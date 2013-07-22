Что это было?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:52

Sagoto Просмотров: 170 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:51 by

В моей жизни было несколько странных, мистических происшествий. Но это - одно из самых пугающих. До сих пор не знаю, что это могло быть и буду очень благодарна, если кто-то, с кем происходило что-то подобное, поделится своим опытом.Произошло это несколько лет назад, когда мне пришлось остановиться на ночь в одной из маленьких гостиниц Китая. Вечером все было нормально. Спать легла рано, поскольку на следующий день нужно было очень рано вставать. Ужасов перед сном не смотрела, галлюцинациями и психическими расстройствами не страдаю.И вот внезапно просыпаюсь посреди ночи - сама не знаю от чего. Машинально взяла мобильник, открыла - почти полночь. Ну и ладно, - думаю, закрыла, улеглась поудобнее и постаралась снова погрузиться в сон.Какое-то время все было тихо. Однако в тот момент, когда я уже начала засыпать, раздался какой-то тихий мягкий звук - словно что-то легкое упало. Вроде одежды или подушки.Я сплю чутко - и мне не нравятся звуки за спиной - приподнялась на кровати, села, стала изучать пространство маленького номера - ничего.Легла снова. На этот раз расслабиться было сложнее, если мне перебить сон, да еще не единожды - потом заснуть трудно. Лежу, пытаюсь. Открываю глаза. И вдруг понимаю, что моя мобила светится...У меня была раскладушка, и кроме внутреннего экрана, внешняя поверхность телефона тоже умела радужно сиять, когда кто-то звонил, например, или первые несколько секунд после того, как его закроешь.И вот - я сплю, телефон никто взять не мог, и звонка нет, а он светится. Взяла телефон - открыла, все нормально, никаких входящих, никаких смс, закрыла, жду, пока погаснет - нифига. Проходит минута, другая..."Все нормально, - говорю я себе, - он просто сломался". Хотя где-то под ложечкой нехорошо засосало - телефон на тот момент был новый. Выключила его нафиг, вынула блок питания, снова вставила, включила, закрыла - потух. Снова кладу голову на подушку. Полежала пару минут. Открываю глаза - светится! "Все, - думаю, - точно сломался". Повторяю процедуру. Дожидаюсь, пока он снова погаснет. Ложусь.При этом меня все время не покидало чувство, что с телефоном все в порядке. И это не поломка. Чувство, которое, прямо скажем, все больше заставляло меня нервничать.Все повторялось несколько раз и закончилось внезапно. Когда я уже хотела совсем вынуть блок питания и успокоиться на этом, телефон вдруг перестал капризничать. Больше никаких звуков за спиной, и свет мобилы погас, но тут у меня возникает четкое чувство, будто на меня кто-то пристально смотрит. Не могу поручиться, было ли это ощущение реальным, но... Повинуясь нестерпимому желанию, я снова поднялась и осветила мобилой комнату, все темные углы, не вставая с кровати, а так. Ничего и никого. Разумеется.С большим трудом уговариваю себя снова лечь и поспать уже наконец. Завтра вставать рано для важного дела, а я тут накручиваю и сама себе спать не даю. Ложусь. Прошло какое-то время. И мне почти удалось уснуть, как вдруг... подушка подо мной зашевелилась. Это был аут!!! Как описать происходившее? Это были редкие осторожные подергивания, как если бы кто-то пытался потихонечку выдернуть ее у меня из-под головы.После первого же толчка сон как рукой сняло, но я все еще лежала, не в силах поверить собственным ощущениям. Мне даже показалось, что это, возможно, было землетрясение (на тот момент я страшно их боялась и слабо себе представляла, что они из себя представляют на самом деле). Ну, типа, такой маленький, слабый толчок. (Теперь-то мне точно известно, что при землетрясении вещи не трясутся, а раскачиваются, вот если бы кровать начало мотать из стороны в сторону - тогда было бы похоже).После того, как она дернулась второй раз, я физически ощутила, как волоски на всем теле встали дыбом, но все еще не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Я лежала, широко раскрыв глаза и тупо пялясь в темноту, ожидая, что вот сейчас ко мне придет понимание того, что произошло на самом деле. Это какая-то случайность. Этому есть объяснение. Но объяснений не находилось.И тут она дернулась третий раз, и меня как ветром сдуло с постели. Чуть не писаясь от страха, я схватила мобилу - и давай светить вокруг...Ни-че-го. Приподняла подушку, стала ее щупать, поднимать простыню... В голову приходили самые идиотские и невозможные объяснения... Ни животных под подушкой или в наволочке, ни кровать не накренилась, а под простыней целлофан, отсюда и скольжение... В общем, мозг реально рвало от переполнявших меня эмоций и беспрестанно генерируемых безумных объяснений, все, даже самые немыслимые из которых ничего не могли объяснить.Тщательно изучив кровать и ничего не найдя, я встала и, дрожа, как осиновый лист, прошлась по комнате. Уснуть после такого было нереально. "Ну что тебе надо, паранормальное явление?!! Давай, выходи!! Встретимся лицом к лицу! Ну?! Где ты???!" - это не было сказано вслух, но поднялась я именно с такими мыслями. В этом вся я - иду навстречу опасности, с пистолетом наголо, что называется. Позвать кого-то или убежать казалось мне позорным.Сердце колотилось где-то в горле, зубы выбивали дробь. Я была готова к чему угодно. Мне даже хотелось, чтобы что-то уже материализовалось из воздуха. Это ощущение чьего-то незримого присутствия сводило с ума. Если бы я хоть на секунду увидела, что это - будь это хоть самый адский демон - мне кажется, я испытала бы облегчение. Больше всего пугала именно неизвестность и непонятность происходящего!Но когда я поднялась, ничего больше не происходило. Ему будто бы было интересно, только когда я отказывалась "играть". Я ходила по комнате кругами. Было тихо, душно - и мне даже и самой не верилось во все то, что только что происходило. Я подошла к окну, раздвинула тяжелые шторы, и... - слава тебе, господи, за лето! - уже чуточку светало, хотя на часах было не больше половины четвертого.Этот жиденький серый свет проник в комнату, и на душе как-то сразу стало спокойнее. Устав от хождений, я снова легла, мысленно убеждая себя, что уж утром-то никаким полтергейстам тут делать нечего. Я лежала без мысли заснуть, просто хотелось дать отдых душе и телу. Но больше ничто меня не потревожило, я несколько раз открывала глаза, когда снова казалось, что чье-то лицо находится прямо передо мной и пристально на меня смотрит. Но видела только идущий из-за штор свет, который все белел и белел, а комната становилась все светлей, все безопасней, - и наконец я вырубилась, измученная бессонной ночью.Впоследствии кто-то из китайцев мне рассказывал, что призраки питаются негативными человеческими эмоциями, например, страхом. Вот почему они часто пугают людей.Не знаю, правда ли это. И призрак ли это был. Но сейчас, пока писала, снова покрылась мурашками, вспомнив ту ночь.P.S.: С тех пор прошло несколько лет, телефон тот служил мне исправно еще долго. Но никогда больше ничего подобного с ним не происходило.P.P.S: И подушки с тех пор тоже всегда лежат смирно.

Ключевые слова: Ночь госиница полтергейст призрак авторская история

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