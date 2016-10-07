Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Покупка с "сюрпризом"

Недавно я купила в свою спальню платяной шкаф. Не антикварный, был взят в обычном мебельном магазине. Изготовили его на заказ, древесину и дизайн будущей мебели я выбирала сама. Этот факт важен для понимания того, что шкаф был новым, без истории, что есть у всех старинных вещей.

Потому происходящее дальше было очень странным и ненормальным.

В первую же ночь дверцы шкафа открылись сами собой. Я сплю очень чутко и тихий щелчок замка разбудил меня. Дверцы шкафа были открыты, изнутри на меня смотрело мое же отражение в зеркале — сонное и удивленное. Перед тем, как лечь спать, я заперла шкаф, а ключ положила в стол, что помнила совершенно отчетливо.

Меня со страшной силой клонило в сон, но я все-таки поднялась с кровати и проверила ключ. Он лежал в ящике стола — там, где и положено. Жила я тогда одна, никто другой не мог взять ключ, открыть шкаф и положить его обратно. Закрыв шкаф снова, я вернулась в постель. Досыпать. И опять тихий щелчок, когда я почти уснула.

Я приподнялась и посмотрела на шкаф. Открыт. Заспанное отражение удивленно смотрит на меня. Встаю, запираю шкаф, прячу ключ. Только ложусь, он открывается снова. Странно, но мне совсем не страшно. Ничьего присутствия в комнате не ощущается, явной угрозы моей жизни нет. В третий раз я не запираю шкаф и спокойно досыпаю до утра. Проснувшись, обнаруживаю, что шкаф закрыт. На замок. Ключ на месте.

Неужто все это мне приснилось?

На вторую ночь я напилась крепкого кофе, легла в постель с электронной книжкой. Читала и ждала, что произойдет. Шкаф открылся ровно в половине первого ночи, специально засекла по часам. Закрыла, проверила, точно ли заперла дверцы, ключ положила рядом с собой. Шкаф все равно открылся, с интервалом в полминуты. Встала закрыть, и тут меня посетила заманчивая идея — обвязать ручки шкафа крепкой веревкой. Посмотрим, что тогда будет.

Так я и поступила. Щелкает замок, дверцы пытаются открыться, а веревка держит. Дверцы качнулись раз-другой, как будто кто-то толкал их изнутри, а потом уж произошло явление более странное. Концы веревки зашевелились как змеи, мой узел, завязанный крепко, распустился, веревка соскользнула на пол, и дверцы шкафа плавно открылись. Вот тогда мне стало немного страшно. Закрыть шкаф уже не решилась. Как и остаться в комнате. Остаток ночи проворочалась на неудобном диване в гостиной.

Утром шкаф, конечно же, оказался закрыт. Полдня я потратила на заполнение его своими вещами: развесила платья, костюмы и блузки, расставила туфли. Закончив с этим делом, ушла к подруге — на вечеринку по случаю ее дня рождения. Погуляли на славу, домой я вернулась уставшая, натанцевавшаяся и пьяная немного. Вошла в квартиру, и моментально отрезвела. Шкаф стоял открытым. Все мои вещи были выброшены и валялись на ковре пестрой грудой.

Вот это уже было слишком. Перебор. На следующий день я вернула шкаф в магазин, получила назад заплаченные за него деньги, и купила себе другой. Не в этом магазине, естественно.

Сейчас у меня все нормально. Новый шкаф не открывается по ночам, никто и ничто не выбрасывает оттуда мою одежду.

Теперь я, бывает, размышляю о том странном шкафе. Что же открывало его? Может, в нем обитала некая сущность, выходящая только по ночам. Или он был проклят. Или все дело было в зеркале, висевшем внутри. Мало ли, о зеркалах тоже разное говорят, примет и поверий о них существует множество.

