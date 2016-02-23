В память о папе

В память о папеКогда я только зарегистрировалась на сайте, то решила писать только реальные истории из своей жизни. Вот еще одна моя история.
Мой отец был намного старше мамы. Так сложилась жизнь. Впрочем, все по порядку. У меня было прекрасное детство, веселое и беззаботное. Но одним сентябрьским днем я повзрослела на целую жизнь. Папа ушел внезапно... Инфаркт. Кого щадит болезнь? Маме тогда было 40, а мне 14. Мама так и не вышла больше замуж. Не буду передавать всей тяжести утраты, все и так понятно. Образ папы я пронесла через всю жизнь.
Теперь о мистике… Накануне папиного ухода маме приснился сон. Стоят они с отцом на остановке и ждут трамвай. Тут приезжает трамвай, а в нем один пассажир. Давно погибший отцовский друг, который говорит маме: «Я его заберу!». Мама в истерике, а он не обращает внимания, отец послушно садится в трамвай и говорит: «Так надо!». Ровно через 9 дней папа умер…
Шли годы… Я закончила школу, университет, уже работала. Я знала, что где-то в Поволжье есть первая семья отца, что там есть сын. Мама ничего о них не знала, слышала мельком и не более того.
В общем, интернет мне в помощь, и я стала искать. Удивительно, но мне помог совершенно посторонний мужчина. Я рассказала ему всю свою историю, а он оказался односельчанином моего брата, но только давно уехал с той деревни в город. В общем, мы созвонились, и брат с семьей пригласили меня в гости. Я не верила такому счастью! Побывать на малой родине папы, в том селе, откуда мои корни! Поездка удалась на славу, все были мне рады! В один из вечеров брат неожиданно сказал: «А мы знали, что ты приедешь!». Я удивилась, мол, как? Тогда он рассказал, что видел во сне отцовскую маму, которая умерла задолго до моего рождения, но во сне она сказала брату: «Я так рада, ведь скоро внученька приедет - твоя сестренка младшенькая». Потом я выяснила, что бабушка была врачевательницей и травницей, к ней ходили люди с окрестных деревень. Она знала много молитв и помогала людям.
Пошли мы навестить ее на кладбище. День выдался погожий. Солнце уже припекало. Подошли к могилке, поклонились. И тут налетела туча, закапал мелкий дождик. Двоюродная сестра сказала: «Это бабушка заплакала, знает, что ты рядом!».
Я взяла с бабушкиной могилы землю, для могилы папы. Похоронен он далеко от нее, пусть хоть родная земля материнская там будет.
Приехала домой, отвезла землю, положила.
Прошел год, и снится мне сон. Вроде я летаю на самолете над пшеничным полем, заходит жуткая гроза, вижу внизу телефонную будку, а в ней папу, который звонит мне прямо в самолет и страшно ругается, что-то кричит, но что - понять невозможно. Самолет садится на этом поле, я бегу туда, но отца уже нет.
Проснулась под впечатлением. Вскоре выяснилось, что могилу отца ограбили вандалы, которые бродят по кладбищам и крадут металл. Сняли табличку, пытались вывернуть оградку. Разбросали землю… Вот почему отец в моем сне был так взволнован. Мы поехали, все привели в порядок, заказали новую табличку. Вот только земля вся перетоптана, больно и обидно.
Наши близкие не уходят, они всегда рядом с нами, помните о них, не забывайте. Вот такая история.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:21
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел
Вчера, 15:19 by lulutka2104Просмотров: 667Комментарии: 8
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