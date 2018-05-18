Игра теней

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Прохожий Просмотров: 422 Комментарии: 5 +10 Вчера, 21:31 by

Мой муж, если помнишь, уже работу нашёл, а я ещё доучивалась. Мы ведь с ним оба понаехавшие, с жильем нужно было решать. У меня место в вузовском общежитии оставалось; муж, сам недавний студент, на проходной примелькался, его пропускали, но не вечно же такому длиться. Подумали мы и поняли, что нужно другое жилье подыскивать, пока нашу дружную семью принудительно на улицу не поперли.Когда это было, в 90-е, цены как раз с ума посходили: ежедневно к вечеру подрастали, инфляция сто тыщ пятьсот процентов. Доллар креп, рубль дох. Жизнь была - дерьмо, и кто на этом дерьме пытался капусту вырастить, а кто сам в нем утоп. Короче, задача встала перед нами: выбрать такую съемку, которая не будет весь мужнин доход съедать. Потому как мой кормилец на окладе сидеть не собирался, хотел открыть своё «дело» - а на это тоже деньги требуются.И вот однажды заявляет он мне:- Кажется, нашёл.Это не первая попытка была, мы с ним тонну макулатуры перелопатили - от «из рук в руки» до биржевых листков, которых пропасть тогда расплодилось. Обычно мы опаздывали: звонишь по объявлению, а там давно уже все разобрано. Иногда удавалось до квартирки добраться, но на месте оказывалось, что никто на эти трущобы за такие деньги просто не позарился, поэтому они нас и дождались.Так что поехали мы на смотрины без энтузиазма.Квартира оказалась средней паршивости. И не сталинка, и не хрущёвка, а просто что-то старое.Паркет - как ногти восьмиклассницы: лак облез, пальцы в заусенцах. Мебель потрепанная, занавески из крашеной марли, ванна и раковина цвета зубов курильщика. С другой стороны, кухонька только для нас, кастрюли на плите можно не сторожить - соседи макароны не украдут. И комендантского часа нет, хоть в три ночи приходи - вахтёр дверь уличную изнутри не запрет.И что главное - цена довольно приемлемая. То ли бабка-владелица непрактичной была, то ли... не знаю, что «то ли».Короче, поторговались и договорились.Въехали.Стали обживаться понемногу. Сначала, когда все внове, я просто приспосабливалась к месту. А потом, привыкнув, стала ощущать странное. Будто не моя это квартира. То есть, она, конечно, и впрямь была не моя, съемная. Но вот комнату свою в общаге я, как и многие однокашники, называла «домом»: пойду, мол, после пар сразу домой. А тут как не у себя, неуютно. Я было подумала, что это из-за одиночества: в общаге постоянно то к тебе кто-то завалится, то ты к кому. Но, с другой стороны, жилой дом - не необитаемый остров: слышимость сквозь стены отличная, по лестнице бегают, в соседнем подъезде лаются, в туалете тушеной капустой тянет из вентиляции.До того мне стало муторно - как на первом курсе, когда меня временно в комнату к третьекурсницам подселили. Для меня тогда своего ничего не было - все чужое, от вешалки до кровати. Поверишь? На краешек присаживалась.И вот снова. Мы с мужем вставали по утрам, я завтрак изобретала, умывались-собирались и выходили вместе. А возвращалась я раньше, входила по стеночке в подъезд, потом в квартиру. И маялась до возвращения супруга. Пыталась отвлечься учебой, хозяйством, но помогало плохо.Стала я какая-то нервная, дерганая. Сразу после входной двери коридорчик был, к кухне вбок загибался, а прямо - комната, часть ее прямо от входа видна. Окна были на солнечную сторону, свет из них прямой - до самого заката. От этого на стене - огромное пятно световое, а в нем тени листвы шевелятся. Сколько раз я из-за них пугалась, входя в квартиру! О ребёнке мы тогда всерьёз не думали ещё, но помню свои мысли тогдашние: была бы беременной - случился бы выкидыш.В конце концов, я осторожно разговор завела: может, нам квартиру сменить? Муж по лбу только постучал: дура? Где ещё такой приемлемый вариант найдём? И, главное, зачем? У него-то проблем никаких в квартире не возникало - их хватало на работе. А тут я ещё со своими капризами.Вобщем, я заткнулась, но лучше мне не стало.Начала я возвращения в квартиру оттягивать. То в общагу после занятий, то ещё куда. Мужу пора назад, и я к этому времени, чтобы одной не ждать. Но бед прибавилось: он приходит уставший, а я ужином ещё заниматься и не начинала. Почему? Где шлялась? И, может быть, даже - с кем?И вот однажды пришла я пораньше. Погода была хорошая, бабье лето, солнце низкое, но яркое. Вошла в квартиру. Ещё не разулась даже, когда ощущение возникло: что-то не так. Стою, головой кручу, глазами хлопаю. На стене тень ходуном ходит. Ну, это привычно, из-за неё я уже вздрогнула, норму выполнила. А на полу...В комнате были стол и два-три стула. Сами из коридора не видны, но по всему полу косо протянулись тени от их ножек. Такая получилась зебра с полосками разной толщины: некоторые тени друг на дружку накладывались. У плинтуса они объединялись в общее затемнение от столешницы и сидений. Я эту веселую тельняшку никогда не забуду. Потому что одна полоска там двигалась, пересекая остальные. Неторопливо так - туда скользнёт, замрёт ненадолго и назад. Потом снова.Из комнаты ни скрипов, ни шорохов. Нет ощущения, что там кто-то живой притаился. Меня словно парализовало. Вроде понимаю, что рациональное объяснение должно быть, но придумать его не могу. Надо бы в комнату заглянуть, чтобы узнать причину непонятного оптического эффекта. Только вдруг причина эта - стул, который у меня на глазах продолжит ножкой туда-сюда водить? Тогда не выкидыш - попрощаюсь либо с умом, либо с жизнью: что первым откажет - мозги или сердце. Хотела «Пожар!» закричать, лучше уж людей привлечь и со стыда за враньё сгореть, чем обделаться и помереть со страху. Не получилось, горло перехватило.Сама не знаю, как на лестничную площадку выбралась. Дверь не заперла, из подъезда вывалилась - и ну рыдать! Так, скуля, вокруг дома бродила, пока муж не вернулся. Благо, плачущие девки в то время особого внимания не привлекали. Люди вообще старались лишнего не замечать.Мой вернулся - я ему на грудь, со слезами, соплями и криками. Он ничего не понял. Думал, что ограбили (явно никого не убили - я ведь жива!). Или изнасиловали. А я ему про то, что в квартире ни за что не останусь, вернусь в общагу и его туда же спрячу, иначе быть ему вдовцом. Глупостей наплела! Трезвая, хотя лучше бы пьяная, чем сумасшедшая, если честно.Квартиру он, конечно, осмотрел. Никого там, конечно, не нашёл. Но ночевали мы, конечно, в общежитии. Я всегда стараюсь компромисс найти, но тогда как переклинило: ноги моей в этом заповеднике чертовщины не будет.Зарекалась я зря, разумеется. Пожить в квартире мне ещё пришлось, когда истерика улеглась: новый вариант по заказу не появился. Но режим свой я изменила: все уходы-приходы только с мужем. И ужин готовила загодя на завтра, чтобы только разогреть. Не знаю, что супруга больше достало - мои нервы или вчерашние макароны, но жильё он подыскал. Ощутимо дороже, пусть и столь же ветхое. Зато без танцующих табуреток. Долго мне припоминал это. Потом понемногу забылось.

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