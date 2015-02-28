"Вставай, парень, беда"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:51

Серебряная пуля Просмотров: 117 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 10:51 by

Мой муж хотел жить во Франции, документы мы ждали очень долго, скитались и переезжали, а когда устроились, появилась его маман.С самопровозглашённой святой, на которую молился мой муж, ужиться было непросто, а её предложение обменять ей внука на её драгоценного сына я считаю самым кошмарным в своей жизни.После я узнала, что старший сын, живущий на родине, был поставлен перед выбором: или жена, или мама. Выбрав жену, он с ней был изгнан из дома зимой, жил в сарае без отопления с больными лёгкими, из-за чего и умер. Почти никто об этом знал, и моя свекровь упивалась всеобщим сочувствием.Мой муж знал, приезжали друзья брата, сказали, что где тот жил и о том, что произошло, узнали слишком поздно. Тот только работу просил, и они его устроили. Говорили, что девушка брата во всём пыталась угодить, но ревность свекрови только росла, перейдя все границы.К тому же была она из деревни, и там жила её дочь от первого брака, что свекровь считала позором. В дом ребята не вошли, сели в джипы и уехали. Меня муж просил держать рот на замке.Хорошо, что мы не были на их месте: мой благоверный отправил бы меня на мороз одну. Любовь зла... Но когда розовые очки разбиваются, всё становится простым и понятным. Даже вину за собственную глупость не на кого возложить.Помню, что свекровь сообщила мне о том, что советуется она с очень сильной колдуньей-цыганкой, вот та, взглянув на фото старшего, сразу выдала: "Не жилец" за два года до его смерти. Ну а коли "не жилец," так и бороться за него не стоит.Помню, ещё говорила, что когда старшему сыну плохо стало, стала она молиться, чтобы забрать его боль себе, и тотчас же её скрутило от боли. Кое-как доковыляв до церкви, она обратилась к своей знакомой (прикормленной) служке и получила совет немедленно молиться о своём здоровье, а о здоровье сына молиться потом, отдельно. Совет ей помог моментально.Но мне не понять: моя мать на смертном одре молилась о нас и о прощении. Она всегда хотела забрать все наши беды, всю нашу боль.Мой муж имел слишком много вредных привычек, и объектом для поклонения культу бабушки был избран мой сын. На пути было одно препятствие - я.Но после развода сын остался со мной, и вместе с ним мы остались одни. Развелись мы не по-человечески. Всё муж делал втихоря, но ребёнка, как ни пытался забрать для своей мамы на свою родину, не смог. Мы разных национальностей, и я сразу запросила запрет на вывоз сына.С детства у меня случались во сне непроизвольные выходы души в астрал. Я встречала людей с похожей проблемой, мы стали называть их "этими снами." В них можно увидеть настоящее, оказаться на месте трагедии, увидеть смерть близкого человека - это очень страшно. Можно увидеть призраков, редко, но живой человек их сильней.Когда почти все суды были пройдены, со мной стали происходить странные вещи, как я понимаю, не добившись своего, не бедная свекровь пошла к колдунье и даже оплатила её (и не только её) поездку за границу.Первым делом кто-то отравил моего кота. Затем меня стали пробивать через самое уязвимое состояние, астрал. Грань между реальностью и астральным сном становилась размытой. Я начала видеть то, чего быть не может. Как-то я увидела существо из светящихся линий, напоминающее старуху, параллельно земле парящую в воздухе, с длинными линиями волос. Испугавшись, я подняла руку, вспомнив Гоголя, что нечисть надо перекрестить, старуха поняла, что я её вижу и, сказав: "Себя крести", исчезла.Раньше, когда я выходила из тела, кто-то вталкивал меня обратно, я видела его краем глаза. В ночь, когда разбился мой товарищ, он вытолкнул меня во сне из-под машины, сон повторялся раз за разом, но мужчина выталкивал меня всю ночь. Но в те дни он пропал. Никто больше не выталкивал меня обратно, и я начала блуждать каждую ночь, рискуя потеряться там навсегда.Как-то ночью открыв глаза, я увидела двух цыганок. Одна была почти полностью окутана чёрной дымкой, вторая, помоложе, - тёмно-серой. Я впервые столкнулась в астрале с живыми людьми, даже поняла, что это не просто дымка, это их аура, и что пожилая скоро провалится в ад: слишком тяжёлые на ней грехи.Что сделает человек, ничего не смыслящий в астральной магии? Я знала одну молитву "Отче наш", начала её читать, но пожилая цыганка подняла руку, и слова застряли у меня в горле, я начала задыхаться, она сжимала пальцы, а я не могла дышать, они так и стояли неподалёку, продолжая сжимать моё горло. Пытаясь отбиться, я смогла сесть, но хватка становилась ещё крепче, и я поняла, что умираю и ничего не могу с этим поделать. Вдруг откуда-то издалека стал доноситься крик, и мои плечи затряслись. Хватка ослабла, и я заорала. Рядом со мной сидел перепуганный сын, тряс меня за плечи, орал и плакал. Цыганки исчезли, а сын продолжал кричать, я сразу начала его успокаивать, а он просил, чтобы я больше его так не пугала.