В поиске ответов я положилась на Интернет. Начиталась пугающих историй о проклятых вещах, настращала себя до невозможности, и выявила одну закономерность — во всех случаях проклятые вещи оказывались связаны с разными трагическими случаями: насильственными убийствами, самоубийствами, загадочными смертями, похищениями и прочими нехорошими делами. Но шкаф тот был новее некуда, изготовлен на фабрике, а оттуда сразу же перевезен ко мне в квартиру. Никто не покупал шкаф до меня, и он просто не мог быть связан с чем-то настолько плохим, чтобы вдруг взять и стать проклятой вещью.

Недели через две интерес к поискам разгадки этой тайны у меня угас. Было, прошло — и ладно.
Вчера, 20:43 by A.NortonПросмотров: 790Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Квартира спальня шкаф странности сущность история из жизни авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 20:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 397
Тоже есть история про шкаф. Надо как-нибудь собраться написать. История Ваша впечатляющая. Думаю, шкаф понравился кому-то, кто уже был в этом доме. Хотя... после его отправки восвояси чертовщина прекратилась. Тогда - при производстве (изготовлении?) шкафа пострадал мебельщик, а душа его... в общем, при жизни он был гулякой и любителем посещать чужих жен, когда их мужья в командировках.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#2 написал: Шаада
Вчера, 21:03
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Отличная история и самое главное благополучно закончившаяся! Надо сказать, нервы у вас отличные, не сразу испугались, завидую. )
Возможно, дело в человеке, который делал этот шкаф, может он невольно или вольно что то туда подсадил. Или совпадение, что какая то бездомная сущь туда залезла...
Зарегистрирован: 21.07.2018
#3 написал: Fleur Delacour
Вчера, 21:10
+5
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
Я б, закрыла, верёвками связала, забаррикадировала и... с..валила бы оттуда нахрен ещё раньше.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Молния
Вчера, 21:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
Может быть, вашему домовому он очень уж пришёлся не по вкусу smile и он таким образом вынудил вас выбрать другой шкаф... +
Зарегистрирован: 30.05.2015
#5 написал: Ерема
Вчера, 21:27
+6
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 167
А почему ночью выходит оно из шкафа? Веревки-то снаружи были завязаны, значит ночью оно входило в шкаф; наверное, спать+++.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#6 написал: t.eir
Вчера, 21:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 143
Цитата: Ерема
А почему ночью выходит оно из шкафа? Веревки-то снаружи были завязаны, значит ночью оно входило в шкаф; наверное, спать+++.

Ну правильно. Оно там уснуло и хозяйка сдала шкаф вместе с ним обратно в магазин.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#7 написал: Ерема
Вчера, 22:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 167
Цитата: t.eir
Цитата: Ерема
А почему ночью выходит оно из шкафа? Веревки-то снаружи были завязаны, значит ночью оно входило в шкаф; наверное, спать+++.

Ну правильно. Оно там уснуло и хозяйка сдала шкаф вместе с ним обратно в магазин.

А взялось-то оно, получается, из мастерской, где шкаф делали, так?
Зарегистрирован: 29.06.2018
#8 написал: Liam
Вчера, 22:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 630
А шкаф то живой оказался. Видимо он сделан из волшебной древесины. Только свою функцию шкафа чего-то не выполняет, проказник, вещи выплёвывает. А по ночам открывается , наверно любит проветриваться. Главное чтобы он есть не захотел, а то как проглотит хозяина и не выпустит uzas
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#9 написал: Eulalia
Вчера, 23:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 243
может просто домовому новый шкаф чем-то не угодил?
Зарегистрирован: 11.05.2014
#10 написал: Andof
Вчера, 23:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Сущность которая считает шкаф своим домом +
Зарегистрирован: 11.01.2018
#11 написал: Kenya
Сегодня, 01:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 94
Мороз продрал. Автор храбрый человек! Я бы после второго распахивания, выволокла его за пределы квартиры, сколько бы он ни весил. На хутор такие "открытия". А тут и время засекли, и веревочный тест.
Зарегистрирован: 9.01.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.