Совет Егора

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 668 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 08:01 by

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, Мне не везёт в этом так, что просто беда».Вот эти строчки когда-то очень популярной песенки имели прямое отношение ко мне.И вроде бы что должно мешать моему счастью: встретить ту единственную, неповторимую и под свадебный марш Мендельсона скрепить брачные узы двух влюблённых сердец.Мужчина я, хоть и не сказать красавец, однако не лишён привлекательности, деньги в моём кошельке не случайные гости – могу себе позволить многое. Но реальность долгие годы была против этого, и моя холостяцкая жизнь приобретала затяжной характер. Самое интересное, что и мои два брата были в таком же положении. Я бесился и с трудом сдерживал свои эмоции, чтобы не наломать дров, когда очередная красотка после моего предложения выйти за меня замуж прекращала со мной отношения. Я с грустью смотрел на взрослеющих детей моих друзей и почти уже смирился со своей участью, да, видимо, судьба сжалилась надо мной — этот клубок стал раскручиваться, к моей радости, очень быстро.Последнее время меня стало тянуть подальше от шума городского к жизни естественной, не напыщенной – в деревню, где мой дядя работал егерем. Сентябрьским погожим деньком я с ружьишком решил поохотиться на рябчиков и забрёл довольно далеко от селения. Старые вырубки сменились на нетронутый рукой человека лес, похоже, я приплутал и к вечеру, уставший и голодный, вышел к охотничьей избушке.Из неё вышел крепенький мужичок.– Гостям всегда рады, — он протянул мне руку. — Егор. А тебя как звать-величать, молодой человек?— Анатолий, — я пожал сильную руку нового знакомого.Удивительным человеком оказался этот Егор. Его карие добрые глаза, казалось, видят тебя насквозь, и на мои неозвученные языком мысли он отвечал просто и незамысловато.– Хороший ты, Толя, человек, только есть проблемка у тебя и немалая – половинка твоя затерялась где-то, правильно говорю?— Верно, — удивился я. – Откуда знаешь? У меня что, на лбу написано?— Я многое про тебя знаю. Не удивляйся, в ладах с природой давно живу, и дано видеть мне, что другим неведомо. Скажу больше – спасать тебя надо и весь ваш род по мужской линии. Проклятье на вас висит, проклятье на одиночество.А дело было так: ваш прадедушка очень обидел влюблённую в него простую девушку – женился на богатенькой. Она и прокляла его, но только страдать-то пришлось не ему, а вам, через три поколения обида её сработала, во как!Я недоверчиво почесал затылок.— И что нам сейчас делать?— А помогу я вам. Потому что ничего так само по себе не делается, и заблудился ты в лесу не случайно – всё в мире взаимосвязано. Может, и живу я на белом свете для того, чтобы вот таким, как ты, помогать. Много способов есть, как от проклятья избавиться. Но для вас только один. Слушай да запоминай.На убывающую луну подготовь три свечи, обязательно церковные, яйцо, фотографию свою, а лучше и братьев твоих, воду из старого колодца в церкви освятить придётся. Перед этим в баньке попариться надо – с чистым телом в таинство войти. Свечи выложи треугольником, фотографии внутрь, а сверху яйцо. Перед обрядом скажешь: «Начинаю с левой руки, Господи, помоги». Яйцо крути по часовой стрелке, мысленно представляй, как проклятье из фотографий ваших тёмной массой уходит в яйцо. Свечи пускай выгорают полностью. А как сгорят они – разбей яйцо, желток будет чёрный – смешай с землёй и выбрось туда, куда люди сливают нечистоты. Всё будет хорошо, Толя, не сомневайся. Свадьбу богатую не закатывай только – люди завистливы, от этого все беды.Полгода прошло после моей встречи с Егором. Встретил я свою Настеньку, жену мою красавицу. Живём душа в душу, и всё у нас хорошо, как обещал Егор. Счастливыми тёплыми вечерами обнимаю я свою Анастасию, как долго я её искал. Смотрю и растворяюсь в её прекрасных, колдовских зелёных глазах!Автор: Turinez.

Ключевые слова: Мужчина охота избушка в лесу проклятие свадьба

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