Дар знахаря

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 491 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 10:59 by

Казалось бы, что должно мешать моему счастью? Мужчина я, хоть и не сказать — красавец, однако, не лишен привлекательности, деньги в моем кошельке не случайные гости. Но реальность долгие годы была против этого, и моя холостяцкая жизнь приобретала затяжной характер. Самое интересное, что и два моих брата были в таком же положении. Я бесился и с трудом сдерживал эмоции, когда очередная подходящая кандидатура после моего предложения выйти за меня замуж прекращала со мной отношения…Последнее время меня стало тянуть подальше от городского шума, к жизни естественной, не напыщенной — в деревню, где мой дядя работал егерем. Сентябрьским погожим деньком я решил прогуляться, набрать даров леса. И забрел довольно далеко от селения. Старые вырубки сменились на нетронутый рукой человека лес. Похоже, я сильно заплутал. К вечеру, уставший и голодный, случайно вышел к охотничьей избушке. Из нее выглянул крепенький мужичок: «Гостям всегда рады, — он протянул мне руку. — Егор. А тебя как звать-величать, молодой человек?» Я представился и пожал сильную руку нового знакомого.С тех пор мы и подружились, я старался частенько к нему заходить. Удивительным человеком оказался этот Егор. К его избе, оказывается, запросто выходят из леса дикие звери, чтобы полакомиться из его рук хлебушком. Я сам был свидетелем, как Егор разговаривал на непонятном мне языке с лосенком.Однажды ни с того ни с его он сказал: «Хороший ты, Юрка, человек. Только есть проблемка у тебя, и немалая — половинка твоя затерялась где-то, правильно говорю?» — «Верно, — удивился я. — Откуда знаешь? Я ж ничего тебе не говорил». — «Я многое про тебя знаю. Не удивляйся, в ладах с природой давно живу, и дано видеть мне то, что другим неведомо. Скажу больше — спасать тебя надо и весь ваш род по мужской линии. Проклятье на вас висит, проклятье на одиночество. А дело так было: ваш прадед очень обидел влюбленную в него простую девушку — женился на богатенькой. Она и прокляла его, но только страдать-то пришлось не ему, а вам, через три поколения обида ее сработала». Я недоверчиво почесал затылок: «И что нам сейчас делать?» — «А помогу я вам. Потому что ничего само по себе не делается, и заблудился ты тогда в лесу неслучайно — все в мире взаимосвязано. Много способов есть, как от проклятья избавиться. Но для вас только один - слушай, запоминай. На убывающей луне подготовь три свечи, обязательно церковные, яйцо, фотографию свою, а лучше и братьев твоих, воду из старого колодца в церкви освятить придется. Перед этим в баньке попариться надо — с чистым телом в таинство войти. Свечи выложи треугольником, фотографии внутрь, а сверху яйцо. Перед обрядом скажешь кое-чего, я тебе на бумажке напишу. Яйцо крути по часовой стрелке, мысленно представляй, как проклятье из фотографий ваших уходит в яйцо. Свечи пускай выгорают полностью. А как сгорят они — разбей яйцо, желток будет черный — смешай с землей и выбрось туда, куда люди сливают нечистоты. Все будет хорошо, Юра, не сомневайся. Свадьбу богатую не закатывай только, люди завистливы — от этого все беды»…Год прошел после того разговора с Егором. Братья женились. А я встретил свою Настеньку, жену мою красавицу. Живем душа в душу, и все у нас хорошо, как обещал Егор. Обнимаю я свою Анастасию и думаю, как долго я ее искал! И как же я благодарен Егору!Автор - Юрий К.

Ключевые слова: Деревня егерь проклятье свадьба душа обряд

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