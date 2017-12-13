Проклятый клад купца Никольского

Lynx Просмотров: 537 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 14:08 by

Давно назревал этот пост, давно обещал - делаю. Мистика в поисках кладов! В общем, всё как обычно. Одно видео. Ниже будет сопроводительный рассказ на копательскую тему.Итак, я не собирался открывать филиал "РЕН ТВ" здесь, но тем не менее видео (во второй половине) получилось именно мистическим. Сказка или сказание, быль или моя фантазия - решать вам. Но, как сказал лучший герой Янковского: "Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет". Так и я.Давно хотелось сделать этот ролик и написать рассказ соответствующий. В общем, мистика. Сидя дома на диване, её дуновение можно почувствовать разве что при просмотре хорошего ужастика на ночь, но таких, увы, уже не делают. А вот находясь где-нибудь в заброшенной деревне, которой уже и на картах нет, наблюдая закат, стоя между старой скрипучей березой и развалинами барской усадьбы, - вот в такие моменты легкое дуновение ветерка может очень сильно взбудоражить ваше воображение. Особенно жутко становится, когда ты один, и ты точно знаешь, что нет ни одной живой души в радиусе десятка километров. Так-то оно вроде так, но вот темнеет, и ты слышишь, как ломаются мелкие сучки под чей-то неторопливой и тяжелой поступью...Существует поверье, что клады охраняют души умерших владельцев. Не могут они расстаться со своими сокровищами, даже находясь на том свете. А если из-за этого золота их ещё и сгубили при жизни, то точно клад будет проклятый и просто так новому владельцу не дастся. Для этого надо или что-то отдать, либо оказаться рядом в нужное время и при правильных обстоятельствах. Иначе можно сгинуть. Этот рассказ является продолжением видео. Поэтому, наверное, лучше в самом начале посмотреть его, а потом читать. Ниже будут спойлеры.Сказать, что я натерпелся страху в тот раз, значит - ничего не сказать. У любого кладоискателя в экспедициях бывают такие дни, когда ты буквально чувствуешь всю первозданность и непостижимую красоту природы. Чувствуешь какое-то единение и отчужденность одновременно. Чувствуешь чье-то присутствие. Увлеченно копая в сумерках и тем более - ночью, ты воспринимаешь действительность через призму каких-то древних инстинктов, на уровне шестого чувства. Вы скажете: не понял, а зачем копать ночью? Вы что там, кладбища раскапываете? Мародеры хреновы!Нет, я не ковыряюсь в могилах, боже упаси. Просто иногда так увлечешься поиском на небитом месте, что забываешь обо всем на свете. Находки прут - чем дальше в лес, тем древнее попадаются крестики, и монеты иной раз из ямки горстями цепляешь. Ну, как тут остановиться?В процессе успешного КОПа время бежит стремительно. Вжик - и уже смеркается. И ты вдруг понимаешь - увлекся и не заметил, как дошёл до края в какой-то болотистой чаще. Туман начинает медленно стелиться к твоим ногам. В почти кромешной тьме ты начинаешь терять ориентиры. В панике идешь то влево, то ускоряешь шаг вправо. Но в итоге ты либо крутишься на месте, либо уходишь еще глубже в глухой лес. Вдруг ты слышишь хруст веток и чьи-то осторожные шаги. Боковым зрением замечаешь какое-то шевеление справа в кустах. Резко оборачиваешься, но там как-будто что-то ускользнуло от тебя в туман. Вслушиваешься. Вроде тишина полная. Вдруг снова отчетливый шорох, только уже слева и ближе. Ты начинаешь медленно пятиться назад, капельки пота стекают по лицу. Шаг, другой. Легкий хруст раздается еще ближе. Поворачиваешь голову и видишь секундный блеск чьих-то глаз. Ты в панике успеваешь сделать еще пару шагов назад и вдруг резко упираешься спиной в чье-то тело! Оно пытается схватить тебя волосатыми руками! Ты подпрыгиваешь, разворачиваешься, смотришь в темноту широко открытыми от ужаса глазами и... видишь пушистую ель посреди опушки. Это в неё ты уперся. В метре от тебя неторопливо из кустов вылезает ежик и бежит по своим делам дальше. Вышедшая из-за туч луна освещает абсолютно пустую поляну.