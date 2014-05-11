Деревенька-призрак

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:38

Сизенко Дарья Просмотров: 791 Комментарии: 2 +12 Сегодня, 11:38 by

Дело было в одной из воинских частей на Сахалине. Двое военнослужащих, Семён и Борис (имена изменены), отпросились в увольнительную до утра. И вечером, засветло, с разрешения командира покинули часть.Парни решили пойти коротким путём, через сопки напрямки. Семён хорошо знал эти места. Низину затянуло туманом. Но это не останавливало бойцов, ведь в посёлке Красино (название изменено), куда они так спешили, их ждали друзья, дискотека. За низиной должна была начаться грунтовка. Но никакой дороги не просматривалось. Кругом темнел лес. Сёма не понимал, в чём дело, ведь он не мог ошибиться!Ребята пошли вперёд. Лес расступился, явив им странное зрелище в сумерках уходящего дня, - невесть откуда взявшуюся деревню. Ни лая собак, ни людских голосов. Даже дым из труб не шёл. Борис хотел вернуться назад, а Сёма - поискать людей и спросить, как пройти в Красино.Служивые заглянули в первый попавшийся дом. Хозяева отсутствовали. По состоянию внутри дома казалось, будто жильцы только-только отлучились куда-то. Стол был накрыт к ужину. У окна висела "керасинка", светившая еле-еле. Электричество здесь подведено не было. Солдаты пошли к другому дому. Та же история: ужин на столе, а в доме ни души. Парни прошлись по главной улице. Домов пятнадцать-двадцать. И хоть бы звук, хоть бы собака где тявкула. Необъяснимое чувство страха охватило обоих. С мистикой ранее встречаться им как-то не доводилось. Боря достал фонарик. Лучик света выхватил две высокие фигуры метрах в десяти. Фигуры не двигались. Зато у парней появилось непреодолимое желание, невзирая на страх, подойти поближе. Будто, когда они подойдут к этим двоим, станет легче. Что могло быть дальше - неизвестно, только фигуры вдруг развернулись и ушли. Напряжение спало. Необъяснимый страх пропал. Боря и Степа, как по команде, бросили наутёк из этого проклятого места.А вот и грунтовка. Однако, почему светает?!Пришлось возвращаться в часть. Там им вставили пистонов. Они не вернулись к указанному времени, и их вот-вот собирались идти искать. Командир рвал и метал. И потом долго не отпускал никуда.Рассказ про деревню посчитали выдумкой, потому что командир точно знал - никаких поселений в указанном бойцами месте отродясь не было. Тем не менее деревня была.Слышали ли вы о похожих вещах?

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