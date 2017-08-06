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Истории из жизни

Месть домового

Увидев мультфильм про домовёнка, пятилетний сын спросил, живет ли у нас домовой в доме.
Я сказала, что не знаю, думаю, что есть, но пока никак он себя не проявлял, видимо, всем доволен. После этого разговора решила подарить ему домовёнка.
Купила такую игрушку, сшитую из мешковины и набитую сеном, сыну он очень понравился, назвал его Мишаней.
Стал с ним играть, разговаривать, рассказывать, что делал в садике. И вот однажды сын принес с садика конфету, кто-то его там угостил, но он не съел сам, а принес Мишане, сунул ему прямо в руку.
Я вечером не сдержалась (без всякой задней мысли), взяла эту конфету и съела, решила, что завтра куплю и положу обратно, сын и не заметит. Но уже ночью в квартире стали происходить странные вещи.
Сначала упали часы с тумбочки, затем стал мигать свет, который я в испуге включила, слышались какие-то вздохи, шорохи. Я в испуге разбудила мужа, но странный шум сразу же прекратился.
Когда муж сердитый, что я его разбудила, снова уснул, все возобновилось. Уснула я только под утро, приснился кошмарный сон, я вскочила от звонка будильника.
Муж мне не поверил, сказал, что это просто сон. Было бы иначе, тогда почему он этого не слышал?
Тогда я поняла, что ночное представление было разыграно специально для меня, и даже знаю кем.
Вечером я купила конфеты, печенье, положила рядом с домовёнком, попросила у него прощения и предложила дружить.
Больше такое не повторялось. Как это можно объяснить, ведь это просто игрушка?

Автор: Лена.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:52 by TiTaN_2017Просмотров: 272Комментарии: 1
+9

Ключевые слова: Мультфильм игрушка шум конфеты

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Комментарии

#1 написал: vbuzova
Вчера, 21:49
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 14
Все сделали правильно - исправили ошибку. Хорошая история.
Зарегистрирован: 6.08.2017
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