурилась, а потом запрыгнула ко мне на колени. Пёс уселся рядом. От её взгляда, пристального, немигающего стало немного жутко. И я знала от чего. В голове зазвучали слова Айшет: «В следующей жизни обязательно буду кошкой или пантерой». Я погладила животное и задумалась, нахлынули воспоминания.…Нам с мужем Бог не дал детишек. Рядом с нами, по соседству, жила молоденькая девушка Александра. Родители её умерли, поэтому Саша была предоставлена сама себе. Иногда я, как старшая, делала ей замечания, типа воспитывала.В восьмидесятом Саша поехала подзаработать денег в столицу. Московская Олимпиада многим нашим девочкам преподнесла сюрприз в виде незаконнорожденных деток. Так случилось и с Александрой. Некоторое время её возлюбленный писал ей, она ждала его приезда. А потом пропал…— Я назову дочку Айшет! — сказала Саша, — так хотел Махмуд.Когда девочке исполнилось одиннадцать, Саша умерла от пневмонии. Родных у малышки не было, и мы с мужем удочерили её. Айшет росла настоящей красавицей: густые, чёрные как смоль волосы, огромные глазища чайного цвета. Она действительно была похожа на кошку, точнее, на пантеру: стройная, гибкая, грациозная! Её и прозвали в школе Багирой.В восемнадцать лет она стала встречаться с Егором. Мне новость не нравилась.— Ох, Егор, я уже и дочке говорила и тебе повторю: не дело это. Сначала ты с Милой любовь крутил, теперь на Айку переключился. Они же подруги!Не виноват же я, что полюбил! Я предан своей Багире и люблю её больше жизни, — серьёзно ответил парень, — никогда её ни на кого не променяю! Буду всю жизнь верен, как пёс.Я уж потихоньку начала мечтать о внуках, но видно не судьба…Бракосочетание назначили на двенадцатое августа, а десятого молодые разбились на мотоцикле. Насмерть. Похороны были страшные. Два гроба: в одном красавица Айшет, в другом Егор. Свадебные кольца мы им положили…— Они будут вместе на том свете, — говорили односельчане.На погребении не было лишь одного человека — Людмилы, той девушки с которой раньше встречался жених. Она уехала в город.В ресторане, где собирались гулять свадьбу, люди собрались на поминки…..После этого один за другим скончались мать Егора и мой муж.— Словно проклятие висит над вашими домами, — говорили соседи.Я осталась одна. Ежедневно ходила на могилки, мечтала о том, чему уже никогда не сбыться…Когда я пошла к выходу из кладбища, заметила, что неразлучная парочка идёт следом.— Что ж, живите у меня! Всё не так одиноко!Кошка вошла в дом, словно она тут хозяйка, и сразу направилась в комнату дочери. Вскочила на её кровать и сладко зажмурилась. И снова у меня в голове голос: «В следующей жизни обязательно буду кошкой!»Как-то ночью мне приснился сон, — покойная Айшет ласково смотрит на меня и говорит: «Теперь мы будем всегда рядом! К тому же у нас здесь должок имеется. Отдать бы нужно. Иначе — никак!»Она хрипло рассмеялась и зажмурилась — ну совсем как кошка: молодая, сильная и…. опасная.Однажды мне стало плохо с сердцем. Это случилось во сне. Хочу проснуться, — и не могу. Проснулась от того, что пёс тянет с меня одеяло, а кошка топчется по мне, пытаясь разбудить.— Спасибо милые мои, спасли! — поблагодарила я пса и кошку.…А вскорости ко мне, ни с того ни с сего, пожаловала в гости Мила. Девушка была какая то измождённая, под глазами тёмные круги, взгляд затравленный. Очень удивила реакция на неё моих животных: кошка выгнула спину и зашипела, а пёс злобно оскалился.— Тётя Лена, я не могу больше с этим жить! — и она расплакалась.— С чем же, Людочка? — мне стало как-то не по себе.— Знаете, это я виновата во всех этих смертях…Кошка не подходила близко, но я заметила, что она слушает рассказ гостьи, да и Дружок наклонил голову, словно внимая словам Люды.— Это я… Я прокляла их… Поэтому они погибли… А теперь сама жить не могу. И Айшет с Егоркой, и ваш муж, и мама Егора — все погибли и умерли из-за моего проклятия. Поймите, я любила Егора больше жизни и ничего не могла с собой поделать! Это было словно наваждение! Простите меня!……Я не знала что ей ответить: близких то уже не вернуть. И тут, клянусь, животные переглянулись, а потом Багира заскочила на колени к Люде, а пёс подошёл и уселся рядом... И я вспомнила слова Айшет из моего сна: «У нас ещё должок…»— Вы простили её?? — спросила я у них.— Что Вы сказали? — удивилась Мила.— А, ворчу просто… Пошли пить чай. Я тебя прощаю, хотя это и нелегко… Да и они тебя простили… Ты ведь любила…Багира и Дружок так и живут со мной. Каждый раз обязательно сопровождают на кладбище. Я решила, никому не рассказывать, о том что кошка и пёс — это воплощение Айшет и Егора. И про Милу тоже. Не все поймут, а ненормальной точно посчитают….Автор - Елена.

Ключевые слова: Встреча на кладбище чёрная кошка собака авария смерть молодых поминки проклятие прощение

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