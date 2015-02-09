Страшная история

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:36

Mary3.11. Просмотров: 1 253 Комментарии: 16 +25 Сегодня, 10:36 by

Костёр, палатки, чуть-чуть коньячка и шашлык - вот составляющие хорошего похода. Вот и мы с друзьями выбрались на природу. Ближе к ночи, естественно, вспомнились страшные истории. Одна из них произошла с отцом нашего друга, когда было ему лет девять. Друг и его отец оба врачи, люди, повидавшие многое, а вот эта давняя история никого не оставила равнодушным, спорили мы полночи. Выношу эту историю на ваш строгий суд.Дело было в далёкие послевоенные годы, года два, как отгремела самая страшная война. Девятилетний Миша (отец нашего друга) жил с мамой, бабушкой и старшим братом в одной из деревень центральной России. Времена были тяжелые, работали все, Миша и 11-летний брат в тот год были подпасками. Пастухами были два деда, которые в поле уже не могли работать, да два подпаска.В Мишиной деревне жил и председатель колхоза, фронтовик, инвалид, но очень уважаемый мужик. Назовём его Алексеем. Его жена, Анна, была на тот момент глубоко беременна. И вот в один прекрасный день у Анны начались роды. До города далеко, во всю идёт уборочная, транспорт и лошади все в деле. Из медицинского персонала бабка-повитуха и молоденькая девочка-фельдшер. Конечно, в центральной усадьбе было что-то типа больницы, и был врач, очень старенький. Но случилось так, что за неделю до описываемых событий доктор тихо умер от старости. Нового ещё не прислали, не до того было. В общем, роды у Анны были очень тяжелые, повитуха сделала, что смогла. Ребёнок родился живой и здоровый. А вот у мамы случилась родильная горячка. День она пролежала в бреду, а ночью умерла. Фельдшер проверила пульс, зеркальце ко рту поднесла-дыхания нет. Заверила она факт смерти.Плакать и рыдать было некогда, да и три дня ждать тоже. Похоронил Алексей жену на следующий день с утра. Ребёнком занялась его старшая сестра.В тот же день после обеда, когда от жары даже коровам было лень жевать, Миша решил походить в ближайшем перелеске, грибов на похлёбку найти. Зашёл в лесок рядом с деревенским погостом и услышал странные звуки: то ли стон, то ли крик, и как скребется кто. Мишка испугался и брата позвал. После войны дети, пережившие оккупацию, не боялись уже ничего. Брат проверил, откуда звуки, и велел дедов позвать. Пока Мишка бегал, он руками начал раскапывать свежую могилу Анны. Когда деды приковыляли, могила была уже разрыта, уж как они гроб вскрыли, об этом Михаил не рассказывал, но там была живая Анна. Деды от испуга креститься начали, а она сидит в гробу вся седая, взгляд безумный, ногти поломаны и в крови. Взгляд от одного к другому перебегает, и только смогла прохрипеть: "Воды". Брат отправил Мишу в деревню предупредить Алексея, а тот вместо этого за кустами притаился и стал смотреть, что дальше будет. А что там будет? Бедная женщина, похоже, с ума сошла от ужаса. Имя своего не помнила, сказать толком ничего не могла. Помогли пастухи ей выбраться да подпаска с ней в деревню отправили. Мишка вышел из-за кустов и под руки с братом бедную женщину в деревню повели.По словам Михаила, шли они довольно долго: сил ни у женщины, ни у мальчишек, которые тоже стресс перенесли, не было. Когда пришли в деревню, поднялся переполох: все взрослые, адекватные люди в поле. На хозяйстве дети да старухи. В общем, крик поднялся знатный, бабки решили, что бедная женщина восстала из мёртвых, кто-то принёс икону и стал молитвы читать, а одна из них, взяв дома ружьё (откуда оно, не знаю), выстрелила в Анну. Женщина умерла второй раз и уже по-настоящему. Её снова похоронили, Алексей, не выдержав всего этого, удавился прямо на кладбище. Их ребеночка взяла старшая сестра Алексея.Где-то неделю спустя она рассказала Мишиной матери, что дитё не пьёт молоко, весь день плачет, а ночью ей слышатся какие-то шаги. И кажется, что покойная Анна приходит к своему ребёнку: ребёнок ночью после этих шагов затихает и слышится его причмокивание, ну как будто грудь сосёт.С церквями тогда плохо было, попросили они одну бабушку верующую в дом прийти. Бабушка пришла, молитвы читала, ребеночка крестить велела и подтвердила, что это мать покойная приходит. Нет покоя её душе на том свете, за дитё переживает. А если не крестить, то заберет она его с собой. Как я уже писала, церкви рядом не было, да и пора была уборочная, не до крестин. Да и вообще в те времена за крестины по головке не погладили бы.После визита бабушки ребёнок стал есть, шаги прекратились. Но начались стуки в окно. Ещё недели через две ребёнок заболел, поднялась высокая температура, он начал хрипеть и в результате умер. Похоронили его к матери в могилу. Люди поговорили да успокоились, а вот Михаил не мог забыть эту историю и часто рассказывал её своим детям. Именно благодаря этому случаю он решил стать врачом, что успешно и сделал, всю жизнь проработал терапевтом в своих родных местах. Его сын, наш друг, тоже стал врачом-кардиологом.Мы спорили до хрипоты, но так и не пришли к общему мнению. Я считаю, что эта история вполне могла произойти: женщина от горячки впала в кому, никакого вскрытия не проводилось, из-за нехватки времени и жары похоронили очень быстро. От нехватки кислорода мозг сработал, и она очнулась. И я также искренне верю, что душа несчастной женщины болела за ребёнка, вот и приходила покормить малыша. Некоторые посчитали рассказ выдумкой.

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