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Истории из жизни

Страшная история

Костёр, палатки, чуть-чуть коньячка и шашлык - вот составляющие хорошего похода. Вот и мы с друзьями выбрались на природу. Ближе к ночи, естественно, вспомнились страшные истории. Одна из них произошла с отцом нашего друга, когда было ему лет девять. Друг и его отец оба врачи, люди, повидавшие многое, а вот эта давняя история никого не оставила равнодушным, спорили мы полночи. Выношу эту историю на ваш строгий суд.

Дело было в далёкие послевоенные годы, года два, как отгремела самая страшная война. Девятилетний Миша (отец нашего друга) жил с мамой, бабушкой и старшим братом в одной из деревень центральной России. Времена были тяжелые, работали все, Миша и 11-летний брат в тот год были подпасками. Пастухами были два деда, которые в поле уже не могли работать, да два подпаска.

В Мишиной деревне жил и председатель колхоза, фронтовик, инвалид, но очень уважаемый мужик. Назовём его Алексеем. Его жена, Анна, была на тот момент глубоко беременна. И вот в один прекрасный день у Анны начались роды. До города далеко, во всю идёт уборочная, транспорт и лошади все в деле. Из медицинского персонала бабка-повитуха и молоденькая девочка-фельдшер. Конечно, в центральной усадьбе было что-то типа больницы, и был врач, очень старенький. Но случилось так, что за неделю до описываемых событий доктор тихо умер от старости. Нового ещё не прислали, не до того было. В общем, роды у Анны были очень тяжелые, повитуха сделала, что смогла. Ребёнок родился живой и здоровый. А вот у мамы случилась родильная горячка. День она пролежала в бреду, а ночью умерла. Фельдшер проверила пульс, зеркальце ко рту поднесла-дыхания нет. Заверила она факт смерти.

Плакать и рыдать было некогда, да и три дня ждать тоже. Похоронил Алексей жену на следующий день с утра. Ребёнком занялась его старшая сестра.

В тот же день после обеда, когда от жары даже коровам было лень жевать, Миша решил походить в ближайшем перелеске, грибов на похлёбку найти. Зашёл в лесок рядом с деревенским погостом и услышал странные звуки: то ли стон, то ли крик, и как скребется кто. Мишка испугался и брата позвал. После войны дети, пережившие оккупацию, не боялись уже ничего. Брат проверил, откуда звуки, и велел дедов позвать. Пока Мишка бегал, он руками начал раскапывать свежую могилу Анны. Когда деды приковыляли, могила была уже разрыта, уж как они гроб вскрыли, об этом Михаил не рассказывал, но там была живая Анна. Деды от испуга креститься начали, а она сидит в гробу вся седая, взгляд безумный, ногти поломаны и в крови. Взгляд от одного к другому перебегает, и только смогла прохрипеть: "Воды". Брат отправил Мишу в деревню предупредить Алексея, а тот вместо этого за кустами притаился и стал смотреть, что дальше будет. А что там будет? Бедная женщина, похоже, с ума сошла от ужаса. Имя своего не помнила, сказать толком ничего не могла. Помогли пастухи ей выбраться да подпаска с ней в деревню отправили. Мишка вышел из-за кустов и под руки с братом бедную женщину в деревню повели.

По словам Михаила, шли они довольно долго: сил ни у женщины, ни у мальчишек, которые тоже стресс перенесли, не было. Когда пришли в деревню, поднялся переполох: все взрослые, адекватные люди в поле. На хозяйстве дети да старухи. В общем, крик поднялся знатный, бабки решили, что бедная женщина восстала из мёртвых, кто-то принёс икону и стал молитвы читать, а одна из них, взяв дома ружьё (откуда оно, не знаю), выстрелила в Анну. Женщина умерла второй раз и уже по-настоящему. Её снова похоронили, Алексей, не выдержав всего этого, удавился прямо на кладбище. Их ребеночка взяла старшая сестра Алексея.

