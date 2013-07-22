Шабаш

Есть еще несколько истории из тех мест.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Северный ветер Просмотров: 460 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 06:40 by

Эту историю рассказал мне близкий родственник, когда я ездил на родину в деревню. Произошло это с ним в июле 1987 года.Возвращался Владимир (изменено) из соседней деревни в свой поселок. Путь неблизкий, через лес, болото и речку. Выйти пришлось уже вечером, но стояли белые ночи, да и люди, которые всю жизнь живут в маленьких деревушках и поселках, ночью по лесу ходить не страшаться, поэтому на болоте мой родственник оказался уже около полуночи.Думая о завтрашнем дне, о работе, Владимир уверенно шагал по тропинке и вдруг увидел такую картину: на болоте сидели четыре старухи и играли в карты. Одеты они были в черные одежды с капюшонами, а лица напоминали печеную картошку. Карты были огромные, края неровные. На одной было нарисовано солнце, изображения на других он или не видел или не запомнил. Рядом с одной из бабушек лежал предмет, похожий на костыль. Одна из старух повернулась, посмотрела на ночного путника и подняла палец, как будто хотела погрозить. Владимир добежал до поселка бегом, речку, которую обычно переходят вброд, он переплыл. Долгое время после этого он не ходил по тем местам один.Возможно, я бы не обратил на эту историю такого внимания, списав на то, что это могло привидется Владимиру, но узнал, что независимо от него на том же болоте другой житель нашего поселка видел тех же четырех старух.Наверное, мало кому захочется идти в июле месяце ночью по тем местам, чтоб взглянуть на шабаш.

Ключевые слова: Шабаш ведьма болото авторская история

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