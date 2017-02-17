Посмертная воля

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 533 Комментарии: 9 +11 Сегодня, 16:33 by

У моего дяди Лени семьи не было. Супруга его бросила, узнав о тяжелой болезни, и забыла на несколько лет. Когда бедняга слег, мы наняли сиделку, соседку тетю Лизу. Но ей не довелось долго присматривала за больным. Однажды зазвонил телефон. Нам сообщили, что Леонид умер. Уснул и больше не просыпался. Скорее всего, у него был инфаркт.На похороны явилась Ирина, жена дяди, приезда которой никто не ожидал. Ее появление неприятно удивило. Мама очень не любила невестку, не могла простить, что та бросила мужа, узнав о его болезни.— Она хитрая и бессовестная женщина, — когда-то предупреждала мамуля брата.«Точно, женщина без принципов», — промелькнула у меня мысль, когда Ирина с показным страданием выражала печаль по поводу кончины своего супруга. Однако она быстро сменила тему и притворно-безразличным тоном спросила, не оставил ли дядя какие-то документы, записи относительно имущества. Когда я сказала, что не оставил, мне показалось, что женщина вздохнула с облегчением.Только потом я поняла причину ее беспокойства: они с Леней не состояли в разводе, поэтому Ирина была его единственной наследницей…После похорон я поехала в дом дяди, решив в нем заночевать, так как было уже довольно поздно. Приняла душ, легла в постель и сразу же уснула. Мне снился дядя Леня — сидел на скамье, повернувшись ко мне спиной. Именно так я и видела его в последний раз. Вдруг он обернулся. По движению губ я поняла, что мужчина повторяет одно и то же слово: «Корабль… корабль…». Тут я проснулась. В комнате я была одна, не считая кота, сидевшего на спинке кровати и смотревшего на меня. Вышла в коридор и увидела, что из-под двери комнаты дядиной пробивается белый свет. Я не рискнула открыть дверь и сразу же побежала к тете Лизе.— Что случилось?! — спросила она. — Уже так поздно!Я быстро и беспорядочно пересказала ей то, что случилось минуту назад. Соседка задумалась, а через минуту произнесла:— Леонид был хорошим человеком. Странно, что он не нашел покоя после смерти. Видимо, есть что-то, что не дает ему уйти, — она помолчала. — Мы должны помочь раскрыть его тайны. Надо вернуться туда и узнать, что нужно твоему дяде. Это должно быть что-то важное…Меня пугала сама мысль о том, что нужно вернуться в дом Леонида. Этот сон был таким ужасным и реалистичным… Мы на цыпочках вошли в комнату дяди, сели рядом. Время тянулось медленно. Ничего не происходило…Вдруг донесся ужасный стон! Я схватила соседку за руку. В доме снова воцарилась мертвая тишина… Но вдруг стон повторился!— Звук доносится отсюда! — крикнула я испуганно и показала пальцем на дверь.Через узкую щель между дверью и полом был виден белый, почти ослепляющий свет. Дверь медленно открылась. Из света появилась фигура. Я прижалась к тете Лизе, чувствуя, что она тоже дрожит. Фигура быстро и неотвратимо приближалась к нам. В руке у нее был фонарь. Мое сердце бешено билось, я не дышала… Хотелось закрыть глаза, но я не могла оторвать взгляд от видения. Силуэт миновал нас, остановился возле полки с книгами, и тогда раздался голос: «Корабль корабль…»После чего фигура начала медленно расплываться во мраке комнаты. Тетя Лиза первой встала с дивана. Подошла к книжной полке, постояла, внимательно рассматривая что-то. Она взяла с полки какую-то книгу и подозвала меня. Это был «Корабль-призрак» Ф. Марриета. Из книги выпал большой серый запечатанный конверт…Неделю спустя местный нотариус в присутствии Ирины, соседки Лизы, моей мамы и меня вскрыл конверт. В нем оказалось завещание, которым дядя Леня оставлял все свое имущество нам с мамой. Когда зачитывали документ, я смотрела на Ирину. Та даже не пыталась скрыть бешенства. Потом вышла, хлопнув дверью. Я думала, что она будет оспаривать завещание, попытается добиться признания его недействительным, хотя подписано не только дядей, но и его другом-адвокатом. Однако Ирина больше не появлялась, исчезла из нашей жизни…До сих пор я пытаюсь понять, почему дядя Леня никому не сказал о завещании. Почему не оформил его должным образом у нотариуса? Может, это было для него равносильно признанию в том, что он неизлечимо болен? А может, верил, что пока не решит это дело, он будет жив…Автор - Светлана.

Ключевые слова: Дядя смерть супруга белый свет мёртвая тишина конверт завещание

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