Где-то неделю спустя она рассказала Мишиной матери, что дитё не пьёт молоко, весь день плачет, а ночью ей слышатся какие-то шаги. И кажется, что покойная Анна приходит к своему ребёнку: ребёнок ночью после этих шагов затихает и слышится его причмокивание, ну как будто грудь сосёт.

С церквями тогда плохо было, попросили они одну бабушку верующую в дом прийти. Бабушка пришла, молитвы читала, ребеночка крестить велела и подтвердила, что это мать покойная приходит. Нет покоя её душе на том свете, за дитё переживает. А если не крестить, то заберет она его с собой. Как я уже писала, церкви рядом не было, да и пора была уборочная, не до крестин. Да и вообще в те времена за крестины по головке не погладили бы.

После визита бабушки ребёнок стал есть, шаги прекратились. Но начались стуки в окно. Ещё недели через две ребёнок заболел, поднялась высокая температура, он начал хрипеть и в результате умер. Похоронили его к матери в могилу. Люди поговорили да успокоились, а вот Михаил не мог забыть эту историю и часто рассказывал её своим детям. Именно благодаря этому случаю он решил стать врачом, что успешно и сделал, всю жизнь проработал терапевтом в своих родных местах. Его сын, наш друг, тоже стал врачом-кардиологом.

Мы спорили до хрипоты, но так и не пришли к общему мнению. Я считаю, что эта история вполне могла произойти: женщина от горячки впала в кому, никакого вскрытия не проводилось, из-за нехватки времени и жары похоронили очень быстро. От нехватки кислорода мозг сработал, и она очнулась. И я также искренне верю, что душа несчастной женщины болела за ребёнка, вот и приходила покормить малыша. Некоторые посчитали рассказ выдумкой.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36 by Mary3.11.Просмотров: 1 253Комментарии: 16
+25

Ключевые слова: Страх гроб мать ребенок ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:09
+5
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 147
Я придерживаюсь мнения, что в жизни всякое имеет место быть. А в этой истории реальность в стократ страшнее мистики. Да и поведение Алексея странное, тронулся, видать, мужик от горя совсем, раз в кустах отсиживался, а после руки на себя наложил. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:21
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 144
Цитата: conjure one
в этой истории реальность в стократ страшнее мистики. +++

Точно! Вот такой еще фортель может жизнь выкинуть... вроде спаслась, ан нет, попалась бабка с ружьем, ужас... +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: DRUID
Сегодня, 11:31
+4
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Комментариев: 509
Цитата: conjure one
. Да и поведение Алексея странное, тронулся, видать, мужик от горя совсем, раз в кустах отсиживался, а после руки на себя наложил. +++


В кустах не Алексей сидел , а мальчик Миша.


Странно, что сестра которая ребеночка забрала, не удосужилась посмотреть , кто к нему по ночам ходит.
Могла бы и покрестить в тихоря, раз это было жизненно необходимо. Видимо не сильно то ей нужен был этот малыш.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:45
+3
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Комментариев: 1 551
Бедная женщина. Жаль, что её убили. Тяжелый рассказ. В историю верю,+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 12:49
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Комментариев: 1 364
Такое впечатление, что сбору урожая были принесены в жертву жизни матери и ребёнка; я понимаю,что впечатление ошибочное и люди пострадали из-за отсутсвие элементарного образования и медицинской помощи, но чувство чего-то языческого не покидает меня.
Насчёт крещения - да,по головке бы не погладили, но те люди,которым это надо было, брали и крестили,даже в больших городах, по своей семье знаю.Мои бабушка и дедушка прошли войну, и после войны в серьёзном ведомстве работали, и тем не менее,их дети были крещёные.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:36
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 9
Про то, что к новорожденному приходит умершая мать и кормит его, я тоже слышала от своей подруги. У них в деревне, когда моя подруга была маленькой, умерла при родах соседка. Малышка родилась здоровой. Днем она не ела, а только плакала. А ночью, как говорила бабушка новорожденной, было слышно, как она чмокает губами, как-будто сосет грудь. Когда бабушка решила посмотреть, что происходит, то малышка реально чмокала губами, как при кормлении, а потом заснула до утра. Так было где-то до 40 дней.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#7 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:46
+4
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 66
Бедная женщина эта Анна. И роды тяжелые, потом горячка и, похоже, кома, и похоронили заживо, еще и убили ни за что. Тяжелая история.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#8 написал: Joss
Сегодня, 14:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (181|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 766
Цитата: Light_a_dark
Про то, что к новорожденному приходит умершая мать и кормит его, я тоже слышала от своей подруги. У них в деревне, когда моя подруга была маленькой, умерла при родах соседка. Малышка родилась здоровой. Днем она не ела, а только плакала. А ночью, как говорила бабушка новорожденной, было слышно, как она чмокает губами, как-будто сосет грудь. Когда бабушка решила посмотреть, что происходит, то малышка реально чмокала губами, как при кормлении, а потом заснула до утра. Так было где-то до 40 дней.


