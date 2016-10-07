Покупка с "сюрпризом"

A.Norton Просмотров: 790 Комментарии: 11 +19 Вчера, 20:43 by

Недавно я купила в свою спальню платяной шкаф. Не антикварный, был взят в обычном мебельном магазине. Изготовили его на заказ, древесину и дизайн будущей мебели я выбирала сама. Этот факт важен для понимания того, что шкаф был новым, без истории, что есть у всех старинных вещей.Потому происходящее дальше было очень странным и ненормальным.В первую же ночь дверцы шкафа открылись сами собой. Я сплю очень чутко и тихий щелчок замка разбудил меня. Дверцы шкафа были открыты, изнутри на меня смотрело мое же отражение в зеркале — сонное и удивленное. Перед тем, как лечь спать, я заперла шкаф, а ключ положила в стол, что помнила совершенно отчетливо.Меня со страшной силой клонило в сон, но я все-таки поднялась с кровати и проверила ключ. Он лежал в ящике стола — там, где и положено. Жила я тогда одна, никто другой не мог взять ключ, открыть шкаф и положить его обратно. Закрыв шкаф снова, я вернулась в постель. Досыпать. И опять тихий щелчок, когда я почти уснула.Я приподнялась и посмотрела на шкаф. Открыт. Заспанное отражение удивленно смотрит на меня. Встаю, запираю шкаф, прячу ключ. Только ложусь, он открывается снова. Странно, но мне совсем не страшно. Ничьего присутствия в комнате не ощущается, явной угрозы моей жизни нет. В третий раз я не запираю шкаф и спокойно досыпаю до утра. Проснувшись, обнаруживаю, что шкаф закрыт. На замок. Ключ на месте.Неужто все это мне приснилось?На вторую ночь я напилась крепкого кофе, легла в постель с электронной книжкой. Читала и ждала, что произойдет. Шкаф открылся ровно в половине первого ночи, специально засекла по часам. Закрыла, проверила, точно ли заперла дверцы, ключ положила рядом с собой. Шкаф все равно открылся, с интервалом в полминуты. Встала закрыть, и тут меня посетила заманчивая идея — обвязать ручки шкафа крепкой веревкой. Посмотрим, что тогда будет.Так я и поступила. Щелкает замок, дверцы пытаются открыться, а веревка держит. Дверцы качнулись раз-другой, как будто кто-то толкал их изнутри, а потом уж произошло явление более странное. Концы веревки зашевелились как змеи, мой узел, завязанный крепко, распустился, веревка соскользнула на пол, и дверцы шкафа плавно открылись. Вот тогда мне стало немного страшно. Закрыть шкаф уже не решилась. Как и остаться в комнате. Остаток ночи проворочалась на неудобном диване в гостиной.Утром шкаф, конечно же, оказался закрыт. Полдня я потратила на заполнение его своими вещами: развесила платья, костюмы и блузки, расставила туфли. Закончив с этим делом, ушла к подруге — на вечеринку по случаю ее дня рождения. Погуляли на славу, домой я вернулась уставшая, натанцевавшаяся и пьяная немного. Вошла в квартиру, и моментально отрезвела. Шкаф стоял открытым. Все мои вещи были выброшены и валялись на ковре пестрой грудой.Вот это уже было слишком. Перебор. На следующий день я вернула шкаф в магазин, получила назад заплаченные за него деньги, и купила себе другой. Не в этом магазине, естественно.Сейчас у меня все нормально. Новый шкаф не открывается по ночам, никто и ничто не выбрасывает оттуда мою одежду.Теперь я, бывает, размышляю о том странном шкафе. Что же открывало его? Может, в нем обитала некая сущность, выходящая только по ночам. Или он был проклят. Или все дело было в зеркале, висевшем внутри. Мало ли, о зеркалах тоже разное говорят, примет и поверий о них существует множество.В поиске ответов я положилась на Интернет. Начиталась пугающих историй о проклятых вещах, настращала себя до невозможности, и выявила одну закономерность — во всех случаях проклятые вещи оказывались связаны с разными трагическими случаями: насильственными убийствами, самоубийствами, загадочными смертями, похищениями и прочими нехорошими делами. Но шкаф тот был новее некуда, изготовлен на фабрике, а оттуда сразу же перевезен ко мне в квартиру. Никто не покупал шкаф до меня, и он просто не мог быть связан с чем-то настолько плохим, чтобы вдруг взять и стать проклятой вещью.Недели через две интерес к поискам разгадки этой тайны у меня угас. Было, прошло — и ладно.

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