Вот, что он мне рассказал:"Я спал, и тут меня начал будить какой- то дядя, я не хотел вставать, да и дядька был нестрашный. Подумав, что он мне снится, я повернулся на другой бок и снова заснул. Но дядька скинул с меня одеяло, да так, что я на пол чуть не рухнул, не успел я что-либо сообразить, как он заговорил: "Слышишь меня, парень?! Вставай, парень, беда в доме, мать твою убивают, буди её, парень, буди!"Я вскочил и побежал к тебе, включил свет, а ты сидишь, глаза широко открыты, жутко так, и смотришь куда-то. Я кричал, тряс тебя, никакой реакции, я уже не знал, что делать, понял, что ты не дышишь. Что есть сил, орал, тряс, звал, а ты вдруг захрипела и так заорала, что я от страха чуть не помер и тоже заорал, но уже потому, что ты меня напугала. Ты меня больше так не пугай, ладно?"Никого в нашем доме не было: ни добрых дядей, ни жутких цыганок. Успокоив и уложив сына спать, я начала искать помощь, зная, что второй такой ночи я не переживу. Помощи я была готова просить у кого угодно, но по стечению обстоятельств узнала, что есть православный священник, отвечающий на любые вопросы абсолютно бесплатно.Для начала, послушав его, я заметила, что человек он с острым умом, хорошим чувством юмора, жаловались ему в основном на соседей, он же объяснял, что с энными соседями не знаком и взывал подумать о собственной душе. Я сильно боялась, что меня он отправит к психологу. Такие советы он тоже давал. Однако в кратце пояснив, что проблема проникновения в сны серьёзная, но решаемая, он уделил мне время отдельно.Речь его была пламенной. Он объяснял, что настоящая вера сильнее любой магии, напомнил, что мать крестила меня для защиты. Привёл пример, как один великий маг, видя бессилие демонов перед крестом, принял христианство, сказав: "Коли вы боитесь креста, то как же боитесь вы того, кто на нём распят?!", в последствии приняв мученическую смерть, он стал почитаться святым."Верь, Бог тебя не оставит".Изгнав из моей души страх, вселив уверенность в то, что я под защитой, батюшка дал мне молитву от проникновения в мои сны "Просьбу о защите к Святой Троице от ночных наваждений" и убедил, что больше меня не потревожат. Конечно, перекрестив кровать на три стороны света, я молилась, прося защиты, как никогда. Кому-то может показаться, что батюшка сильнейший психолог, я этого отрицать не могу, он дал мне веру в защиту, окрылил - и больше никаких не то что астралов, даже кошмаров мне больше не снилось уже много лет.Один из моих знакомых по сайту, которому я написала о произошедшем в ПС, хоть и не верит в Бога, а помощи просил у экстрасенса, вовсе не спорил со мной. В таких случаях очень важен результат. Каждый справляется по-своему.Цыганку, что чуть не убила меня во сне, я видела наяву, хотя жила на окраине, где все друг друга знали, и "новое" лицо сразу бросается в глаза, она садилась со мной в автобус, выходила на той же остановке, преследовала около недели. Иногда видела её со второй цыганкой, они пялились на мои окна, но я не боялась, я ведь под самой сильной защитой.Как-то едя с ней в одном автобусе, она как обычно смотрела на меня в упор. Не знаю, что на меня нашло, но я тоже стала на неё смотреть и мысленно показала ей её ауру, отчего-то знала, что она меня услышит, передала ей сообщение, что бесы в аду ей подчиняться не будут, это обман, с которым она живёт всю жизнь, и что её дочь ещё можно спасти. В этот раз цыганка вышла на следующей остановке, а я поехала дальше и больше её не встречала. Не видеть, не показывать чужую ауру я не могу, а передавать мысли и подавно: или ничего не было, или это сделал кто-то другой.Через пару недель после исчезновения цыганок приехала моя свекровь, спрашивала, не спит ли сын в моей комнате, кто мой заступник, какие молитвы я читаю на ночь, не снятся ли мне кошмары. Просилась остановиться у меня, в комнате сына, я отказала. Всучила какие-то зеркала и расчёски, я выкинула. После у меня начались проблемы с газом, ремонтник устал извлекать похоронную урну, матерясь: "Кто и с какой целью разместил такую вещь в газовой колонке?!" Неудивительно, что после первого же визита маман муж стал спиваться со скоростью света и злиться без повода.Неужели есть матери, способные дурно влиять на своих сыновей, рушить их жизнь, чтобы мучить невесток, показывая свою власть над сыном? И я отвечу: есть.Кто был тот ночной гость, разбудивший моего сына, я не знаю. Может быть, ангел-хранитель, может, астральный проводник, в любом случае, выжила я в ту ночь благодаря ему.

Ключевые слова: Цыганки развод свекровь муж ночной гость авторская история

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