Да, у страха глаза велики. Но не всегда всё можно списать на свое воображение и силы природы. Я уже рассказывал, как 7 лет назад мне посчастливилось найти несколько золотых монет в одной заброшенной деревне. Я всегда был и буду уверен, что там есть еще много золота, вот только ходить туда одному весьма опасно. А не одному - бессмысленно. Сколько раз я отправлялся туда с напарником и находок было ноль. Но стоит поехать в одиночку, и заброшка как будто специально раскрывает перед тобой свои тайны, постепенно заманивая все глубже и глубже в лесную чащу.В этом месте складывается стойкое ощущение, что у него два хозяина. Один готов поделиться с тобой несметными сокровищами, другой наоборот - делает всё, чтобы ты больше никогда не ступал на его землю. Эпицентр зла находится между старой покосившейся избушкой и вековой и давно высохшей березой. Этот дом когда-то стоял при въезде в деревню, сейчас это край глухой лесной чащи. Рядом высохший пруд. Построена изба на костях. До неё здесь была купеческая усадьба, она сгорела в жутком пожаре. По слухам, тогда погибло много людей, в том числе и почти вся семья владельца старинного поместья. Выжил только один человек, но о нем расскажу чуть позже.Я много времени провел в местных архивах, пытаясь узнать всё подробности той жуткой трагедии. Увы, достоверной информации буквально крупицы. Одна из легенд гласит, что на той самой старой березе купец неверную жену повесил и дом спалил от ревности. По другой версии, утопилась она сама в том самом пруду рядом с усадьбой, после того как он сгубил её ребенка. Как бы то ни было, факт остается фактом - богатый род Никольских прервался почти 200 лет назад после жуткого пожара.Если вы думаете, что после успешных находок я больше не приезжал туда, то вы ошибаетесь. Я пробовал трижды. Приходил днем, много копал. Ничего, одна мелочовка. Отдыхал я, сидя на пеньке, и думал - может, всё дело в определенных обстоятельствах? Ведь дважды я находил тут золото, причем буквально на поверхности! Может, один из ключевых факторов успеха - это полное одиночество и нужное время суток? Но дождаться сумерек и тем более ночи я все не отваживался. Каждый раз, когда начинало темнеть, поднимался жуткий ветер. Вокруг всё начинает скрипеть, стонать и шуршать. Пару раз мне казалось, что я слышу чье-то хриплое дыхание в кустах. Может, это был кабанчик, которых там немало, но проверять это я не собирался. Бегом садился в машину и уезжал, отчаянно выжимая тапок в пол.Но однажды я все-таки набрался смелости и решился снова на ночной КОП. Сложил металлоискатель в рюкзак, зачем-то взял топор и газовый баллончик - как будто они могут помочь в борьбе с призраками, и отправился в дальнюю поездку. Долго сидел в гостинице, нервно курил, дождался 16 часов и поехал в свою загадочную деревню. При выезде погода была ясная. Но стоило мне свернуть на грунтовую дорогу, как сразу подул сильный ветер. Где-то на горизонте сгущались тучи, я прибавил газу. Останавливаться в это раз я не собирался!Доезжаю, на ходу вынимаю лопату, металлоискатель, подключаю наушники, чтобы ничего лишнего не слышать. От сильного ветра повсюду опадает листва, солнце скрывается за тучами, но я твердой походкой иду в сторону высохшего пруда.Полчаса нервов потрачены впустую. Начинает темнеть. Вдруг какое-то внутреннее чутье подсказывает мне: "Ты копаешь не там". Я надеваю налобный фонарик и иду в сторону оврага. Пробиваю крутые скосы металлоискателем, и вдруг раздается слабый, но приятный сигнал - 26-28. Снова, как в тот раз! Спускаюсь ниже и начинаю сгребать береговую линию себе под ноги. Получается не сразу, лопата застревает среди кусков бревен и осколков кирпичей.