Месть домового

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 19:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 272 Комментарии: 1 +9 Вчера, 19:52 by

Увидев мультфильм про домовёнка, пятилетний сын спросил, живет ли у нас домовой в доме.Я сказала, что не знаю, думаю, что есть, но пока никак он себя не проявлял, видимо, всем доволен. После этого разговора решила подарить ему домовёнка.Купила такую игрушку, сшитую из мешковины и набитую сеном, сыну он очень понравился, назвал его Мишаней.Стал с ним играть, разговаривать, рассказывать, что делал в садике. И вот однажды сын принес с садика конфету, кто-то его там угостил, но он не съел сам, а принес Мишане, сунул ему прямо в руку.Я вечером не сдержалась (без всякой задней мысли), взяла эту конфету и съела, решила, что завтра куплю и положу обратно, сын и не заметит. Но уже ночью в квартире стали происходить странные вещи.Сначала упали часы с тумбочки, затем стал мигать свет, который я в испуге включила, слышались какие-то вздохи, шорохи. Я в испуге разбудила мужа, но странный шум сразу же прекратился.Когда муж сердитый, что я его разбудила, снова уснул, все возобновилось. Уснула я только под утро, приснился кошмарный сон, я вскочила от звонка будильника.Муж мне не поверил, сказал, что это просто сон. Было бы иначе, тогда почему он этого не слышал?Тогда я поняла, что ночное представление было разыграно специально для меня, и даже знаю кем.Вечером я купила конфеты, печенье, положила рядом с домовёнком, попросила у него прощения и предложила дружить.Больше такое не повторялось. Как это можно объяснить, ведь это просто игрушка?Автор: Лена.

Ключевые слова: Мультфильм игрушка шум конфеты

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