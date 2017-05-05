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Истории из жизни

Совет Егора

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, Мне не везёт в этом так, что просто беда».
Вот эти строчки когда-то очень популярной песенки имели прямое отношение ко мне.
И вроде бы что должно мешать моему счастью: встретить ту единственную, неповторимую и под свадебный марш Мендельсона скрепить брачные узы двух влюблённых сердец.
Мужчина я, хоть и не сказать красавец, однако не лишён привлекательности, деньги в моём кошельке не случайные гости – могу себе позволить многое. Но реальность долгие годы была против этого, и моя холостяцкая жизнь приобретала затяжной характер. Самое интересное, что и мои два брата были в таком же положении. Я бесился и с трудом сдерживал свои эмоции, чтобы не наломать дров, когда очередная красотка после моего предложения выйти за меня замуж прекращала со мной отношения. Я с грустью смотрел на взрослеющих детей моих друзей и почти уже смирился со своей участью, да, видимо, судьба сжалилась надо мной — этот клубок стал раскручиваться, к моей радости, очень быстро.
Последнее время меня стало тянуть подальше от шума городского к жизни естественной, не напыщенной – в деревню, где мой дядя работал егерем. Сентябрьским погожим деньком я с ружьишком решил поохотиться на рябчиков и забрёл довольно далеко от селения. Старые вырубки сменились на нетронутый рукой человека лес, похоже, я приплутал и к вечеру, уставший и голодный, вышел к охотничьей избушке.
Из неё вышел крепенький мужичок.
– Гостям всегда рады, — он протянул мне руку. — Егор. А тебя как звать-величать, молодой человек?
— Анатолий, — я пожал сильную руку нового знакомого.
Удивительным человеком оказался этот Егор. Его карие добрые глаза, казалось, видят тебя насквозь, и на мои неозвученные языком мысли он отвечал просто и незамысловато.
– Хороший ты, Толя, человек, только есть проблемка у тебя и немалая – половинка твоя затерялась где-то, правильно говорю?
— Верно, — удивился я. – Откуда знаешь? У меня что, на лбу написано?
— Я многое про тебя знаю. Не удивляйся, в ладах с природой давно живу, и дано видеть мне, что другим неведомо. Скажу больше – спасать тебя надо и весь ваш род по мужской линии. Проклятье на вас висит, проклятье на одиночество.
А дело было так: ваш прадедушка очень обидел влюблённую в него простую девушку – женился на богатенькой. Она и прокляла его, но только страдать-то пришлось не ему, а вам, через три поколения обида её сработала, во как!
Я недоверчиво почесал затылок.
— И что нам сейчас делать?
— А помогу я вам. Потому что ничего так само по себе не делается, и заблудился ты в лесу не случайно – всё в мире взаимосвязано. Может, и живу я на белом свете для того, чтобы вот таким, как ты, помогать. Много способов есть, как от проклятья избавиться. Но для вас только один. Слушай да запоминай.
На убывающую луну подготовь три свечи, обязательно церковные, яйцо, фотографию свою, а лучше и братьев твоих, воду из старого колодца в церкви освятить придётся. Перед этим в баньке попариться надо – с чистым телом в таинство войти. Свечи выложи треугольником, фотографии внутрь, а сверху яйцо. Перед обрядом скажешь: «Начинаю с левой руки, Господи, помоги». Яйцо крути по часовой стрелке, мысленно представляй, как проклятье из фотографий ваших тёмной массой уходит в яйцо. Свечи пускай выгорают полностью. А как сгорят они – разбей яйцо, желток будет чёрный – смешай с землёй и выбрось туда, куда люди сливают нечистоты. Всё будет хорошо, Толя, не сомневайся. Свадьбу богатую не закатывай только – люди завистливы, от этого все беды.
Полгода прошло после моей встречи с Егором. Встретил я свою Настеньку, жену мою красавицу. Живём душа в душу, и всё у нас хорошо, как обещал Егор. Счастливыми тёплыми вечерами обнимаю я свою Анастасию, как долго я её искал. Смотрю и растворяюсь в её прекрасных, колдовских зелёных глазах!

Автор: Turinez.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:01 by TiTaN_2017Просмотров: 668Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Мужчина охота избушка в лесу проклятие свадьба

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Комментарии

#1 написал: Элиния
Сегодня, 08:31
+1
Онлайн
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Публикаций: 1
Комментариев: 104
Добрая история, хорошо, что закончилось все именно так. А как же братья, как у них судьба сложилась? Плюс за историю+++
Зарегистрирован: 5.05.2017
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:56
+6
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 502
Как-то все быстро. Но ритуал интересный, спасибо. А мне всегда везло с женщинами. И жена у меня хорошая. Пишу, потому что тема интересная, и я много чего по этой теме нагреб в плане толкования. Есть потенциал желания и потенциал духовности - противоположность. Иметь женщину - значит желать ее - это желания. Иметь в себе дух - это духовность. Потенциал всегда активирует мироздание на сброс заряда - так устроен мир. Если мы имеем потенциал заряда, то по жизни получаем некий выверт мира в отношении себя, но наоборот. Почему и бывает так, что, если духовный человек, то всегда без денег, не смотря на то, что деньги ему нужны, как воздух и без духа, то бишь неудачник; а бездуховный - с деньгами и при удаче. Желающий всегда без женщины; а не имеющий желания всегда с великолепной женой, мало того, его любят женщины.
У меня никогда не было зависимости от желания, мог перетерпеть, подчинить, перенести. Но я всегда был зависим от справедливости и порядочности. И, пожалуйста, эффект мира: с женщинами все прекрасно, даже слишком. В плане денег полный трындец. Пашу, как папа Карло. Никогда мне не давались материальные блага за даром, всегда зарабатываю в поте лица. Хотя, мне знакомы люди, которые при больших деньгах и при этом палец о палец не ударят, чтобы заработать их, а с женщинами у них большая проблема. Еще знаю парней, у которых проблемы и с деньгами и с женщинами.
И дело даже не в этом. Лет уже как двадцать понял это. И вся мистика в том, что у меня за эти двадцать лет стало вдруг все налаживаться. И я точно уверен, что человек - это магическое существо. И магия - это непросто пугающие слово. Магическое действо должно быть обязательно объяснено логически. А логическое объяснение уже является научной данностью.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:03
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Добрая история, понравилась! Главное, чтоб надолго и на всю жизнь этот ритуал помог. Интересно было бы с таким как Егор пообщаться. Спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#4 написал: Tigger power
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#6 написал: ана аю
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Да, мужчины в определённом возрасте начинают от одиночества с ума сходить, похлеще,чем женщины. Хорошо, что герой нашёл своё счастье, плюс поставлю.
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