Вдруг где-то сбоку раздается неприятный хруст веток. Я снимаю наушники, оборачиваюсь, но вижу только край дома с пустыми глазницами окон. Внезапно ветер стихает, и я слышу характерный хруст ломающегося шифера под чьими-то ногами. В доме явно кто-то есть! В пристройке избы начинается какое-то громкое копошение. Я стою - ни жив, не мертв. Выключаю фонарик. Какая-то тень скользит от сарая через кусты и явно в мою сторону! Неожиданно в метре от меня из густого борщевика раздается злобный рык! В эту же секунда край оврага с грохотом осыпается мне под ноги. Не помня себя от ужаса, бросив лопату, я бегу к машине. Спотыкаюсь, падаю, теряю металлоискатель, добегаю до машины и что есть дури поворачиваю ключи зажигания! Тишина, машина не заводится. Я молюсь всем богам и снова пытаюсь завести, что-то сбоку приближается к машине, но вот мой "копомобиль" наконец-то завёлся, и я даю деру на самом полном ходу!Наутро я возвращаюсь туда с напарником. Слава богу, мой МД и лопату никто не унес. А вот мой рюкзак, видимо, в начале утонул под обвалом грунта, а потом кто-то или что-то достало его и разодрало в клочья. Остатки съестных припасов валялись на свежеприсыпанной земле. На ней очень хорошо отпечатались следы. Огромные лапы не то крупной собаки, не то дикого волка.Я уехал в тот же день. А совсем недавно я узнал, что в том пожаре выжил младший сын купца. Его дальнейшая судьба весьма туманна и теряется где-то в Подмосковье. Так уж сложилось, что сейчас моя фамилия Воронцов. Но когда-то давно один из моих пра-пра-прадедов носил фамилию Никольский и был он родом как раз из тех краев.Иногда я думаю: а что, если я - далекий потомок того самого купца? И он просто не хочет делиться ни с кем своим золотом. А вот его жена напротив - каждый раз дает мне какие-то подсказки. Да нет, бред - скажете вы. Соглашусь, пожалуй, но почему-то каждый год в конце осени я невольно вспоминал их жуткую историю. Как бы то ни было, на днях я понял ещё одну вещь: день, когда на том месте даются в руки хорошие находки и дата гибели семейства, странным образом совпадают! Кроме того, золото там находил только я. Знаю, что мой напарник из местных не один раз пытался перекопать всё вокруг, но безуспешно. Максимум, что он находил, - это слипшейся медные монеты и старый бронзовый подсвечник. Если бы ему повезло, он обязательно бы разболтался по пьяни.Как я уже говорил на видео, остатки того дома я нашёл случайно, рядом велись строительные работы, по некогда пышному яблоневому саду прошелся бульдозер. Строители расчищали площадку под опоры электропередач. Беда в том, что весь верхний слой земли они просто сгребли в старый высохший пруд или того хуже - в большой овраг рядом. По следам их техники я и ходил семь лет назад. Сейчас там всё напрочь заросло бурьяном. На месте пруда образовался небольшой холм, на месте усадьбы - борщевик и крапива.Не знаю, получится ли у меня найти хоть что-нибудь в этот раз или это будет очередная пустая поездка, но в любом случае, на этих выходных я снова еду в свою заброшенную деревню. Буду копать на закате. Надеюсь, всё сложится благополучно, и я смогу сделать очередной интересный отчёт на кладоискательскую тему. На этом всё.Приятного вам просмотра!P. S. К написанному выше можно относиться по-разному. Что сказка, а что быль, мистика судьбы или просто череда совпадений - решать вам. В любом случае, если вам понравится данный рассказ, буду писать на такие темы периодически. Я знаю, что здесь не очень много кладоискателей.Хочу задать вопрос вам: а сталкивались ли вы с мистикой во время поисков кладов?Автор - marat12197777.

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