и что? за 40 дней новорожденная с голоду не умерла?
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:20
+2
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Комментариев: 8 214
Верю в историю, всё могло быть. Если бы не случайность и поспешность женщины, выстрелившей в Анну, возможно со временем бы всё встало на свои места. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#10 написал: LudaM
Сегодня, 15:22
+1
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Комментариев: 523
Пока Мишка бегал, он руками начал раскапывать свежую могилу Анны. Когда деды приковыляли, могила была уже разрыта


Офигеть

Мы спорили до хрипоты, но так и не пришли к общему мнению. Я считаю, что эта история вполне могла произойти


Я тоже считаю, что все может быть. Жалко всю семью
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#11 написал: Eulalia
Сегодня, 16:19
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Публикаций: 0
Комментариев: 251
Пипец...я бы эту бабку, которая из ружья выстрелила, сама бы прикончила, самая умная нашлась что ли?
И еще, прежде чем раскапывать могилу,услышали звуки,стон.. складывается ощущение, что гроб только песочком присыпали и пошли,естественно, урожи свои собирать, думаю, если бы в глубокой яме она была, то вряд ли такие звуки были слышны..
Да господи! В любой непонятной ситуации отмазывайся уборочными и посевными))
Зарегистрирован: 11.05.2014
#12 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:41
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Комментариев: 172
Действительно, бабка с ружьем овца. Так жаль женщину. Может оклемалась бы и была бы счастливая семья, растила бы сама дитятко своё. А тут какая то сволочь из ружья пальнула. Ну ведь ни при царе горохе это произошло, как можно было подумать, что это покойница пришла в село. Ладно бы при Иване Грозном, но в послевоенные годы люди уже цивилизованные должны быть.
Интересно, понесла ли та бабка наказание? Человека ведь убила беспомощного.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:36
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Комментариев: 3 445
Цитата: Ольга 1981
царе горохе это произошло, как можно было подумать, что это покойница пришла в село. Ладно бы при Иване Грозном, но в послевоенные годы люди уже цивилизованные должны быть.

Они и в наше время цивилизованными должны быть, но увы( Это далеко не так. Бабка, думаю наказание понесла, времена суровые таки.
А что при уборочной всем некогда было, охотно верю. Всё бывает. А кормить могла и нечистая приходить. Неудивительно, что ребёнок умер.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#14 написал: семишна
Сегодня, 17:50
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Раньше в газете ,,Советская молодежь,, был конкурс историй из жизни.Там была подобная история.Ребенок от визитов мамы тоже умер.Жуть....
Зарегистрирован: 26.07.2015
#15 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 18:15
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Вот уж реально страшная история. Бабка с ружьем просто дура, других слов не найду. Жалко Анну и ее семью.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#16 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 19:01
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Комментариев: 5 438
У меня в книге Русские сказки описан рассказ о приходе матери к дитю и кормлению его мертвой грудью. Таких случаев много.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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