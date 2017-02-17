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Истории из жизни

Посмертная воля

У моего дяди Лени семьи не было. Супруга его бросила, узнав о тяжелой болезни, и забыла на несколько лет. Когда бедняга слег, мы наняли сиделку, соседку тетю Лизу. Но ей не довелось долго присматривала за больным. Однажды зазвонил телефон. Нам сообщили, что Леонид умер. Уснул и больше не просыпался. Скорее всего, у него был инфаркт.

На похороны явилась Ирина, жена дяди, приезда которой никто не ожидал. Ее появление неприятно удивило. Мама очень не любила невестку, не могла простить, что та бросила мужа, узнав о его болезни.

— Она хитрая и бессовестная женщина, — когда-то предупреждала мамуля брата.

«Точно, женщина без принципов», — промелькнула у меня мысль, когда Ирина с показным страданием выражала печаль по поводу кончины своего супруга. Однако она быстро сменила тему и притворно-безразличным тоном спросила, не оставил ли дядя какие-то документы, записи относительно имущества. Когда я сказала, что не оставил, мне показалось, что женщина вздохнула с облегчением.

Только потом я поняла причину ее беспокойства: они с Леней не состояли в разводе, поэтому Ирина была его единственной наследницей…

После похорон я поехала в дом дяди, решив в нем заночевать, так как было уже довольно поздно. Приняла душ, легла в постель и сразу же уснула. Мне снился дядя Леня — сидел на скамье, повернувшись ко мне спиной. Именно так я и видела его в последний раз. Вдруг он обернулся. По движению губ я поняла, что мужчина повторяет одно и то же слово: «Корабль… корабль…». Тут я проснулась. В комнате я была одна, не считая кота, сидевшего на спинке кровати и смотревшего на меня. Вышла в коридор и увидела, что из-под двери комнаты дядиной пробивается белый свет. Я не рискнула открыть дверь и сразу же побежала к тете Лизе.

— Что случилось?! — спросила она. — Уже так поздно!

Я быстро и беспорядочно пересказала ей то, что случилось минуту назад. Соседка задумалась, а через минуту произнесла:
— Леонид был хорошим человеком. Странно, что он не нашел покоя после смерти. Видимо, есть что-то, что не дает ему уйти, — она помолчала. — Мы должны помочь раскрыть его тайны. Надо вернуться туда и узнать, что нужно твоему дяде. Это должно быть что-то важное…

Меня пугала сама мысль о том, что нужно вернуться в дом Леонида. Этот сон был таким ужасным и реалистичным… Мы на цыпочках вошли в комнату дяди, сели рядом. Время тянулось медленно. Ничего не происходило…

Вдруг донесся ужасный стон! Я схватила соседку за руку. В доме снова воцарилась мертвая тишина… Но вдруг стон повторился!

— Звук доносится отсюда! — крикнула я испуганно и показала пальцем на дверь.

Через узкую щель между дверью и полом был виден белый, почти ослепляющий свет. Дверь медленно открылась. Из света появилась фигура. Я прижалась к тете Лизе, чувствуя, что она тоже дрожит. Фигура быстро и неотвратимо приближалась к нам. В руке у нее был фонарь. Мое сердце бешено билось, я не дышала… Хотелось закрыть глаза, но я не могла оторвать взгляд от видения. Силуэт миновал нас, остановился возле полки с книгами, и тогда раздался голос: «Корабль корабль…»

После чего фигура начала медленно расплываться во мраке комнаты. Тетя Лиза первой встала с дивана. Подошла к книжной полке, постояла, внимательно рассматривая что-то. Она взяла с полки какую-то книгу и подозвала меня. Это был «Корабль-призрак» Ф. Марриета. Из книги выпал большой серый запечатанный конверт…

Неделю спустя местный нотариус в присутствии Ирины, соседки Лизы, моей мамы и меня вскрыл конверт. В нем оказалось завещание, которым дядя Леня оставлял все свое имущество нам с мамой. Когда зачитывали документ, я смотрела на Ирину. Та даже не пыталась скрыть бешенства. Потом вышла, хлопнув дверью. Я думала, что она будет оспаривать завещание, попытается добиться признания его недействительным, хотя подписано не только дядей, но и его другом-адвокатом. Однако Ирина больше не появлялась, исчезла из нашей жизни…

До сих пор я пытаюсь понять, почему дядя Леня никому не сказал о завещании. Почему не оформил его должным образом у нотариуса? Может, это было для него равносильно признанию в том, что он неизлечимо болен? А может, верил, что пока не решит это дело, он будет жив…

Автор - Светлана.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 533Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Дядя смерть супруга белый свет мёртвая тишина конверт завещание

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 16:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 323
Храбрая тетя Лиза однако. Другие бы уже ломанулись с воплями оттуда, а она нет, спокойно пошла и стала на полочке рыться, книги смотреть. Вот же нервы железные! Первый + от меня.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:47
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 185
А я всегда думала, что завещание всегда у нотариуса оформляется, а не через знакомых адвокатов. Жена могла бы оспорить завещание в суде и наверняка бы выиграла. Хотя и понятие "недостойный наследник" никто не отменял. В общем все хорошо, что хорошо кончается.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 17:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 314
Ирина идиотка какая-то, простите. Бросить мужа, свалить в закат, а потом хотеть кусок наследства? Где мозги?))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 493
Цитата: Eulalia
Ирина идиотка какая-то, простите. Бросить мужа, свалить в закат, а потом хотеть кусок наследства? Где мозги?))

Мозги там есть, там совести нет. Да и не кусок наследства она хотела, а все наследство - ведь, если бы не было завещания, то все автоматически перешло бы ей, как первой по праву наследования. А тут такой вот нежданчик.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#5 написал: Прохожий
Сегодня, 19:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 795
Супружеский выдел доли из наследства производится независимо от завещания. В простых случаях это делает нотариус, в сложных - суд. Не верится, что вдова просто так сдалась.

От слов "Мы должны помочь раскрыть его тайны" повеяло узорчатыми томиками "Библиотеки приключений".
Меня всегда забавляло стремление призраков разговаривать иносказаниями и намеками. Уж если фантом сумел выговорить "корабль" несколько раз, мог бы единожды напрячься и добавить "Завещание тут!" - и не играть в шарады.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:12
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2312|-1)
Публикаций: 1 041
Комментариев: 8 314
Цитата: Прохожий
Супружеский выдел доли из наследства производится независимо от завещания.

Если наследство было нажито совместно. А если жена на всё готовенькое пришла, да ещё впоследствии бросила немощного супруга на произвол судьбы и все тяготы забот легли на родственников, то не думаю, чтобы супружий выдел должен присутствовать и может оспариваться нотариусом или в суде. Не по-совести это, не по-людски.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#7 написал: просто Вася
Сегодня, 20:06
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3139|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 251
Обломалась и поделом ей. Как не особо верится в белый свет и силуэт в нём, но плюса не жалко.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:37
0
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Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 586
Так ей и надо, пусть подавится от бешенства своего! Грамотно мужик сделал, молодец! Еще ведь пришел каким-то чудом и указал. Всегда бы так, чтобы такие как его жёнушка почаще обламывались. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 20:55
0
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Репутация: (1012|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 084
Тут и сон, и призрак, и фонарик- чёт переборщили
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
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